MXGP 3: provato il nuovo racing game di Milestone

MXGP3 sarà il primo gioco di Milestone a sfruttare il nuovo motore grafico scelto dall'azienda italiana per il futuro delle proprie produzioni. Il titolo avrà quindi il compito di mostrare quali sono i benefici del passaggio all'ultima versione dell'Unreal Engine, e da quello che abbiamo potuto vedere ha tutte le intenzioni di farlo in grande stile.

Senza stare troppo a girarci intorno, un deciso cambio di passo dal punto di vista delle prestazioni tecniche era esattamente quello che serviva ai racing game nostrani: da RIDE 2 a Valentino Rossi: The Game, i titoli della line-up di Milestone erano in qualche maniera frenati dal un colpo d'occhio non proprio esaltante.

Con MXGP3 il salto grafico appare semplicemente impressionante. Nel corso della presentazione londinese il team di sviluppo ci ha mostrato che i vantaggi della tecnologia di Epic vanno ben oltre la resa grafica, sbloccando di fatto l'accesso ad una serie di tool che permettono di creare tracciati e contenuti con estrema facilità. Il supporto per middleware di vario tipo ha permesso anche di riscrivere integralmente il comparto sonoro, grazie ai pregi dell'audio granulare di REV, una tecnologia che calcola in tempo reale le variazioni acustiche a partire da un sample campionato. Ne esce un impianto sonoro più pulito e avvolgente, per la gioia dei puristi.

Eppure l'aspetto che resta più impressionante è davvero quello visivo: la rinnovata densità poligonale degli elementi a bordo pista fa il paio con un eccezionale lavoro di texturizzazione, che rende più credibili e realistiche le superfici. Per un titolo che basa buona parte del suo appeal sul rapporto fra la moto e la pista, non è una cosa da poco. Se MXGP3 è un racing game bello da vedere e piacevole da giocare, insomma, è anche merito del rinnovamento integrale della resa del manto fangoso, che ovviamente si avvantaggia anche delle inedite routine fisiche. La deformazione del terreno è quindi più realistica (impressionante la differenza fra la creazione dei solchi all'asciutto e, di contro, durante gli acquazzoni), e migliorano in maniera avvertibile anche le sollecitazioni che si avvertono in sella.

Il modello di guida rimane molto molto simile a quello del precedente episodio. È necessario gestire, oltre che le staccate e le ripartenze, anche il peso del pilota e quello della moto, cercando di armonizzare al massimo gli spostamenti. Perché nel motocross è meglio avere una guida fluida, assecondare il terreno, sfruttarlo a proprio vantaggio. Quello di MXGP3, e più in generale della serie, è un driving system abbastanza unico nel suo genere, peculiare e distintivo, sicuramente meno consueto rispetto al gameplay di RIDE 2 o dei titoli legati alla MotoGP. In questo senso il titolo è forse uno dei prodotti più caratterizzati del "portfolio" di Milestone, ed è un bene che sia proprio il gioco ufficiale del Motocross World Championship a fare da apripista per la nuova stagione della software house.

Anche il controllo in aria, in ogni caso, è importante in termini di gameplay. I piloti più abili dovranno infatti gestire lo scrub, mossa tipica del cross. La brusca inclinazione della moto a mezz'aria serve infatti ad abbassare la traiettoria di volo subito dopo un salto, permettendo il guadagno di preziose frazioni di secondo. Per effettuare correttamente uno scrub occorre inclinare entrambi gli analogici verso l'interno o l'esterno del pad, subito dopo aver staccato le ruote da terra. Una volta in volo bisogna anche preoccuparsi dell'atterraggio, fondamentale per non perdere accelerazione.

Le sensazioni alla guida, complessivamente, sono davvero ottime, soprattutto sfruttando l'eccellente visuale in prima persona, capace di trasmettere ottimamente un senso di adrenalina e velocità. La build che abbiamo provato girava, su PC, a 60fps, con qualche inciampo di tanto in tanto (ma i mesi che ci separano dalla release ci fanno sperare in un solido processo di ottimizzazione). Purtroppo su console MXGP3 resterà bloccato a 30 frame al secondo: una notizia decisamente dolorosa per buona parte della community.

Ottime nuove invece, sul fronte contenutistico, con l'arrivo delle moto a due tempi, richiesto a gran voce dal fandom. Per altre novità su piste, numero di moto e -soprattutto- sulla struttura della carriera, dovremo aspettare qualche altra comunicazione da parte di Milestone, se non l'arrivo del gioco sugli scaffali, previsto per il prossimo 12 maggio.