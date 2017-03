Lightfield Provato

prende confidenza fin da tenera età con pad e tastiera e si appassiona rapidamente al mondo dei videogiochi, lavorando come giornalista sulle principali realtà online e occupandosi di sviluppo, attualmente in Forge Reply. Bassista fallito, ha ormai venduto lo strumento per passare dietro al microfono, sia per cantare che per condurre il podcast Gaming Effect. Cercatelo su, sue su

Il genere dei racing game futuristici è senza dubbio uno dei più apprezzati da parte di critica e pubblico, con Wipeout a rimanere sempre in testa alla corsa (sebbene non siano mancati alcuni capitomboli) e tantissimi altri prodotti che lo seguono a ruota, cercando di rimanere nella sua velocissima scia.

La chiusura di Studio Liverpool, il cui ultimo titolo è stato Wipeout 2048 per PlayStation Vita, sembrava aver messo però un freno alla serie, almeno finché l'annuncio di Wipeout: Omega Collection non ha riportato di nuovo l'attenzione del panorama videoludico sul futuro del brand.

Nel frattempo prodotti come Fast Racing NEO, la cui riedizione RMX è un titolo di lancio di Nintendo Switch, l'italianissimo Redout e Formula Fusion sono stati in grado di mantenere il genere saldamente in pista, puntando ognuno a proprio modo su un senso estremo di velocità, su tracciati ai limiti della gravità e sulla necessità di avere riflessi rapidissimi per tagliare il traguardo in prima posizione.

Lightfield, della scuderia indipendente Lost in the Garden, parte quindi dalla corsia dei box proponendo un gameplay differente ed innovativo. unito ad uno stile grafico intrigante che ha saputo catturare la nostra attenzione sin dai primi screenshot.

Scegli la tua strada

Appena scesi in pista a bordo di uno degli avveniristici mezzi di Lightfield, il primo elemento che si nota in un istante è l'assenza di un vero e proprio tracciato nel quale gareggiare.

Le "piste" di Lightfield, se così si possono definire, sono infatti un insieme di elementi geometrici, spesso piuttosto spigolosi, da utilizzare a proprio piacimento per riuscire a compiere un giro completo.

Non esiste infatti una strada ben delineata per arrivare al traguardo, ma ogni pilota può sfruttare ogni parte dello sfondo come se fosse un circuito da seguire, agendo sul sistema magnetico in dotazione ad ogni mezzo: la navetta può rimanere ancorata alle forme solide dell'ambiente, sulla cui superficie levita la scocca delle navicella.

Acceleratore e sterzo a parte, l'unico altro tasto utilizzato dal sistema di controllo di Lightfield serve ad attivare o spegnere l'attrazione, permettendoci così di annullarla rapidamente per utilizzare una rampa e spiccare un salto, oppure per cambiare traiettoria in volo e agganciare il supporto laterale di un altro elemento scenico che fa da sfondo al setting di gioco.

La gravità diventa quindi un aspetto da tenere in seria considerazione, che andrà sfruttata e "cavalcata" in modo dinamico e rapidissimo, per creare scorciatoie sui tracciati e guadagnare così un paio di posizioni durante la corsa.

Per quanto inusuale, il sistema di guida funziona alla perfezione e bastano soltanto un paio di giri per iniziare a domare i motori delle navette, agendo sul sistema magnetico con efficacia e precisione.

Individuata una traiettoria potenzialmente vincente, allora, riusciremo a cambiare in maniera quasi istintiva la forza di attrazione e la spinta, sfruttando i contraccolpi delle vetture e le loro "sbandate" per i cambi di direzione più repentini. In men che non si dica, ci renderemo conto che più tempo rimarremo a contatto con una superficie, e maggiore sarà la velocità che potremo raggiungere: ciò ci porta a pianificare le nostre mosse in maniera alquanto ragionata e calcolata - compatibilmente con il ritmo altissimo delle corse -aggiungendo quindi un inatteso aspetto quasi "strategico" ad un gameplay già di suo abbastanza ricco.

Ben presto, con l'esperienza, quelle che sembrano delle strutture di luce dalle forme inusuali diventano finalmente dei percorsi leggibili, nei quali ogni pilota può tentare azzardi sempre più spericolati, magari seguendo le scie di chi possiede maggiore familiarità con quello specifico ambiente.

L'effetto finale non è dissimile dall'abilità raggiunta da un buon giocatore di Wipeout HD, anche se in questo caso la vittoria non dipende solamente dalla rapidità di reazione e dalla conoscenza maniacale della pista, ma anche dal saper interpretare l'ambiente in ogni istante, reagendo ai cambiamenti imposti dalle traiettorie degli avversari e dando altresì sfogo alla propria creatività: un propulsore di certo non comune nel genere dei racing game.