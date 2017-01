Nintendo Switch: prime impressioni sulla console e sui Joy-Con

Elegante e neutro, il blocco centrale di Nintendo Switch è un tablet dal look inaspettatamente "dimesso". Rispetto al "paddone" del Wii U è un oggetto con meno personalità, esile e asciutto: abbandonato il look quasi giocattoloso del vecchio controller, si passa ad un'estetica più matura ma meno d'impatto. Bordi nerissimi, pochi tasti che scompaiono sui margini della scocca. Anche quando si adagia sulla docking station, il device sembra quasi pensato per "sparire" nel salotto di casa, nascondersi e mimetizzarsi come se volesse lasciare spazio soprattutto ai giochi.

Nonostante il nome della console, il logo e la campagna di comunicazione si siano concentrati sulla natura ibrida della console, passando (o meglio: switchando!) dal gioco in mobilità a sessioni più tradizionali attaccati alla TV, attualmente questa duplicità è l'aspetto che meno si è fatto valere, durante il primo contatto con il nuovo hardware Nintendo. Sarà che il contesto non era il più adatto a concentrarsi su questo originale dinamismo, oppure è proprio la "portabilità casalinga" a non convincere del tutto. Mentre la presenza di due Joy-Con utilizzabili singolarmente suggerisce interessanti applicazioni dedicate al multiplayer locale, la scelta di rinunciare allo schermo del televisore per gettare gli occhi su quello, discretamente piccolo, del tablet, non ci è sembrata proprio la migliore. Non funziona con Zelda, non funziona con Splatoon 2, e a dirla tutta persino 1-2-Switch e Arms, esplicitamente dedicati al gioco di gruppo, sembrano trovarsi più a proprio agio se inquadrati come entertainment da salotto.

Lo schermo multitouch, in ogni caso, è di buonissima qualità: nitido, definito, responsivo. E con un'ottima retroilluminazione. Nel caso in cui qualcuno senta il bisogno di allontanarsi dal divano, magari per concludere la sessione di gioco sotto le coperte, può benissimo servire allo scopo. A patto che ovviamente non abbiate esigenze particolari relative alla batteria, la cui autonomia oscilla dalle tre alle sei ore (se vogliamo dar retta alle specifiche ufficiali).

Nella configurazione "portatile", in ogni caso, Nintendo Switch è un oggetto con un carattere più riconoscibile. I due Joy-Con si attaccano ai lati del tablet grazie a due cerniere metalliche che li tengono ben fissati al corpo centrale, dando una buona sensazione di solidità. Niente oscillazioni, scricchiolii, tentennamenti. Le plastiche sono buone, satinate, e i due Joy-Con hanno tutte le carte in regola per trasformarsi in oggetti in qualche modo iconici come è stato il Wiimote.

Purtroppo, dobbiamo ammetterlo, non sono controller che definiremmo comodi o ergonomici. Le dimensioni ridotte hanno imposto più di un sacrificio: la corsa degli analogici è davvero ridotta, mentre i due trigger praticamente non ne hanno, svolgendo di fatto il ruolo di semplici pulsanti. I due dorsali, sottilissimi, sono difficili da premere, e dopo un paio d'ore di gioco ci siamo convinti che in fondo l'acquisto del Pro Controller si farà per molti una pressante necessità. Anche quando vengono collocati nella base che li trasforma in un gamepad, infatti, i due Joy-Con si portano dietro i difetti appena elencati. E per quando l'ergonomia complessiva non sia pessima (i due "corni" che costituiscono l'impugnatura si adagiano in maniera naturale al centro dei palmi), si aggiungono altre problematiche legate ai tasti + e -, un po' troppo alti rispetto alla posizione delle levette e quindi difficili da raggiungere (giocando a Breath of the Wild, dove aprono rispettivamente la mappa di gioco e l'inventario, il problema si nota in maniera particolare).

Senza lasciarsi adesso andare in commenti relativi al prezzo delle periferiche, vi suggeriamo insomma di considerare l'acquisto del pad classico, sicuramente molto più comodo e funzionale.

Tornando ai due Joy-Con, bisogna infine citare la presenza di due supporti aggiuntivi che, una volta staccate le estensioni, si infilano proprio sulle stesse cerniere che permettono di connetterli al tablet. Oltre ad avere un laccetto di sicurezza, questi due add-on presentano due tasti aggiuntivi, che si trasformano in dorsali quando i Joy-Con sono tenuti orizzontalmente. In verità si può giocare anche senza le due aggiunte, dal momento che i pulsanti sono integrati nel lato che si solito è a contatto con il tablet, ma si tratta di pulsanti davvero minuscoli e molto complessi da premere, che la soluzione migliore è appunto quella di renderli più "a misura di polpastrello" grazie ai supporti. Per tutti questi motivi, comunque, i due Joy-Con si sono dimostrati più interessanti da usare in quelle applicazioni (come 1-2-Switch) che sfruttano i loro sensori di movimento, piuttosto che in quelle (come Arms) che propongono un control scheme complesso. Anche in Mario Kart 8 Deluxe si presenta qualche problema con una delle due periferiche, che visto il posizionamento asimmetrico delle levette analogiche si trova ad avere lo stick troppo vicino ai quattro pulsanti frontali.

Capiamo che l'insieme di tutte queste incertezze possa in qualche modo scoraggiare i potenziali acquirenti, e ci sentiamo quindi di aggiungere un paio di considerazioni relative all'esperienza complessiva di queste prime ore in compagnia di Switch.

Al netto della ineliminabile curiosità legata alla fase della scoperta di un nuovo hardware, tutti i titoli che abbiamo provato sono riusciti a divertirci senza riserve: la meraviglia di Breath of The Wild, l'azione ritmata di Splatoon 2, le sfide di Mario Kart, ma anche le partite 1-contro-1 ad Arms e a qualche minigioco di 1-2-Switch. Ogni titolo ha la sua "configurazione ideale", e molti di quelli citati vedono nel Pro Controller l'opzione prediletta. Per fortuna si lasciano giocare anche sfruttando gli altri sistemi, seppur con qualche incertezza in più, che può essere appunto perdonata in nome della portabilità o della possibilità di giocare in gruppo.

Switch è una console che decide insomma di puntare sulla malleabilità: una macchina che prova in qualche modo ad unire l'anima "sociale, motoria e familiare" del Wii al carattere titanico del Gamecube, così attento alla qualità del software e pensato per un pubblico di giocatori assidui e intransigenti. Su Switch ci sono (meglio: ci saranno) le grandi saghe Nintendo, con la loro qualità sconfinata, ma anche la leggerezza del motion gaming, e la voglia di andare oltre il concetto di home console, per proporre invece un oggetto d'uso quotidiano, da prendere in mano e portare in giro. Nel bene e nel male, Switch è la sintesi della recente storia di Nintendo, la summa delle ultime tre generazioni. Ne esce un oggetto difficile da raccontare "a compartimenti stagni"; un hardware proteiforme, ancora una volta disinteressato al dettaglio tecnico ed ai discorsi sulle specifiche, e concentrato invece sulla diversità e sulla qualità delle esperienze di gioco. Per quanto sia facilissimo da smontare, concentrandosi sull'ergonomia di un controller o sulla difficoltà che le terze parti avranno ad adattare i titoli multipiattaforma, sarebbe meglio capire quanto sia prezioso un approccio del genere. Nella speranza, ovviamente, che la casa di Kyoto mostri una buona continuità negli annunci e nelle presentazioni, così da spingere la base installata e renderla appetibile per gli sviluppatori entro il primo anno di vita.