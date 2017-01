Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch

Ci sarebbe piaciuto, ovviamente, un nuovo capitolo della serie, ma è davvero difficile lamentarsi per il ritorno di Mario Kart 8. Tutti i motivi per cui il titolo è stato un successo planetario, del resto, si riscoprono in questa versione Deluxe che arriverà su Nintendo Switch il prossimo 28 Aprile, un paio di mesi dopo il lancio della nuova console.

Al di là del gameplay come sempre assuefacente, il colpo d'occhio è il primo aspetto che rapisce.

Mario Kart 8 si ripresenta con il suo look colorato e sgargiante, con quell'immaginario familiare, divertito e così efficace nel ribadire l'esplosivo spirito arcade della produzione.

Su Switch Mario Kart 8 Deluxe girerà poi ad una risoluzione di 1080p, "superando a destra" la vecchia versione. Il framerate, ovviamente, è inchiodati a 60 fps: non c'è mai un'incertezza, uno scatto, uno scivolone; neppure quando si gareggia in split-screen con un avversario. Se invece volete dividere lo schermo fra quattro giocatori, la fluidità si dimezza, così come succedeva sulla "vecchia" console.

Se i benefici del "lifting" operato sulla risoluzione si notano ovviamente sulla TV, bisogna ammettere che la versione definitiva di Mario Kart ci ha stupito soprattutto quando l'abbiamo giocata in mobilità, sullo schermo del tablet. Ogni tanto si fa fatica a ricordare che, di fatto, l'hardware assemblato da Nintendo sta proprio tutto lì dentro, in un oggettino con una diagonale che supera di poco i 6 pollici. Ed è davvero un piccolo miracolo, perché al netto della durata della batteria, avere un titolo così pulito, definito, denso, che gira su una macchina portatile resta una possibilità che manderà in visibilio tanti giocatori. Senza dare troppo peso alle specifiche tecniche, avvinti dallo stile irresistibile della produzione, non si può che restare entusiasti di un risultato del genere.

Che poi il gameplay accessibile, nervoso e scattante si adatta perfettamente a qualsiasi sistema di controllo.

Vi abbiamo già detto di avere qualche perplessità sull'ergonomia dei due Joy-Con, ma il driving system di Mario Kart 8 sembra pensato per farsi beffe dei tentennamenti di stick analogici e dorsali. Anche impugnando il piccolo controller (che sia o meno incastonato nel minuscolo volante che replica la Steering Wheel arrivata su Wii), il titolo si lascia giocare alla grande, grazie al suo approccio squisitamente arcade. Le sfide, su Mario Kart 8 Deluxe, si decidono sempre grazie alla conoscenza dei tracciati, alla capacità di pennellare le curve ed all'uso intelligente dei Power Up.

A tal proposito, una delle novità più rilevanti di questa nuova versione riguarda la possibilità di conservare due Power Up, decidendo poi quale utilizzare. Sul tracciato compaiono anche dei blocchi doppi che permettono di riempire le scorte in un sol colpo, ma è anche possibile conservare due bonus singoli. Una trovata davvero intelligente, che in una certa misura riduce l'influenza che la fortuna ha sempre avuto sull'esito delle gare. È ovvio che il power-up giusto guadagnato al momento giusto può fare sempre la differenza, ma adesso i giocatori più prudenti potranno decidere di conservare qualche oggetto per salvarsi in un momento disperato. Sempre in tema di Item, si segnala il ritorno di alcuni oggetti recuperati dai vecchi episodi, come il Boo, capace di rendere invisibile e impalpabile il pilota, e disinnescare persino gli odiatissimi Gusci Blu.

Allo stato attuale dei fatti Nintendo ha confermato anche il ritorno della Battaglia Palloncini in formato "classico", disputata quindi all'interno di un'arena. Si sono visti alcuni campi di battaglia classici recuperati dagli episodi per Super Nintendo e Gamecube, ma troveremo anche una Periferia Urbana "estratta" direttamente da Splatoon.

Le aggiunte contenutistiche prevedono l'arrivo di nuovi personaggi (Bowser Junior, Tartosso, gli Inkling e Re Boo) e di tracciati inediti, che purtroppo non abbiamo potuto provare durante la presentazione. Speriamo quindi che la casa di Kyoto entri presto nel dettaglio di tutte queste novità, magari lasciandoci provare qualche pista. Speriamo anche di scoprire la struttura del nuovo servizio online di Switch, perché un titolo come Mario Kart 8 Deluxe, proprio come Splatoon 2, vivrà soprattutto sulla rete.

Prima di chiudere ricordiamo che l'edizione Deluxe includerà tutti i contenuti pubblicati nei due DLC usciti su Wii. Si tratta di una coppia di pacchetti aggiuntivi dalla qualità impressionante: suggerendovi di recuperare le nostre recensioni, confermiamo che questa riedizione potrebbe insomma risultare molto interessante per chi ha saltato i due add-on. Nonostante non abbia la verve di un nuovo episodio, Mario Kart 8 Deluxe è un pacchetto completissimo, che si presenterà sul mercato con un gameplay smussato nei punti giusti, un aggiornamento tecnico opportuno, ed un piglio arcade perfetto per adattarsi a tutte le configurazioni di Switch. Così da valorizzare anche il gioco in mobilità, esaltando ancora di più l'anima multiplayer della produzione.