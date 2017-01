Mario Kart 8 Deluxe Provato

Parlando delle IP a cui il grande pubblico è già abituato, i primi mesi di vita di Nintendo Switch vedranno il susseguirsi di tre titoli che incarneranno prodotti di natura diametralmente differente. Ponendo nel mezzo Splatoon 2, un progetto sì nuovo ma in parvenza anche estremamente conservatorista, troviamo invece ai poli opposti il prossimo Zelda, che apporta tantissime novità all'interno del proprio franchise di riferimento, e Mario Kart 8 Deluxe, che, al contrario, è la riproposizione di un gioco rilasciato già tre anni fa, il quale ambisce a nuova visibilità grazie a una serie di aggiustamenti alla ricetta originale. Inserita nella line up di lancio di una console in fase di formazione, qualsiasi riedizioni correrebbe il rischio di perdere un po' del proprio appeal, ma questa non sembra essere una preoccupazione per il kart game più famoso della storia del videogioco, la cui ottava iterazione rappresenta con tutta certezza -e a ragione- uno dei titoli più amati del catalogo Wii U. Possiamo affermarlo con sufficiente tranquillità dopo averla intercettata ancora una volta in quel di Milano presso il Nintendo Switch Showcase, dove abbiamo avuto modo di gareggiare contro alcuni colleghi nella forma che sarà poi, verosimilmente, il cuore pulsante di questa riproposizione. La forma, vale a dire, del piccolo schermo portatile.

Piccole, grandi corse

Così abituati alla fruizione sul televisore di casa, dove il colpo d'occhio -col nuovo hardware in particolar modo- resta talmente piacevole da farsi perdonare anche l'atavico compromesso del multiplayer locale in split-screen, viene quasi da stupirsi una volta impugnato il tablet di Switch e affrontate le prime curve di uno dei tracciati già abbondantemente solcati su Nintendo Wii U. Intendiamoci: il gameplay rimane quello che conosciamo tutti, una vorticosa e coloratissima rincorsa sia al power up utile a guadagnare un vantaggio sull'avversario, sia alla rampa che permette quel piccolo, forse decisivo boost in più, sia alla sterzata propedeutica al turbo, da domare per non ruzzolare fuori pista. In Mario Kart 8 Deluxe c'è in più la possibilità d'imbattersi saltuariamente in inediti Item Box doppi, che consentono d'immagazzinare due bonus in contemporanea, da sfruttare poi singolarmente secondo necessità. Un'aggiunta ben più rilevante di quanto possa suonare a parole, in grado di donare quel pizzico di strategia in più a una formula dove la fortuna, storicamente, ha sempre avuto una certa influenza sull'esito finale di ogni corsa. Dicevamo: la sorpresa c'è, ma non riguarda il gameplay. È invece la portabilità a donare a questa versione di Mario Kart 8 una freschezza francamente inaspettata. Una freschezza che nasce in primis da una resa visiva che, 720p per 60 fps, si estende sul piccolo display senza incertezze di sorta, restituendo un incedere fluido e graficamente pimpante. Una freschezza che si manifesta altresì quando l'esperienza diviene una vera e propria competizione da salotto, come ci hanno suggerito alcuni match indiavolati contro una manciata di altri giornalisti presenti all'evento.

In modalità handheld sparisce qualsivoglia confusione da monitor condiviso, e in più i Joy-Con, opportunamente infilati ai lati del tablet, dimostrano tutta la loro adeguatezza tanto alle meccaniche di guida quanto a quelle di utilizzo dei classici oggetti per l'attacco e la difesa. Non abbiamo purtroppo avuto modo di provare l'adrenalina della sfida in conformazione tabletop, ossia con i paddini svincolati dal piccolo schermo, ma il sentore, derivante anche dal nostro precedente hands-on di Londra, è che il gameplay possa rivelarsi appagante anche in questo formato. L'impressione, in ogni caso, è ad oggi la seguente: che Mario Kart 8 Deluxe si appresti a diventare la versione di Mario Kart 8 definitiva (oltre a nuovi personaggi e scenari, non si dimentichi che il pacchetto conterrà tutti i DLC rilasciati su Wii U) e in parallelo, bizzarramente, abbia la forza di spodestare qualsiasi altro episodio portable della serie. Una sorta di doppio primato su cui è bene riflettere fin da questi mesi pre-release, e che rende quest'operazione di ammodernamento interessante su più livelli. Restiamo comunque in attesa di saperne di più sull'online, vero e proprio campo di battaglia sul quale, ad aprile, si deciderà l'esito di una competizione che, al di là delle informazioni parziali, dimostra ancora di possedere parecchia verve.