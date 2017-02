Persona 5 Provato

La saga di Persona si è imposta nel corso degli anni come una delle serie di jrpg più prolifiche, creative ed apprezzate del panorama videoludico contemporaneo, incontrando il gusto ed il plauso di un pubblico sempre più vasto. Dopo aver raccolto giudizi entusiastici nella terra del Sol Levante, il quinto, attesissimo capitolo della serie si appresta a sbarcare anche in occidente; il gioco sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 4 aprile. A poco meno di due mesi dall'uscita quindi, abbiamo potuto provare il titolo con mano negli uffici milanesi di Koch Media, ritrovando subito tutto lo stile e l'originalità tipici della saga, per un prodotto che non sembra puntare a rivoluzionare la propria essenza preferendo arricchire una formula collaudata e molto apprezzata con tante, interessanti novità.

Studente di giorno...

La build da noi provata ci ha offerto la possibilità di testare due diverse sessioni di gioco: la prima, più lunga e strutturata, mescolava i due momenti tipici del gameplay di Persona, caratterizzati da una parte di social sim con la quale approfondire i rapporti con i compagni del party e con tutta una serie di NPC legati alle nostre avventure, per poi presentarci un vero e proprio dungeon infestato dalle malefiche Shadow, perfetto per approfondire l'impianto esplorativo ed il combat system del titolo.

Ci siamo quindi addentrati nella grande stazione metropolitana di Shibuya dove abbiamo incrociato sul nostro cammino la bionda e bellissima Ann, uno dei personaggi che comporranno il nostro party, palesemente scossa e turbata. La giovane ci confida di essere molto preoccupata per l'amica Suzui, la quale viene continuamente molestata da uno dei professori della scuola, l'insegnante Kamashida, un uomo sadico e senza scrupoli che non esita a torturare psicologicamente (e non solo) i propri alunni. I vari Persona non si sono mai tirati indietro nel trattare argomenti scomodi, a tratti tabù, come ad esempio la percezione dell'omosessualità da parte della società, i rapporti piuttosto turbolenti con la propria sessualità o la piaga del bullismo in sue varie manifestazioni, e dopo aver provato la demo siamo abbastanza certi che questo quinto capitolo non sarà da meno.

Mentre promettiamo ad Ann di aiutarla a risolvere la difficile situazione gli eventi prendono una piega piuttosto drammatica: durante una delle lezioni la povera Suzui decide di lanciarsi dal tetto della scuola, stremata dopo l'ennesima violenza subita da Kamashida. Per quanto profondamente guidata, l'azione di gioco nell'ora trascorsa in compagnia del titolo lascia già intravedere le numerose opportunità che il mondo di Persona e della sua componente social sim offriranno ai giocatori: la stazione di Shibuya trabocca di locali e negozi dove acquistare equipaggiamenti inediti o attivare quest secondarie, così come lo stesso edificio scolastico, strutturato su più piani e con vari padiglioni interconnessi tra loro.

Pur non potendo testare le numerose attività "collaterali" offerte dalle location presenti nella demo a causa della drammaticità dei momenti vissuti dai protagonisti, completamente concentrati sul folle professore, appare chiaro che Persona 5 riuscirà ad eguagliare e a superare i livelli qualitativi offerti del predecessore in tale ambito: la struttura delle varie "giornate virtuali" appare invariata, con tempi scanditi da lezioni ed attività scolastiche seguite da tutta una serie di impegni ai quali potremo decidere di dedicarci, ottenendo quest secondarie, ricompense o soldi ma sacrificando parte del nostro tempo libero quotidiano.

Come vi accennavamo però non abbiamo avuto molto tempo per girovagare senza una meta precisa: disgustati dal comportamento di Kamashida ci siamo infatti diretti nel suo ufficio per fronteggiarlo, incontrando un uomo violento ed insensibile, freddo e calcolatore, con cui è impossibile discutere pacificamente. Il gruppo decide allora di risparmiare fiato prezioso, rivolgendosi ai misteriosi poteri del gatto Morgana, simpaticissimo personaggio pronto a spodestare l'ingenuo e agguerrito Teddie, mascotte dell'episodio precedente. Tempo di appendere la divisa scolastica al chiodo, afferrare il nostro smartphone e lanciarci nella misteriosa dimensione parallela delle ombre nei panni dei Phantom Thieves.

...di notte ladro di desideri

Persona 4 richiedeva al giocatore di svelare l'identità del serial killer che seminava il panico nelle vie della piccola cittadina di Inaba esplorando un mondo parallelo deforme e corrotto al quale era possibile accedere tramite la Tv. I tempi son cambiati per i giovani protagonisti di Persona 5, tutti dotati di moderni smartphone coi quali chattare in tempo reale per organizzare le proprie attività, e grazie ai quali assumere l'identità dei Phantom Thieves, ladri di desideri capaci di muoversi nel mondo delle ombre, una dimensione parallela che accoglie la componente esplorativa e ruolistica del titolo.

Decisi a liberarci di Kamashida una volta per tutte ci avventuriamo nel primo vero e proprio dungeon in compagnia dell'amico Riuji e di Morgana: l'obiettivo è quello di esplorare le stanze del castello alla ricerca dei "desideri distorti" che animano il perfido professore per distruggerli. L'esplorazione delle ambientazioni ha subito modifiche significative, non solo grazie alla maggiore cura riposta nella riproduzione di ambienti più vari e diversificati rispetto al passato, ma anche per l'inedito focus dedicato alla componente stealth del titolo, pronta a valorizzare ed esaltare le nostre abilità di "ladri fantasma". Possiamo di fatto muoverci con circospezione appiattendoci contro le pareti così da rimanere nell'ombra e sottrarci alla vista dei nemici, con quest'ultimi sempre perfettamente visibili nell'ambiente di gioco per lasciare al giocatore la libertà di ingaggiare o meno lo scontro. Gli avversari possono inoltre essere colpiti con degli attacchi a sorpresa, balzando improvvisamente fuori dal nostro nascondiglio con la sola pressione del tasto X o semplicemente attaccando di soppiatto alle spalle il malcapitato di turno: se tutto sarà filato per il verso giusto la battaglia avrà inizio e godremo allora di un corposo vantaggio tattico grazie all'imboscata tesa. Il combat system di Persona 5 recupera le fondamenta di quel combattimento a turni che caratterizza da sempre la serie, arricchendole però con novità sostanziali: ad esempio ciascun protagonista potrà essere equipaggiato con due armi, una contundente e l'altra dedicata agli attacchi sulla distanza. Bocche da fuoco quali pistole e fucili non solo presentano valori d'attacco peculiari, ma modificano anche gli equilibri del singolo turno, permettendo di poter scaricare interi caricatori sul nemico in rapida successione in un'unica fase d'attacco.

Qualora riuscissimo a scagliare sui nemici una serie di colpi critici sfruttando le loro debolezze e di fatto rendendoli privi di conoscenza per il turno successivo, avremo più soluzioni tattiche tra cui scegliere questa volta: un potente attacco corale con cui infliggere danni bonus alla nostra vittima, oppure una strada più "diplomatica", che ci porterà a discutere con il nemico, promettendogli di risparmiargli la vita in cambio di oggetti o denaro (rinunciando però ai punti esperienza che la battaglia ci assicurerebbe).

Altra novità è costituita dal "Baton pass", un'abilità che una volta appresa consente al membro del party che ha scagliato il critico di cedere il proprio turno bonus ad uno qualsiasi dei compagni: capirete che tale soluzione spalanca dinanzi al giocatore una profondità tattica e una varietà strategica assenti in passato, che si riveleranno assolutamente centrali nella gestione degli scontri più lunghi ed ostici. Non a caso le ultime stanze del castello sono teatro della boss fight vera e propria contro Kamashida, che assumerà le psichedeliche forme di un demonio seduto su di un gigantesco WC, a ribadire lo stile di un titolo che sa essere decisamente sopra le righe quando desidera. La battaglia si rivela piuttosto semplice grazie anche all'ingresso di Ann e del suo Persona all'interno del nostro gruppo, ora provvisto di un ventaglio di abilità molto più vasto: con il professore fuori dai giochi possiamo finalmente recuperare i punti EXP e constatare come il sistema di progressione dei personaggi risulti apparentemente invariato, con abilità che si sbloccano in maniera automatica livello dopo livello.

Grazie ad un secondo salvataggio disponibile abbiamo poi potuto esplorare un dungeon più avanzato per una manciata di minuti, gestendo un party decisamente più forte e variegato in quanto a skill utilizzabili: il team di sviluppo sembra aver lavorato duramente nel cercare di valorizzare l'esplorazione degli ambienti (in passato a tratti un po' monotona e tediosa) con tutta una serie di dinamiche inedite perfette per vivacizzare la progressione. Non a caso, nel museo visitabile in questo secondo save game vi erano dei sistemi d'allarme attivabili entrando in contatto con alcuni raggi laser, che potevamo evitare premendo il tasto X col giusto tempismo, considerando al contempo i percorsi delle ronde dei nemici, così da poterci assicurare un nascondiglio sicuro in ogni momento. Grazie a tutta questa serie di innesti al gameplay Persona 5 si presenta come un titolo che sembra recuperare quanto di buono offerto in passato, arricchendo la propria ricetta con tutta una serie di ingredienti inediti che potrebbero davvero restituirci uno dei jrpg migliori di sempre.

Un po' di amaro in bocca lo trasmette un comparto tecnico che purtroppo tradisce la genesi cross del progetto: se la modellazione poligonale dei vari protagonisti e dei nemici appare ottima, supportata da animazioni convincenti e da un filtro simil cell shading di grande impatto, stesso non può essere detto per la qualità di alcune texture, decisamente poco definite, così come per il livello di dettaglio di alcuni elementi ambientali. Piccole sbavature facilmente perdonabili dal momento che la direzione artistica del titolo si rivela ancora una volta stellare, affidandosi questa volta ad un mood molto più maturo e "dark" se paragonato a quello del precedente episodio, confermando inoltre un character design d'eccezione ed un estro creativo incontenibile nel partorire alcune tra le creature più strambe ed affascinanti di sempre.

Chiudiamo segnalando che abbiamo potuto provare la build sia su un modello di Ps4 tradizionale che sulla più potente PS4 Pro: le differenze tra le due piattaforme si avvertono in termini di pulizia dell'immagine complessiva, con un aliasing meno marcato sull'hardware più performante. Attendiamo comunque di stringere tra le mani una copia del gioco definitiva per poter eventualmente approfondire tale aspetto.