Mario Sports: Superstars Provato

Tutto si può dire, ma non che al Regno dei Funghi non sappiano come riempire le proprie giornate. D'altronde non è raro che tra un episodio "regular" di Super Mario e il successivo passino degli anni, per cui va da sé che i personaggi di questo iconico universo sentano l'esigenza di organizzarsi per impiegare al meglio il tempo libero. Le attività più gettonate, oltre a feste e puzzle di varia foggia, sono ovviamente le competizioni sportive, che Mario e compagni usano condividere con Sonic e la sua cricca in occasione dei Giochi Olimpici ma che, di tanto in tanto, non disdegnano di confinare nel proprio orticello funghettoso. È questo il caso di Mario Sports Superstars, raccolta di cinque fra le discipline che hanno fatto la storia degli spin-off marieschi pronta a ravvivare i 3DS europei a partire dal prossimo 10 marzo. Recatici nella sede italiana di Nintendo abbiamo provato il titolo in anteprima in modalità multigiocatore, sfidando in locale i colleghi della stampa specializzata nell'arco di brevi ma divertenti sessioni all'ultimo punto.



Riscaldamento condiviso

Scelto lo sport sul quale misurarsi e creata una stanza per accogliere i contendenti, il multiplayer di Mario Sports Superstars attende disposizioni su quanti siano i partecipanti pronti a battagliare - massimo due nel baseball e sei nell'equitazione, e fino a quattro nelle rimanenti attività - e ancora, prima d'iniziare la partita, su quali regole specifiche si vorrà declinare il confronto. Il tempo a nostra disposizione non ci ha consentito di testare tutti e cinque i giochi presenti nel pacchetto: in accordo coi partecipanti, abbiamo quindi optato per due classiconi, il tennis e il golf, e in più per il baseball, lasciando il calcio e la corsa coi cavalli alla prossima prova che ci condurrà dritti dritti alla review. Racchetta virtuale in pugno abbiamo disputato un doppio combattutissimo in quella che si è rivelata essere, senza stravolgimenti di sorta, la formula alla base di Mario Tennis Open per Nintendo 3DS. Una ricetta arcade che, come gli estimatori del Mario tennista ricorderanno, innesta nelle dinamiche tradizionali della disciplina la necessità d'impiegare la corretta pressione dei tasti in prossimità delle zone colorate che tiro dopo tiro appaiono sul rettangolo da gioco, così da donare al colpo effetti spettacolari e devastanti. Soprattutto in quattro giocatori il divertimento sembra rivivere in Mario Sports Superstars in modo analogo a quanto saggiato con gli spin-off tennistici sviluppati da Camelot, non a caso developer anche in quest'occasione. Lo stesso ci sentiamo di dire quando, posata la palla pressurizzata, ci si dirige verso il fairway per cimentarsi in quello che è tipicamente il secondo sport prediletto da Mario e soci: il golf. Anche in questo caso la ricetta è la medesima dei Mario Golf del passato, con i contendenti chiamati a fare buca nel minor numero di colpi possibile sfidando vento, pioggia e impedimenti naturali vari, calibrando lo swing, dando il giusto effetto alla pallina e razionalizzando i colpi speciali in quanto disponibili solo in quantità ridotta. Battendosi per il titolo di miglior golfista con altri gamer in carne e ossa, la competizione trae beneficio dall'assenza delle lunghe attese tra i turni degli sfidanti, poiché il tutto avviene non solo in tempo reale, ma anche in modo sincrono, con ciascun atleta intento a raggiungere il green direttamente dal proprio schermo della console. Così fedele alla formula rodata dagli episodi stand-alone, il golf, dei tre testati in compagnia dei colleghi, ci è parso lo sport più solido dal punto di vista ludico, che tuttavia non è riuscito ad oscurare ai nostri occhi l'unica vera sorpresa di questo breve hands-on, ovvero quella rappresentata dalle partite a baseball.

Non tanto perché l'allegra combriccola dell'idraulico sia nuova alla disciplina - alcuni possessori di Game Cube e Wii, anzi, ricorderanno il contrario -, quanto poiché la sua prima versione portabile, quale questa è effettivamente, presenta delle meccaniche sì semplificate ma vagamente diverse dai predecessori e inaspettatamente rifinite, specie per far parte di un prodotto-compendio.

Decisi i membri del proprio team e finalmente faccia a faccia sul diamante, il gameplay si dimostra stimolante sia in battuta, quando è d'uopo tarare l'inclinazione e la potenza del colpo tramite apposito indicatore, sia rivestendo i panni del pitcher, quando cioè si dovrà scegliere che effetto dare al lancio da una rosa di possibilità, premendo poi un tasto nel giusto attimo. Il limite della formula, com'è intuibile, è che tutti gli istanti successivi alla battuta sono affidati alla scaltrezza degli altri componenti della squadra, i quali sono totalmente gestiti dalla CPU. Dobbiamo comunque ammettere che le partite che abbiamo portato a termine non ne hanno risentito granché, risultando invece parecchio tese e divertenti.

Sperimenteremo con la dovuta calma il calcio e l'endurance equestre in questi giorni propedeutici alla recensione. Nell'attesa, vi lasciamo con qualche informazione sulle novanta carte amiibo che accompagneranno il lancio di Mario Sports Superstars, una delle quali sarà presente proprio nella confezione del gioco, a mo' di piccolo cadeau. Simili a quelle distribuite in occasione degli ultimi prodotti a marchio Animal Crossing, queste figurine daranno modo a chi gioca di ottenere le varianti "superstar" dei personaggi del Mushroom Kingdom, vale a dire le loro rispettive versioni al top delle statistiche, impossibili da raggiungere con la semplice escalation di vittorie. Un plus per i collezionisti, insomma, che non pregiudicherà però in alcun modo la godibilità del sistema di gioco, che ad oggi ci è parsa più che discreta. Il nostro verdetto finale arriverà a giorni. Cominciate a riscaldarvi.