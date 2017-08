Moss per PlayStation VR: una favola tenera e delicata

Una favola, dolce, delicata, tenera. Un racconto soffuso, immerso in un mondo dove trionfa un naturalismo fiabesco. Un adventure in miniatura, osservato dalla prospettiva di un'adorabile topolina, catapultata in un viaggio più "grande" di lei, alla ricerca di qualcuno che prima amava e che ora è purtroppo andato tristemente perduto. Questo è Moss, piccola opera del team Polyarc in uscita il prossimo inverno su PlayStation VR. Alla Gamescom di Colonia abbiamo potuto indossare il caschetto di Sony per immergerci in un reame perduto, intriso di magia, misticismo e grazia, dal quale avremmo voluto non allontanarci più. L'ingresso al mondo di Moss avviene tramite un'enorme biblioteca virtuale: dinanzi ai nostri occhi campeggia un libro ottimamente intarsiato, un compendio di storie, miti e leggende che, tramite i sensori del pad di PS4 dovremo sfogliare pagina per pagina, mimando con il controller il movimento delle mani.

Entreremo così in punta di piedi all'interno di un immaginario appariscente, un bellissimo scorcio che affaccia su una foresta rigogliosa, sormontata da piante verdeggianti e pozze d'acqua dolce. Poco a poco, tra il fitto fogliame, vediamo spuntare un microscopico roditore, Quill, che si erge sulle sue agili zampine e brandisce una spada con fare sicuro e coraggioso. Ci rendiamo subito conto quindi che, in realtà, ciò che stiamo ammirando è in proporzione ridotta, creato su misura per l'adorabile protagonista antropomorfa: abbassando lo sguardo e scrutando l'immagine che si specchia nella limpidezza del lago, osserviamo un viso coperto da una maschera bianca, che assomiglia vagamente all'iconico Senza-Volto de La Città Incantata di Hayao Miyazaki.

Quell'immagine, a metà tra l'inquietante ed il familiare, non è altro che il nostro stesso riflesso: noi interpretiamo infatti "il lettore", colui che supervisiona l'avventura di Quill e con il quale la topolina finirà spesso per comunicare tramite una gestualità davvero espressiva.

Avremo anche noi la possibilità di interagire direttamente con la creaturina: una sfera di luce posta all'interno del campo visivo rappresenta l'estensione della nostra impronta nell'universo di Moss, grazie alla quale potremo sia muovere alcuni elementi dello scenario, sia avvicinarci all'eroina, accarezzandola e coccolandola. La sua reazione sarà così naturale e realistica, così ben animata e convincente da fornirci l'illusione di avere dinanzi un vero animaletto domestico. È questa comunque una feature del tutto secondaria, un piccolo dettaglio extra illustratoci dal team sia per mostrarci la cura posta nella realizzazione di ogni aspetto del gioco, sia per introdurci ai meccanismi del sistema di controllo. Quando non useremo i sensori del Dualshock 4, Moss si gioca come un qualsiasi altro action adventure in terza persona: sotto la nostra guida, Quill dovrà saltare burroni, arrampicarsi sulle sporgenze e superare alcuni ostacoli in apparenza insormontabili. Nel caso in cui le distanze e le altezze si facessero proibitive per le dimensioni della minuta protagonista, ecco che "il lettore" entra in gioco, selezionando con la sua sferetta luminosa gli elementi interattivi dell'ambiente, spostando una colonna per coprire un vuoto, muovendo una statua per bloccare un interruttore, oppure spalancando le porte d'ingresso di un tempio antico ed misterioso. Moss alterna quindi il platforming al puzzle solving, in cui spetterà al giocatore cooperare con Quill per venire a capo di qualche inghippo lungo il cammino. Nei soli venti minuti di demo che abbiamo potuto provare, gli enigmi si basavano principalmente sulla necessità di fornire alla topolina i giusti appigli cui aggrapparsi, analizzando il setting e cercando la corretta coordinazione tra i nostri spostamenti e quelli dell'impavida (ed intelligente) eroina. Nel caso in cui rimanessimo troppo a lungo intrappolati nel bando della matassa, Quill inizierà a gesticolare amabilmente e proverà a suggerirci la soluzione al rompicapo, guardandoci negli occhi e riproducendo con le sue zampine le azioni che dovremo compiere per risolvere il problema.

Da questi pochi momenti si intuisce come la bestiolina sia dotata di un carattere e di una personalità forte e preminente, che acuisce di gran lunga l'immersività ed il piacere dell'immedesimazione.

Oltre ad essere un agile roditore, Quill, nonostante la sua corporatura lasci ipotizzare il contrario, è anche un'abile spadaccina: armati con una lama affilata, ci prodigheremo quindi in duelli molto semplicistici contro grossi scarafaggi piuttosto aggressivi. Un'unica tipologia d'attacco ed una schivata da attivare col giusto tempismo sono tutto ciò che il combat system ha da offrire: è vero che il target del prodotto e l'atmosfera leggera e disimpegnata non necessitano di dinamiche ludiche particolarmente impegnative ed elaborate, ma speriamo lo stesso che un pizzico di grado di sfida in più, sul fronte degli scontri, possa intrattenerci con maggiore grinta nel corso delle circa due ore che occorreranno per giungere alla fine di questa deliziosa favola in realtà virtuale.

A prescindere dalle pur efficaci meccaniche di gioco, il punto di maggior forza di Moss risiede tutto nella sua ispiratissima art design, capace di creare un mood sognante e leggero, in cui fa capolino anche un pizzico di disimpegnata inquietudine, mentre avanzeremo a tentoni in zone dominate dall'oscurità, dove si annidano enormi serpenti dagli occhi cremisi. Moss sembra quindi mantenere quel prezioso equilibrio tra fantasia e paura infantile che accompagna le letture delle favole della buona notte. Ma è sulla sorprendente caratterizzazione di Quill che la nostra attenzione si è focalizzata per la gran parte del tempo: la topolina ci parla pur senza aprire bocca, si rivolge a noi tramite lo sguardo, attraverso lievissimi movimenti del corpo ed impercettibili fremiti del musetto, generando tra lei ed il giocatore un imprinting immediato ed indissolubile. È soprattutto per proteggerla, aiutarla e starle accanto, quindi, che non vediamo l'ora di sfogliare fino all'ultima pagina del promettente libro di Moss.