La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra: provata la missione Carnàn's Bane

Della modalità storia di Shadow of War, fino ad oggi, si è parlato davvero poco. Quasi tutte le attenzioni di Warner e del team di sviluppo (i ragazzi di Monolith) si sono concentrate sulle dinamiche degli assedi, e più recentemente sui contenuti endgame, rappresentati sia dalle Shadow Wars che dalla modalità Conquista Online, di cui abbiamo abbondantemente parlato dopo una visita agli studi di Seattle.

In quella occasione, tuttavia, abbiamo avuto modo di giocare anche una delle missioni che comporranno la campagna, per cercare di capire se le promesse del team si sviluppo hanno o meno una base fondata. Nel corso di varie interviste, del resto, si è parlato di un'attenzione molto più marcata per la varietà di situazioni; di sequenze epiche, spettacolari e intense, capaci di cogliere lo spirito dei lungometraggi.

Scelta ovviamente con attenzione, la sequenza della nostra prova sembra in effetti confermare tutte le buone intenzioni di Monolith, facendo ben sperare anche per la qualità della campagna.

Resta ovviamente intenso che le libertà creative che il team di sviluppo si è preso, dalla "trasfigurazione" di Shelob alle vicende che interessano Celebrimbor, passando poi per l'assedio di Seregost, potrebbero rimanere indigeste a tanti puristi dell'opera di Tolkien. Tutto il materiale di Shadow of War, del resto, dovrebbe essere considerato non canonico: una storia di fantasia in una versione squisitamente videoludica della Terra di Mezzo.

Al netto di queste considerazioni, che dovremo ovviamente approfondire in fase di recensione, Carnàn's Bane si è rivelata una missione piacevole e ben strutturata. All'inizio della sequenza, l'obiettivo di Talion è quello di uccidere i cultisti che, guidati dal negromante Zog, cercando di evocare Tar Goroth, uno spietato Balrog, dalle gorgoglianti pozze laviche di Gorgoroth. In questa prima fase è possibile avvicinarsi ai primi bersagli sfruttando le abilità di Celebrimbor, che ci permette di proiettarci non visti verso i nemici. Dopo la prima instant kill, ci concediamo il piacere di qualche headshot con le frecce fantasmatiche, assaporando nuovamente la varietà di approcci che il gioco vuole promuovere. Poco dopo, a conferma del dinamismo che L'Ombra della Guerra insegue potentemente, siamo costretti a scagliarci contro l'ultimo gruppo di orchi, mettendo alla frusta il combat system come sempre modellato sul free flow "brevettato" dalla saga Arkham.

L'alternanza fra stealth e azione avviene senza soluzione di continuità, suggerita da intelligenti trovate di level design. Come abbiamo già avuto modo di scrivere, il combattimento è piacevole, le animazioni molto più varie rispetto a quelle del primo capitolo, anche se manca ancora qualcosa sul fronte della fluidità e della gestione dell'inquadratura, per sperare di rivaleggiare con i grandissimi della categoria. Lo scontro, in ogni caso, resta sempre leggibile e brutale, scandito dalle truculente instant kill.

Sfortunatamente il nostro bersaglio riesce a farla franca, sfuggendo alla lama di Talion per entrare direttamente nelle gerarchie orchesche del Nemesis System: il team promette del resto una maggiore integrazione fra quest'ultimo e gli eventi della tram. Nonostante la fuga, scopriremo di lì a poco che l'evocazione del Balrog sarà andata a buon fine:l'imponente flagello di Morgoth emergerà quindi dal magma incandescente, pronto a sconquassare tutta la regione.

Per affrontare un avversario tanto potente, spirito immortale e dominatore del fuoco, Talion non può sperare di contare solo sulle proprie forze.

Per fortuna gli verrà in aiuto Carnàn, spirito della natura che il protagonista dell'avventura risveglierà nell'omonima foresta. Si tratta di una creatura misteriosa: c'è chi dice che possa condividere i poteri dei Maiar, chi la mette in diretta connessione con le scomparse Entesse. Quale che sia la sua vera origine, il potere di Carnàn è tale da permetterle di affrontare Tar Goroth a viso aperto. Nello scontro che segue ci siamo trovati ad aiutare lo spirito della foresta bersagliando il nemico in modo da colpire i suoi punti deboli, ma anche a cavalcare Carnàn stessa durante una furente scazzottata con il Balrog.

Fra arrampicate, scene d'intermezzo (calcolate in real time) ed un po' d'azione, la seconda parte della missione corre verso il completamento a ritmi sostenuti, tra lapilli ed esplosioni. L'esito dello scontro non è troppo fausto per Carnàn, che riesce a salvarsi dalla rovente stretta del Balrog soltanto mutando forma, costretta a seguire il suo nemico per le nefaste terre di Gorgoroth.

La missione che abbiamo provato, in pratica, apre una delle tante "questline" che incontreremo nel corso dell'avventura, e che ci porteranno al cospetto delle titaniche creature di Arda. A questo punto speriamo che lo Story Mode de L'Ombra della Guerra riesca a tenere questa intensità anche sulla lunga distanza, e che a livello quantitativo il gioco non scenda a compromessi, lasciando alle già discusse variazioni degli assalti alle fortezze il compito di tenere in piedi la produzione. Se la longevità dell'esperienza principale si attesterà su buoni livelli, e le trovate del team di sviluppo sapranno valorizzare la diversità di approcci garantita dal gameplay, Shadow of War potrebbe rivelarsi un'avventura davvero sorprendente. C'è da sperare, anche, che a livello di varietò stilistica le varie regioni di Mordor siano sufficientemente diversificate, ma per scoprirlo dovremo aspettare le release ufficiale, fissata per il prossimo 10 ottobre.