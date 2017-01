Might & Magic Showdown Provato

Se non fosse stato per l'easter egg scoperto all'interno di Watch Dogs 2, non avremmo mai saputo dell'esistenza di Might & Magic: Showdown fino al giorno prima del lancio su Steam in Early Access: risulta pertanto più che lecito nutrire qualche dubbio sulla natura dell'ultimo titolo realizzato dal team Fun House sotto l'egida di Ubisoft. Eppure, anche dopo averlo provato per qualche ora, sorge spontaneo domandarsi il motivo che si cela dietro la volontà del publisher transaplino di affibbiare un marchio illustre come quello di Might & Magic ad un'opera così peculiare, che con il brand originale - da cui prende il nome - sembra aver davvero poco in comune. Gli unici richiami alla serie di riferimento, del resto, sono rappresentati dal design dei personaggi: considerando, inoltre, che nel processo creativo non sono stati coinvolti ai curatori storici del franchise, bensì dei giovani sviluppatori, ci chiediamo - a ragion veduta - dove termini il volenteroso tentativo da parte di Ubisoft di promuovere i propri "talenti interni" e dove, di contro, inizi la mera operazione commerciale. Prima di trarre le dovute conclusioni, comunque, cerchiamo di definire al meglio l'anima ludica del gioco in questione.

Che cos'è Might & Magic: Showdown

Come già anticipato in apertura, inquadrare Might & Magic: Showdown in un genere "convenzionale" non è affatto facile, perché il titolo di Fun House ha voluto unire quello che sembra essere un gioco di strategia in tempo reale con le caratteristiche di un banale "hobbistico" nel quale acquistare miniature tridimensionali, colorabili a proprio piacimento.

Il primo problema subentra nel momento in cui la componente prettamente ludica non solo presenta meccaniche fin troppo semplicistiche per il genere d'appartenenza, ma finisce addirittura per passare in secondo piano rispetto a quella collezionistica. Dimenticate insomma le ampie mappe da esplorare, le città da costruire e gli eserciti di pedine da schierare sul campo di battaglia: in Showdown non dovremo far altro che sistemare un eroe sul terreno di gioco, supportato solo da due, massimo tre unità secondarie, in base alla diversa modalità selezionata. Come se ciò non bastasse il giocatore controlla direttamente soltanto l'eroe principale, mentre gli altri personaggi sono gestiti in automatico dall'intelligenza artificiale, i cui pattern, tuttavia, seguono le istruzioni impartite preventivamente dall'utente. Vien da sé che il segreto per raggiungere il successo consiste nel creare le "regole d'ingaggio" più adeguate per ogni condizione, unite alle combinazioni di azioni più efficaci, in modo tale da riuscire a sfruttare i bonus passivi delle pedine ed aumentare le probabilità di entrare in sinergia con gli altri membri del party.

Trattandosi di un'esperienza prettamente multiplayer, queste premesse si risolvono nella ricerca del setup più potente, ovvero della combinazione maggiormente efficace di Eroi e pedine, ed annessi pattern di movimento, in grado di sbaragliare qualsiasi nemico. Non ci sarebbe nulla di male in una simile formula di gioco, se non fosse che l'acquisto di nuovi elementi, una volta esauriti i fondi accumulati durante la sequenza di "training" iniziale, non avesse dei costi proibitivi, una limitazione che rende quasi impossibile rientrare adeguatamente in partita per coloro che hanno effettuato delle scelte errate in fase di preparazione, basandosi più sul valore affettivo che su quello utilitaristico. Chi, d'altronde, non acquisterebbe ad occhi chiusi i modellini di personaggi come Crag Hack, il Pretoriano e Sandro?

Perché Might & Magic: Showdown

L'altra faccia della medaglia di Might & Magic Showdown riguarda il Paint Workshop, disponibile anche in versione stand-alone fino al prossimo 19 febbraio. Come facilmente intuibile, il workshop permette di dipingere le miniature in nostro possesso utilizzando un set abbastanza ampio di "materiali" e tonalità di colori.

Sebbene le opzioni di personalizzazione del pennello siano quelle essenziali (opacità del tratto, dimensioni e "durezza" delle setole), il tool permette di applicare il colore in modi diversi, sia seguendo un tratto uniforme su zone prefissate, sia a mano libera. L'attenzione al dettaglio si palesa con forza grazie all'utilizzo delle tre principali tecniche pittoriche tipiche del collezionismo, ovvero "primer", "lumeggiatura" e "lavaggio".

Per quei giocatori che non masticano le terminologie proprie della pittura acrilica, stiamo parlando degli strati di colore che servono a predisporre una base cromatica sulla quale creare in seguito i diversi gradienti di sfumatura, evidenziando le luci e le ombre della miniatura. Insomma, sembra che gli sviluppatori si siano impegnati più nella realizzazione del tool di personalizzazione che nella creazione di un gioco dalle meccaniche adeguatamente bilanciate.

Tenendo bene a mente che si tratta di un titolo in Early Access, continuiamo a non comprendere perché Ubisoft abbia voluto trasformare il franchise di Might & Magic in un gioco di miniature collezionabili dotato di vaghi elementi tattici. Per scrupolo di chiarezza, ci teniamo a sottolineare che la settima iterazione della serie Heroes of Might and Magic VII non ha riscosso il successo sperato non a causa della formula di gioco, ma per via della presenza di numerosi bug e per alcune discutibili scelte di game design. La fine della partnership con lo sviluppatore Limbic Entertainment, sancita lo scorso ottobre, inoltre, ha rappresentato solo l'ennesimo inciampo per una serie che, dopo i fasti del quarto capitolo e l'interessante evoluzione realizzata nel quinto, ha vissuto, purtroppo una costante parabola discendente.