Guardians of Ember Provato

Troppo spesso ci dimentichiamo di quanto sia difficile sviluppare un gioco, bilanciare ogni suo aspetto fino a renderlo appagante e divertente per il giocatore. Il problema più grande è che questo tipo di lavoro viene spesso sottovalutato, sovrastato dal chiacchiericcio sulla risoluzione, sul numero di poligoni e sulla qualità delle texture. La differenza, molte volte, la fanno i dettagli più insignificanti, quei microscopici accorgimenti che regolano le meccaniche ludiche dei brand di successo, in apparenza molto facili da riprodurre. Seguendo il solco dei titoli più famosi, quindi, parecchi prodotti indipendenti provano a riprodurne la ricetta di base, sbagliando però il corretto dosaggio degli ingredienti, ossia di quei minuscoli particolari di game design che contribuiscono a tracciare un profondo divario qualitativo tra gli illustri modelli di riferimento ed i giochi che tentano di emularne le caratteristiche. Un discorso già affrontato poco tempo fa parlando di Voodoo, ambizioso progetto che cerca di strizzare l'occhio a un grande capolavoro come Shadow of the Colossus senza riuscirne a replicare la magia. Ma non è l'unico esempio: anche Lords of the Fallen sembra Dark Souls, ma non lo è, e non lo sarà mai. Il rapporto che lega questi due "souls-like", è esattamente lo stesso che accomuna anche Guardians of Ember (nuova opera del team Runewalker) e Diablo III. Ad alleggerire il peso di un paragone così altisonante, tuttavia, ci pensa la presenza di elementi ruolistici degni dei più complessi MMO attualmente sul mercato, unita alla possibilità di rimediare, con tutta calma, ai numerosi errori di gioventù del progetto, ancora in accesso anticipato e quindi ben lontano dall'essere completo.



Mutilando in compagnia

Sebbene il feedback ricevuto dagli utenti abbia aiutato gli sviluppatori a ridurre sensibilmente il catastrofico input lag che annichiliva il gioco prima delle vacanze natalizie, il combat system di Guardians of Ember continua a ricordare una semplice riproduzione, meno responsiva e raffinata, di quello visto nel celebre hack 'n' slash di Blizzard.

Difficile capire con precisione come fosse possibile percepire un ritardo di oltre un secondo tra la pressione del tasto adibito all'attacco e la sua effettiva esecuzione: secondo alcuni si trattava semplicemente di un problema di lag dovuto allo stato precario dei server (che in effetti hanno avuto più di qualche singhiozzo durante i primi giorni di attività), mentre altri insistevano nel riversare tutte le colpe sull'incompetenza del team di sviluppo. Qualunque fosse l'origine del problema, ad ogni modo, ciò che conta davvero è che questo disagio sia stato infine risolto. O perlomeno fortemente mitigato, visto che ancora oggi, in realtà, il gioco non riesce comunque a replicare con successo l'elegante e fulminea responsività del caro vecchio Diablo. Guardians of Ember è meno diretto e furibondo di un hack 'n' slash puro, più compassato e in linea con la flemma tipica di buona parte dei MMORPG. La scarsa maturità del prodotto si palesa continuamente, sotto moltissime forme. La gestione degli attributi delle armi "droppate", ad esempio, è troppo casuale. Difficile non scoppiare a ridere di fronte ad un pugnale che fornisce un bonus del 10% alla nostra maestria nell'uso dell'arco. E non è un bug, tutt'altro. Secondo gli sviluppatori è una caratteristica di cui andare fieri, un modo come un altro per aggiungere un po' di pepe: uno stratagemma attraverso cui aumentare le combinazioni possibili, rendendo alcuni strumenti perfettamente inutili e impossibili da coniugare con qualsiasi tipologia di build coesa ed omogenea. E così, in poche ore, ci siamo ritrovati a buttar via tonnellate di armi - potenzialmente impeccabili per il nostro stile di gioco - a causa di un singolo attributo privo di senso. L'idea, magari con qualche piccolo aggiustamento e restrizione, potrebbe comunque risultare abbastanza valida: un ottimo modo per trattenere più a lungo i giocatori sui server, intrappolati nell'eterno ciclo in cui praticamente tutti i giocatori di MMORPG si sono ritrovati invischiati almeno una volta nella vita, continuando a ripetere le stesse azioni all'infinito e uccidendo nemici all'impazzata fino all'ottenimento della tanto agognata arma perfetta.

Grande, grosso e... imperfetto

Diablo III, così come anche Torchlight e buona parte dei congeneri, basa molto del suo successo sul bilanciamento del sistema di combattimento.

Il passaggio dal secondo al terzo capitolo della serie targata Blizzard, non a caso, è stato tutt'altro che indolore, portando grandissimi cambiamenti all'interno del sistema di gestione delle pozioni, delle abilità difensive e di recupero. Sono il frutto di uno studio approfondito, che ha partorito nel tempo milioni di modifiche e revisioni, un fine-tuning maniacale volto a migliorare quanto più possibile il combat system. Guardians of Ember è ben lontano da tutto ciò: si presenta con meccaniche assai più semplici e dirette, preferendo investire buona parte delle proprie risorse sia nello sviluppo di un sostrato ruolistico variegato, sia nell'interazione con gli altri giocatori, sia ancora nella creazione di numerosi dungeon, i quali non risultano particolarmente elaborati pur mostrandosi disponibili in due diversi livelli di difficoltà. Questa scelta dona un'impronta ben definita alla produzione, enfatizzando moltissimo la rigiocabilità dei contenuti. Difficile sbilanciarsi sull'effettiva validità di un simile tipo di approccio, per il momento: il gioco è ancora un cantiere aperto, con aggiornamenti e modifiche - anche sostanziali - oramai all'ordine del giorno. Basandoci su ciò che abbiamo avuto modo di provare fino ad ora, però, non possiamo certo dire di sentirci pienamente soddisfatti. La combinazione tra le stravaganti sfumature della gestione del loot e la natura estremamente ripetitiva delle attività, per esempio, potrebbe rendere l'insieme molto noioso e statico già dopo poche ore di gameplay: di certo un problema non da poco per un gioco di ruolo massivo dotato di così grandi ambizioni.