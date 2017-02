Little Nightmares: provato su PlayStation 4

Little Nightmares si è distinto come uno dei progetti più interessanti presentati durante la scorsa Gamescom. Sviluppata dagli svedesi di Tarsier Studio e subito "acchiappata" da Bandai-Namco, che ne ha intuito il grande potenziale, la produzione è assimilabile per concezione e ambizioni ai molti prodotti usciti dal panorama indie, presentandosi come un platform 3D che si divide tra esplorazione e puzzle ambientali. Il gioco riesce però a distinguersi dalla folta platea dei congeneri grazie ad uno stile penetrante, che ci trascina (come il titolo lascia intendere) all'interno di un contorto incubo d'infanzia. La misteriosa protagonista, vestita unicamente di un impermeabile di colore giallo, si trova all'interno di un enorme complesso sottomarino chiamato "The Maw". Un termine che, tradotto in italiano, indica enormi e profondissime Fauci in grado di inghiottire qualsiasi cosa. The Maw è un corpo cavernoso che sembra aver tracannato le inquietanti fantasie di bambini impauriti, digerendole lentamente per costruire un ambiente disturbante e ritorto.

Gli oggetti deformati, le proporzioni sconquassate, persino i mostri che infestano le stanze, hanno un delizioso tocco Burtoniano, impreziosite insomma da uno stile che buca lo schermo. Qui non ci sono le morbidezze del già citato Unravel, ed anzi siamo più dalle parti di Limbo: in un luogo dai tratti infernali, che in qualche caso sembra persino voler recuperare suggestioni da horror (ma sempre declinate con un tocco di innocenza). Cucine abitate da cuochi cannibali, stanze in cui si ammassano centinaia di scarpe spaiate, camere imputridite e corridoi bui da illuminare con la flebile fiamma di un accendino: Little Nightmare accatasta molti degli archetipi degli incubi giovanili, puntano a tradurre in immagini le inquietudini che di solito si manifestano nei sogni più turbolenti.

Riscoprire, durante l'evento di presentazione della Line-Up del publisher, questo immaginario al contempo macabro e delizioso, ha risvegliato le stesse sensazioni di qualche mese fa, quando avevamo potuto provare il gioco alla fiera teutonica.

Dal punto di vista ludico la produzione si è ripresentata come un platform dallo sviluppo generalmente lineare, basato -più che sul tempismo di salti millimetrici- sull'esplorazione e sulla risoluzione di enigmi ambientali. Nelle stanze dell'inquietante struttura è possibile muoversi anche in profondità, magari per afferrare un oggetto o arrampicarsi su qualche mensola. Spostare una sedia che ci permetta di tirare una leva, salire su materassi molleggiati per afferrare una chiave, spingere porte e aggrapparsi a ganci oscillanti sono le attività principali della protagonista, che ovviamente dovrà vedersela con i disturbanti inquilini di The Maw. A quanto abbiamo capito ogni "stage" dovrebbe avere un suo preciso nemico, una distorta nemesi pronta a torturare la fragile Six. Se a Colonia avevamo affrontato un cuoco deforme pronto a sfilettarci come un trancio di pesce e bollirci in padella, stavolta abbiamo avuto a che fare con una creatura altrettanto angosciante: il Custode. Questo essere dinoccolato si aggira per le stanze adombrate tastando ogni cosa con i suoi lunghi arti da ragno. È totalmente cieco: un lembo di pelle sgualcita, che sembra essergli strappato dal cranio, penzola proprio dove dovrebbero esserci gli occhi. Privato della vista, è costretto così a toccare ogni cosa, allungando le sue schifose dita affusolate sugli oggetti che accumula nei corridoi. Maniaco dell'ordine, ammassa di tutto: libri, bambole di pezza, scarpe e orologi, in preda ad un'ossessione sfociata in follia.Per cercare di evitarlo bisognerà fare attenzione, evitare di calpestare le assi scricchiolanti, camminare sui lembi di stoffa che attutiranno il rumore dei passi. O magari lanciare qualche oggetto in giro per la stanza, per fare in modo che - attirato dal rumore - il custode vada a controllare negli angoli sbagliati.

Le situazioni proposte dalla nuova demo, in linea con quelle della precedente versione di prova, non sono mai troppo complesse o intricate, ma richiedono comunque un po' di prontezza, un discreto spirito di osservazione ed una buona capacità di adattamento. Fra corse a perdifiato, momenti stealth e qualche sequenza di salti, la varietà ci è sembrata più che discreta, e l'avanzamento sempre ispirato. Molto gradevole si è rivelata soprattutto l'ultima parte della demo, culminata in una sorta di "boss fight", in cui ci siamo presi la nostra rivincita sullo spietato Custode, facendolo cadere in trappola e finalmente riuscendo a recidere le sue braccia tentacolari. Mentre le mani ancora si agitavano sul pavimento, come se fossero la coda mozzata di un viscido rettile, la piccola protagonista di Little Nightmares si allontanava da uno dei suoi incubi, decisa ad affrontare le altre mostruosità celate nel buio del complesso sottomarino: la demo si è quindi conclusa, lasciandoci soddisfatti e incuriositi.

Scambiando quattro chiacchiere con il team di sviluppo subito dopo il test, abbiamo scoperto che l'avventura principale durerà dalle cinque alle otto ore a seconda dei ritmi dell'utente. All'interno delle Fauci si nascondono infatti stanze segrete e collezionabili, da trovare curiosando in giro e superando enigmi opzionali. Trovare tutte le aree segrete potrebbe anche dirci di più riguardo alla desolante ambientazione: durante la nostra prova ci siamo ad esempio imbattuti in una stanza nascosta dietro l'anta socchiusa di un armadio, in cui era possibile attivare una sorta di periscopio puntato sui letti di due bambini addormentati.

Che all'interno delle Fauci non finiscano in qualche modo gli incubi di tutti gli infanti, risucchiati da chissà quale forza malevola? Forse sarà proprio la voglia di svelare i misteri dell'inquietante location che spronerà i giocatori ad esplorarla con metodo, attardandosi nei lugubri corridoi alla ricerca di qualche indizio, orripilante e funereo, sulla natura dei suoi deviati residenti. Noi, sempre più convinti della qualità della proposta di Tarsier Studio, saremo in prima linea il 28 Aprile, giorno in cui Little Nightmares debutterà sul mercato, disponibile anche in un'interessante edizione fisica.