Impact Winter Provato

Con Impact Winter i ragazzi di Mojo Bones si sono posti un obiettivo decisamente ambizioso. Quello, cioè, di cambiare le regole narrative e strutturali dei Survival, cercando così di farsi largo in un settore fin troppo affollato. Prendendo in considerazione il look stilizzato e la visuale isometrica, il guanto di sfida sembra lanciato soprattutto al meraviglioso Don't Starve: nel gioco pubblicato da Bandai-Namco, però, non ci sono tetre atmosfere burtoniane, ma un inverno perpetuo e inospitale, causato - come il suo nome lascia intendere - dall'impatto di un meteorite con la terra, che ha sollevato una cortina di polveri causando un brusco sconvolgimento climatico, sfociato in una nuova glaciazione.

Ovviamente la popolazione mondiale è stata decimata, le città sono state ricoperte dalla neve, e la sopravvivenza della specie è stata messa a serio rischio. È in questo contesto che si trova ad operare il protagonista Jacob Solomon, che assieme ad altri quattro sopravvissuti ha trovato riparo in una chiesa abbandonata. L'edificio è quasi interamente coperto dalla neve, e si riesce ad accedere soltanto calandosi al suo interno dalla finestra del campanile. Intenti a raccogliere provviste di fortuna e risorse, i nostri sopravvissuti si imbattono un giorno in un piccolo robot da ricognizione, mandato in avanscoperta dalle organizzazioni di soccorso internazionali. È proprio così che comincerà l'avventura di Jacob e del suo gruppo: con l'arrivo di una nuova speranza. Secondo il drone Ako-Light i soccorsi arriveranno infatti in trenta giorni, e l'obiettivo dei cinque rifugiati sarà quindi quello di sopravvivere per un mese.

Ecco dunque la prima sostanziale differenza di Impact Winter rispetto ai suoi "colleghi": non si gioca per cercare di resistere il più possibile, ma per raggiungere un obiettivo ben preciso. Anzi, sarà addirittura possibile cercare di ridurre le tempistiche di arrivo dei soccorsi, compiendo missioni particolari per potenziare il segnale di Ako-Light e facilitare così l'individuazione del team. Aggiustando torri radio o trovando particolari componenti elettriche con cui costruire upgrade per il nostro drone, potremo insomma velocizzare le operazioni di recupero, procedendo spediti verso la fine della partita. Un survival che potrebbe piacere molto anche agli speedrunner, insomma.

L'altra grande novità di Impact Winter è la presenza di una componente narrativa che affiora in maniera avvertibile durante le sessioni di gioco. Protagonista e comprimari hanno infatti la loro personalità, le loro storie, e persino l'ambientazione è fortemente caratterizzata.

All'inizio di ogni partita potremo quindi decidere di intraprendere una delle quattro questline a disposizione, ciascuna legata ad uno dei nostri compagni. L'obiettivo del giocatore, insomma, non sarà solo quello di raccogliere cibo, materiali da bruciare per tenere vivo il falò che brucia al centro della chiesta, e altre risorse: Blane, Christophe, Maggie e Wendy ci spediranno in giro per la mappa, chiedendoci di svolgere dei compiti specifici. In questa maniera maniera verremo a contatto non soltanto con i fantasmi del loro passato, ma potremo anche scoprire qualche dettaglio in più sulla progressiva caduta della società, e sugli effetti dell'inverno maledetto che ci tiene in trappola sotto la neve. Le quest principali ci permetteranno anche di migliorare le condizioni di vita del gruppo, ciascuna in maniera diversa. Maggie, ad esempio, ci chiederà spesso di trovare vecchi progetti e materiali utili a fortificare la chiesa, per difenderla da predoni e animali selvatici. Wendy, di contro, grazie alla sua passione per la cucina, ci darà compiti pensati per sfamare tutto il gruppo. Blane ci inviterà invece ad esplorare con metodo i dintorni, alla ricerca di una buona varietà di risorse, indispensabili per tenere viva la fiamma del focolare ma anche per curare le ferite occasionali che i nostri compagni si procureranno spesso e volentieri.

Oltre a gestire i bisogni primari di Jacob, in Impact Winter dovremo infatti organizzare la vita del gruppo, prenderci cura di tutti i compagni, sedare le liti che naturalmente nasceranno, e assegnare a tutti dei compiti specifici e delle linee guida su come comportarsi.

L'idea di base ci è sembrata interessante, ma purtroppo la prova che abbiamo effettuato durante l'evento Level-Up di Bandai-Namco non è stata molto indicativa di quella che sarà la qualità finale del prodotto. Per qualche strana ragione, infatti, il team di sviluppo aveva deciso di velocizzare il progressivo logoramento dei valori di fame, sete, sonno e stabilità mentale dei nostri compagni, così da farci vedere, nel pur breve tempo a nostra disposizione, gli effetti di una gestione poco attenta del gruppo. Il risultato è stato disastroso: neppure il tempo di allontanarsi dalla base, esplorando i dintorni della chiesta ed infilandosi nel primo "dungeon", e subito i nostri compagni hanno iniziato a sviluppare preoccupanti patologie, rischiando per altro di morire disidratati.

Chi conosce il genere di riferimento sa bene che la qualità di un survival si basa interamente sul bilanciamento, e sulla capacità del titolo di restare difficile ma stimolante, spietato ma non proibitivo.

Il team promette che il gioco finale non avrà i problemi che abbiamo riscontrato durante il playtest, e che avrà anzi una curva di apprendimento molto morbida. Sarà possibile seguire una delle questline principali e poi, eventualmente, attivarne parallelamente una seconda, nel caso in cui ci piaccia rendere le cose un po' più complesse. Purtroppo al momento queste restano solo promesse, e la nostra esperienza non può dirsi del tutto positiva (anche a causa di una serie di menù troppo carichi e poco intuitivi, e di una gestione dell'inventario un po' complessa).

La speranza è insomma che questo primo scivolone di Impact Winter sia dovuto solo all'inesperienza del team, che per qualche inesplicabile motivo ha "falsato" il bilanciamento della build di prova. Sarebbe un peccato che il titolo risultasse così frustrante, allontanando inevitabilmente anche gli utenti più pazienti. Dalla sua, del resto, la proposta di Mojo Bones ha un look accattivante e diverse premesse originali. Anche l'idea di ambientare tutto in una mappa ben definita, e non generata proceduralmente, ci piace: in questa maniera è possibile non solo imparare il posizionamento dei luoghi più importanti, ma anche riscoprire un'ottima cura nella caratterizzazione degli ambienti. Di tanto in tanto, infatti, è possibile calarsi all'interno di edifici e cunicoli, per andare ad esplorare vecchi centri commerciali, aeroporti sovrastati dalla neve, e insomma i resti di una civiltà ormai in ginocchio. È proprio attraverso questi luoghi, tetri e spettrali, che Impact Winter vuole raccontare il dramma innescato dall'inverno feroce ed eterno. Ovviamente, per aumentare il replay value ed incentivare gli utenti a rigiocare l'avventura, ad essere casuali saranno le risorse recuperate all'interno degli edifici, e tutti gli eventi opzionali che invece si verificheranno all'esterno, sopra la spessa coltre di neve che tutto ricopre.

Il team, insomma, sembra davvero aver pensato a tutto, cercando di unire l'incertezza della proceduralità con i benefici di un level design calcolato e di un mondo di gioco ben caratterizzato. Di sottofondo, c'è la storia personale di Jacob e dei suoi compagni, e l'urgenza di lavorare al meglio per velocizzare l'arrivo dei soccorsi e tenere tutti in vita. L'unico elemento davvero carente, ad oggi, è il bilanciamento: speriamo che il team trovi, anche su questo fronte, la giusta dimensione per valorizzare il suo prodotto.