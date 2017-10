Past Cure: Shooter e Stealth si mescolano in questo nuovo thriller

Come si suol dire: "i sogni son desideri". Ma possono anche trasformarsi in terribili incubi. È quello che succede all'ex soldato d'élite Ian: un uomo temprato dalla guerra e dal dolore, che da più di dieci mesi, ogni qual volta chiude gli occhi, rivive esperienze profondamente irrealistiche e inquietanti. Past Cure, del team indie Phantom 8 Studio, è un progetto parecchio ambizioso, un "inception" videoludico che prova ad innestare nella formula di gioco una serie di elementi presi di peso da produzioni come The Evil Within, Alan Wake e Quantum Break. Un thriller in terza persona onirico e orrorifico allo stesso tempo, che di per sé non sembra contenere al suo interno nessun guizzo di originalità: questo mix di caratteristiche è però sorretto da un'atmosfera discretamente affascinante, che al momento rappresenta l'unica colonna portante dell'intera esperienza. Abbiamo potuto provare in anteprima una demo parecchio acerba del prodotto: immersi in un sonno profondo, tuttavia, non vedevamo l'ora di risvegliarci.

Apri gli occhi

Il mistero che circonda la trama di Past Cure è, in buona sostanza, la sola e unica miccia che dovrebbe invogliare il giocatore a scavare a fondo nell'ordito intessuto dal team di sviluppo. Ian (le cui fattezze sono pericolosamente simili a quelle di Ethan di Heavy Rain) è un soldato senza più una chiara memoria del suo passato. Sappiamo però che è stato vittima di indefiniti esperimenti umani ad opera di una misteriosa organizzazione: usata come cavia da laboratorio, la sua mente ha ottenuto degli strepitosi poteri psichici. Come controindicazione, però, Ian ha iniziato a soffrire di amnesia, mal di testa, allucinazioni visive e sensoriali.

Il cliscé del protagonista smemorato torna quindi a tormentarci ancora una volta: nei suoi incubi, riaffiorano sia la voce di una fanciulla di cui lui - ovviamente - non ricorda alcunché, sia i moniti e le storie di suo padre, con il quale era solito giocare lunghe partite a scacchi. La ricerca della causa delle sue capacità e delle sue psicopatologie spinge Ian a barcamenarsi tra il mondo dei sogni e quello della realtà, con le due dimensioni che finiscono ben presto per sommarsi e confondersi. Past Cure inizia come un horror, prosegue come un poliziesco sci-fi e si trasforma, pian piano, in un dramma emotivo. Un minestrone di idee che, almeno da queste prime battute del gioco, non sembra conoscere il giusto dosaggio degli ingredienti. Nel regno onirico, il nostro soldato si trova costretto ad affrontare eteree creature nerborute e senza alcuna espressione, simili in tutto e per tutto a manichini con istinti omicidi. La vuotezza di simili esseri, semplici involucri senz'anima, dovrebbe incuterci un pizzico di raccapriccio ed ansia, ma la loro presenza finisce invece per rivelarsi un semplice escamotage utile farci imbracciare le armi da fuoco.

Attualmente, il design dei nemici "non umani" ci lascia abbastanza interdetti, incapace com'è di suggestionarci né intimidirci: la speranza è che il loro inespressiva fisicità possa avere una qualche "funzione simbolica" all'interno della trama, incarnando magari, nel subconscio del protagonista, la raffigurazione mentale di soldati-oggetti, corpi omologati e prodotti in serie al solo scopo di obbedire. Per ora ci limitiamo quindi ad avanzare fantasiose supposizioni, nel tentativo di giustificare la piattezza di una simile direzione artistica. Sarebbe quindi un "piacere" poter frantumare questi manichini in mille pezzi con l'aiuto della nostra fidata arma, se solo il gunplay possedesse un'oncia di solidità: il reticolo di mira, il feeling delle pallottole e l'impatto dei colpi sono vacui ed intangibili, tali da rendere assai frustrante, il più delle volte, abbattere gli avversari. Chiaramente questo è uno dei primi, gravissimi problemi da risolvere prima della release, altrimenti le sequenze shooter rischiano di diventare l'aspetto più "terrificante" dell'opera. Fortuna che il team ha pensato bene di variare l'andamento della progressione, alternando fasi da sparatutto in terza persona a momenti basati sullo stealth e sull'uso dei poteri. Ian ha la capacità di "astrarre" il suo spirito dal corpo e volteggiare lungo lo scenario entro un range d'effetto abbastanza limitato: questa proiezione della sua coscienza è utile per raggiungere e attivare interruttori distanti, così da risolvere enigmi o superare eventuali assalitori. Non si tratta prevedibilmente di un'abilità illimitata, bensì legata ad un preciso indicatore che rappresenta la sanità mentale del protagonista. Una volta consumata, l'ex soldato perderà le forze e lo schermo inizierà a contorcersi, come se fossimo affetti da una profonda emicrania. Per ricaricare le energie, da bravi farmacodipendenti quali siamo, potremo recuperare (à la Max Payne) dei contenitori di pillole blu, in grado di placare i nostri fastidi psico-fisici e restituirci il potere sprecato. Ma non finisce certo qui: Ian ha anche la capacità di manipolare il tempo (a modello di Quantum Break!), rallentando gli elementi dell'ambiente per colpirli con più precisione o sgattaiolare con maggiore velocità alle spalle delle ronde nemiche. Ebbene sì: in Past Cure ritroviamo anche un pizzico di Metal Gear Solid. La conformazione dei livelli sembra studiata per offrire una serie di possibilità alternative, da mettere in atto combinando in modo diverso i poteri in dotazione. Sgusciare tra le coperture, azionare interruttori lontani con l'"astrazione" e freddare gli avversari in bullet time non dona però la giusta dose di soddisfazione o appagamento, a causa di un gameplay molto farraginoso ed impreciso, che raggiunge il suo acme negli aberranti combattimenti corpo a corpo, caratterizzati da movenze dell'anteguerra e di una legnosità vecchia di due generazioni.

Dalla demo che abbiamo potuto provare, d'altronde, l'impressione predominante è che Phantom 8 Studio abbia preferito optare per una varietà di ispirazioni differenti, con l'obiettivo di distogliere l'attenzione dalla limitata qualità delle singole componenti ludiche del gioco. Di tempo per perfezionare ogni aspetto dell'opera non manca di certo: a latitare, semmai, è quel tocco distintivo, quella peculiarità che dovrebbe dare risalto alla produzione, ora come ora troppo incline ad imitare e mescolare gli stilemi di titoli ben più blasonati. È evidente che il team si sia concentrato più sull'atmosfera generale che sul gameplay vero e proprio. Past Cure è infatti un titolo palesemente story-driven, che sfrutta principalmente la creazione di un mood dark, angoscioso e contorto per instillare curiosità nell'utente. Peccato che anche da questo punto di vista si ricorra ad una manifestazione molto manichea dei turbamenti della psiche. I colori dell'Unreal Engine sono ipersaturi, con un contrasto eccessivo della palette cromatica, mentre i modelli poligonali di personaggi e scenografie ci appaiono ancora molto grezzi e poco dettagliati. Le bande nere che delimitano i bordi superiori dello schermo (come nella prima versione di The Evil Within), l'inquadratura molto ravvicinata alle spalle del protagonista, l'andirivieni di cutscene e fasi interattive danno forma ad un immaginario poco ispirato ed un po' confuso. Annoia ed infastidisce, infine, la voce fuori campo di Ian che, come fosse una cassa di risonanza dei suoi pensieri, accompagna costantemente lo svolgersi degli eventi e commenta la maggior parte degli avvenimenti, spiegando al giocatore tutte le sue azioni le allucinazioni in cui si imbatte. In alcuni casi, simili "opinioni" il buon Ian farebbe meglio a tenersele per sé, dando così all'utente il gusto di sperimentare il brivido del silenzio.