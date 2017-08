Monster Hunter World: a caccia di mostri, la nostra prova alla Gamescom 2017

Malgrado un inizio non esattamente brillante, e una prosecuzione un po' singhiozzante, la Gamescom 2017 si è già portata a casa un pezzettino del nostro cuore di giocatori incalliti. Dopo aver spappolato, nel corso dell'E3, una discreta quota della nostra riserva neoronale con un annuncio fortemente inturgidente, Capcom ha finalmente deciso di concedere una tregua ai nostri famelici appetiti videoludici permettendoci di mettere le mani su una build di Monster Hunter World, probabilmente il titolo più atteso tra quelli stipati nella faretra programmatica dello sviluppatore giapponese.

Nuovi giocattoli, vecchie regole

Avviata la demo ci scopriamo travolti da sensazioni meravigliosamente familiari: sin dal primo istante il nuovo capitolo della saga di Capcom ci dà l'impressione di essere la naturale evoluzione della formula che gli appassionati di Monster Hunter conoscono ormai alla perfezione, e amano con brutale trasporto. Anzi ancor meglio, dato che il titolo pare incarnare tutte i desideri che, per anni, hanno accompagnato le fantasie del pubblico circa un ritorno della serie sulle piattaforme da salotto.

Lasciando da parte l'aspetto tecnico della produzione, ancora relativamente grezzo, le innovazioni sono piccoli ma sostanziali passi avanti verso il sogno di un'esperienza priva dei limiti imposti dalle console handheld (o dalla vecchia generazione di casa Nintendo), nel quadro di un gameplay dove ogni cambiamento avviene nel totale rispetto del passato ludico del brand. L'accampamento nella zona di caccia, o meglio gli accampamenti, raggiungibili con meccaniche di viaggio rapido direttamente dalla mappa (se non ingaggiati in qualche scontro), oltre ai servizi classici offrono la possibilità di sfruttare, direttamente in loco, i servizi del cuoco per ottenere utili buff "alimentari".

Nella base è inoltre presente un'inviata della Gilda dei Cacciatori, che ci permetterà di accettare o cambiare le missioni senza dover tornare in città. Allo stesso modo, potremo cambiare l'equipaggiamento in dotazione direttamente sul campo, prima di lasciare la zona sicura. Si tratta di piccole variazioni che non compromettono in alcun modo la natura hardcore dell'esperienza, ma che anzi vanno a smussare alcune macchinosità fin troppo vincolanti. Decidendo di non accettare alcuna missione, il giocatore potrà esplorare liberamente la zona di caccia che, lo ricordiamo, sarà priva di caricamenti interni e "limiti settoriali". Affrontando le lande selvagge senza un preciso obiettivo, potrete comunque incappare in qualche sorpresa artigliata, ma si tratterà di semplici incontri casuali (ovviamente compatibili col bestiario tipico di ciascuna area).

Accettando e avviando una quest, invece, assisterete a un caricamento di pochi secondi, il tempo necessario per adattare l'istanza alle condizioni di vittoria della missione in corso. Per scovare più facilmente il vostro obiettivo, potrete contare sull'aiuto delle cosiddette Scoutflies, uno sciame di insetti luminosi che si soffermeranno sia su elementi ambientali come tracce e orme di Wyvern, che su risorse come minerali ed erbe. Prima di storcere il naso, pensate a quanto, nei precedenti Monster Hunter, le primissime fasi della caccia, quelle di ricerca, potessero rivelarsi farraginose, ritmicamente inconsistenti e pure,diciamolo, abbastanza noiosette. Con queste bestiole, i cui movimenti vanno comunque interpretati e assecondati, il tutto si fa invece decisamente più indolore, senza considerare come l'utilizzo delle Scoutflies si accordi alla perfezione con l'esplorazione "seamless" di Monster Hunter World.

Questi moscerini a incandescenza sono inoltre dotati di un sistema di progressione che permetterà loro, caccia dopo caccia, di migliorare la propria efficienza di scova-tracce. Anche le meccaniche legate all'utilizzo del balestrino ci sono sembrate più che coerenti con le dinamiche storiche del brand: lo Slingshot ridefinisce in positivo l'utilizzo di (o così almeno pare) armi da lancio "da inventario" come coltelli (alche elementali) e rocce, grazie a un sistema di mira gestibile con la classica accoppiata grilletto sinistro-levetta destra. Passando alle armi, i controlli legati agli attacchi hanno subito modifiche non particolarmente significative rispetto alle controparti 3DS, motivate dalla maggiore abbondanza di tasti a disposizione.

Ci sono più combo e tecniche speciali, questo sì, ma gli esperti della saga riusciranno ad adattarsi al nuovo layout nel giro di pochi minuti, e con estrema naturalezza. Anche perché le colonne del sistema di combattimento, con la sua natura tatticamente profonda e squisitamente adrenalinica, sono rimaste vincolate agli stessi canoni di sempre, quelli che i fan amano alla follia. Ingaggiare un Wyvern in una frenetica danza di morte offre sensazioni esaltanti e familiari, e la vittoria risulta sempre legata a doppio filo alla capacità del cacciatore di pianificare strategicamente ogni azione, adattando il proprio stile di combattimento (e il proprio equipaggiamento) alle caratteristiche di ciascun Wyvern.

Come di consueto, anche l'equipaggiamento e le abilità del vostro compagno Felyne avranno un ruolo da giocare nel corso delle vostre spedizioni, seppur marginale. Questa volta il vostro compagno baffuto è perfino in grado di domare animali di dimensioni medio-piccole, che potrà poi sfruttare come cavalcature da utilizzare durante la caccia, sebbene le meccaniche legate alla capacità in questione non ci siano ancora del tutto chiare.

Su queste note, permetteteci di condividere con voi un breve racconto di caccia, che speriamo diventi presto il primo di una lunga serie di avventure epiche.

Il ritorno del cacciatore

Superata la boscaglia oltre i confini dell'accampamento, troviamo ad accoglierci un panorama familiare. Con la bocca ancora amara per il mancato hands-on losangelino, il tempo speso ad analizzare ogni aspetto dei trailer di gameplay pubblicati nelle ultime settimane - con una buona dose di devianza ossessivo-compulsiva - ci ha ormai trasformati in veri e propri esperti della prima area di caccia di questo Monster Hunter World, lo scenario che, come prevedibile, ospita la nostra prima battuta venatoria con il nuovo titolo di Capcom.

Malgrado i benefici di questo patrimonio esperienziale (immaginario), non possiamo fare a meno di sentire un brivido di eccitazione quando il sole comincia a far capolino tra le foglie del passaggio che, di lì a qualche istante, ci conduce a una radura assolata, anticamera del cuore più selvaggio della foresta che ammanta quest'area.

Il cuore batte, i sensi sono tesi, le mani pronte ad accogliere con l'acciaio della nostra lama gli assalti di bestie zannute di ogni forma e dimensione. Dopo aver indugiato qualche istante per valutare la migliore via d'accesso alla selva, occhieggiando distrattamente un gruppo di erbivori impegnati ad abbeverarsi sulle rive di un fiumiciattolo melmoso, cominciamo ad avanzare verso le prime file di alberi. Superato agilmente un tronco coperto di muschio, ci avventuriamo guardinghi lungo un piccolo sentiero naturale, seguendo i rapidi movimenti delle Scoutflies che ci precedono. Lo sciame luminoso si posa su una traccia impressa sul terreno: tre artigli e uno sperone, lunghi quanto un avambraccio.

Una funesta promessa di dolore e battaglia.

I lati della bocca si tendono in un fremito di anticipazione mentre, in corsa, attraversiamo un sipario di liane e poi su, verso la cima di una salita selciosa. Per un attimo pensiamo di aver perso la pista, poi i nostri alleati volanti si posano su di un tronco parzialmente scortecciato: il padrone degli artigli non è lontano. Rientriamo nel fitto del bosco fino al raggiungere l'ingresso di una caverna seminascosta e, senza alcuna esitazione, ci avventuriamo nell'umida penombra dell'antro roccioso. Pochi metri dopo cominciamo a sentire un respiro rauco e regolare, quietamente minaccioso. La bestia giace su un fianco, con il muso allungato in avanti e le zampe raccolte in una posizione quasi fetale.

Dentro di noi, sentiamo il ringhio sommesso di una frenesia familiare, quasi annebbiante. Non è ancora il momento.

Cerchiamo nell'inventario delle botti esplosive e, dopo esserci avvicinati di soppiatto, con cautela le posiamo a meno di un metro dalle fauci dell'Anjanath. Ritorniamo sui nostri passi fino all'ingresso della grotta e seguiamo un altro percorso che ci porta a una fitta parete di spesse liane. Approfittando di una fessura, passiamo oltre e posizioniamo un'altra carica. Davanti a noi si apre una nuova radura, più piccola e ombrosa della precedente, con al centro un colossale tronco cavo. Superiamo il passaggio e posizioniamo a terra una trappola shock.

La festa è pronta, manca solo l'ospite d'onore

Il Wyvern si sveglia tra le fiamme, stordito dal coro infernale di due detonazioni violente e repentine. L'istinto della bestia gli impone una carica dissennata, furiosa, verso il cacciatore in armatura completa che, nell'arco di pochi istanti, ha già guadagnato l'uscita. Scivoliamo rapidamente lungo un declivio erboso, verso la prossima tappa del nostro piano. Il vantaggio conquistato ci offre tempo a sufficienza per superare la parete di liane e guadagnare l'accesso alla radura. Fuori di sé, il mostro si scaglia contro la parete alle nostre spalle, riducendola in schegge. La botte esplode e scaglia il mostro a terra, offrendoci una finestra d'opportunità perfetta per il nostro primo attacco all'arma bianca.

Sguainiamo la nostra spad-ascia caricata in assetto a due mani e affondiamo la lama nel cranio della bestia che, in preda alla furia, ha estratto una corona di escrescenze ossee, subito incrinata dalla forza dell'attacco. Accompagniamo un secondo fendente orizzontale con un saltello all'indietro e, dopo aver rinfoderato l'arma, scattiamo verso il grosso tronco davanti a noi, traguardo della nostra "fuga offensiva". Le fauci dell'Anjanath dilaniano il tronco, mentre il wyvern avanza, inarrestabile, aprendo due piccole ali membranose, irte di spuntoni acuminati. La trappola si attiva con un'esplosione di elettricità, bloccando il mostro in una morsa folgorante. Di nuovo con la lama in pugno, torniamo a colpire la testa del Wyvern fino a spezzarne le corna. Il wyvern è di nuovo a terra, sopraffatto da una pioggia di attacchi incessante, impietosa. Riavutasi, la bestia comincia a ruotare su sé stessa, alternando colpi di coda e morsi in avanzamento.

Dopo aver incassato qualche sferzata, entriamo in sintonia con le ritmiche dell'assalto e continuiamo a scartare sul lato, guadagnando il fianco dell'animale a suon di affondi.

Folle di dolore e disperazione, l'Anjanath si lancia quindi in un rapidissimo attacco frontale che ci fa volare di qualche metro, esanimi. Giusto il tempo per una pozione e il mostro è di nuovo sopra di noi, determinato ad approfittare del vantaggio. Schiviamo di nuovo e corriamo verso un dislivello roccioso, con in mente un piano ben preciso.

Il gigantesco predatore si avvicina a grandi passi, fino a quasi sfiorarci, quando, dopo una breve rincorsa, sfruttiamo il dislivello per saltargli in groppa. Il mostro lotta e si dibatte mentre lottiamo per mantenere la presa, approfittando di qualche momento di tregua per affondare il coltello nella folta pelliccia sul suo dorso. L'ultimo colpo risulta particolarmente debilitante, e ci permette di estrarre la spad-ascia e menare un potente fendente circolare sul collo dell'animale che, sfinito, cade nuovamente a terra.

La battaglia volge ormai al termine. L'Anjanath, esanime, si trascina verso la tana con noi che, all'inseguimento, continuiamo a bersagliarlo con la Slingshot, caricata con colpi velenosi. Poche decine di metri e il mostro cade a terra per l'ultima volta: la caccia è finita e noi siamo ancora vivi. Una musica familiare ci risuona nelle orecchie, in un crescendo che alimenta un senso di epicità inebriante.