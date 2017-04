Prey Provato

Il nostro precedente hands-on negli studi londinesi di Bethesda ci aveva lasciato con la sensazione che Arkane Studios avesse fatto il possibile per fare di Prey una scommessa vinta già in partenza, creando un concentrato di ispirazioni concettuali fortissime, da System Shock ad Half-Life 2. Dopo aver passato un'altra ora nei corridoi labirintini della pantagruelica stazione spaziale Talos-1, ci siamo resi conto di come questa considerazione, per quanto indubbiamente lusinghiera, risulti in qualche modo limitante in relazione all'incredibile potenziale mostrato dal titolo di Arkane. Prendendo in prestito uno dei motti fondamentali della psicologia della Gestalt, Prey sembra uno dei classici casi in cui "il tutto è più della somma delle singole parti".

E in questo caso parliamo di un "tutto" che, stando al nostro ultimo test su strada, non mancherà di di evocare fenomeni tantrici invalidanti tra i fan dello "shooting intelligente". Vi consigliamo di rinforzare le mutande.

L'eterno ritorno

Nella nuova sezione di gioco provata a Londra, ambientata a 3-4 ore dall'inizio dell'avventura, abbiamo cominciato a percepire, chiaro e forte, il contributo di Chris Avellone, una delle migliori penne del panorama videoludico. Prey non è una classica storia di stazioni spaziali alla deriva e oscure minacce aliene, con qualche tocco di eroismo qua e là a "glassare" il tutto con un po' di epicità spicciola. I Typhon sono misteriosi esseri transdimensionali in grado di esistere contemporaneamente in diverse versioni della realtà, privi dei vincoli imposti dai concetti di spazio e tempo; concetti legati a doppio filo a uno dei temi chiave di Prey, quello della ciclicità. Non è dato sapere quante volte Morgan Yu abbia attraversato le sale della Talos-1, quante volte sia tornato a svegliarsi il 15 marzo del 2032, o se la progressiva fusione con i Typhon l'abbia portato ad estendere i limiti della propria coscienza oltre i confini di una singola dimensione.

Le vicende di Prey, così come la natura del suo protagonista, sono la conseguenza di eventi che al giocatore - almeno inizialmente - non è dato conoscere, probabilmente innescati proprio dalle passate azioni di Morgan, e tutto quello che faremo a bordo della stazione spaziale della TranStar Corporation contribuirà ad alterare considerevolmente il corso dell'avventura, che culminerà in diversi possibili finali.

A bordo della Talos-1 abbiamo incontrato un uomo in gabbia, un prigioniero macchiatosi di crimini terribili come traffico di umani, rapimento e adescamento di minori. Abbiamo quindi potuto decidere se attivare una procedura sperimentale e darlo in pasto ai mimic, al fine di ottenere materiali rari per il crafting, o liberarlo in cambio della chiave d'accesso a un'armeria colma di oggetti utili. Una decisione solo superficialmente legata al valore delle ricompense promesse, dietro la quale si nascondevano interrogativi ben più inquietanti, contestualmente sottolineati dalla voce dell'onnipresente January, l'intelligenza artificiale che guiderà il protagonista nel suo viaggio. January ci ha spiegato che i Typhon non possiedono neuroni specchio, e pertanto non sono in grado di provare alcuna empatia per gli altri esseri viventi, né sentimenti di alcun genere. Da qui la domanda: Morgan è ancora un essere umano o il processo di "elevazione" al centro degli esperimenti della Talos-1 lo sta trasformando in qualcosa di completamente diverso?

Anche l'atto di sbloccare nuovi poteri installando i Neuromod ci porterà sempre più vicini al totale annullamento dell'umanità del protagonista, tanto che perfino i sistemi di difesa automatizzati della stazione potrebbero riconoscere Morgan come un'entità aliena, reagendo in maniera ostile.

Una soluzione? Ignorare i Neuromod più potenti e affrontare l'avventura come dei semplici esseri umani, privandoci volontariamente di vantaggi consistenti. Una dinamica in parte ereditata da Dishonored 2 e qui caratterizzata da una rilevanza ancor maggiore nell'economia del gioco. Scegliendo invece di assecondare fino in fondo l'ascesa verso la totale disumanizzazione, finiremo con l'attirare le attenzioni dell'Incubo, un colossale Typhon il cui agghiacciante richiamo sarà, almeno nelle fasi iniziali, sinonimo di una morte certa e dolorosa. Un delicato gioco di pro e contro, di scelte più o meno esplicite con conseguenze dirette sulla progressione del giocatore, e del suo avatar, tra le maglie di una trama che già promette di essere sorprendentemente sfaccettata, con sfumature da brivido.

La seconda ora passata a bordo della Talos-1 è infatti stata, se possibile, ancor più inquietante della prima, grazie al senso di costante minaccia che aleggia tra gli oscuri anfratti di un'ambientazione dove ogni oggetto potrebbe nascondere un'insidia letale, pronta ad aggredirvi alle spalle.

La filosofia di Arkane

"La cosa importante per Arkane è lasciare libertà ai giocatori - aveva detto Raphael Colantonio, creative director di Prey - Due giocatori non percorreranno mai la stessa via". Un'affermazione che i nostri brevi incontri con il titolo di Bethesda hanno confermato in pieno, e che si riflette in ogni aspetto del gameplay.

Durante l'ultimo hands-on, ad esempio, ci siamo imbattuti in una stanza chiusa, visibile attraverso una grata ma apparentemente inaccessibile. Per entrare all'interno c'erano almeno due strade da percorrere: usare uno Sparadardi per colpire, attraverso la grata, il tasto di apertura della porta stagna, oppure sfruttare il potere Imitazione per trasformarsi in un oggetto alto e sottile (un calendario, nel nostro caso) e passare così tra le sbarre. Un continuo invito al pensiero laterale che fa di Prey un vero e proprio concerto di meccaniche intelligenti, che spingono il giocatore a ragionare fuori dai soliti schemi di genere. In questo senso, il gioco di Arkane rappresenta in parte il ritorno a un'epoca nella quale non c'erano frecce giganti ad indicare la direzione da seguire, o oggetti interattivi evidenziati da un bella aura luminosa, e il giocatore poteva contare esclusivamente su intuizione e abilità.

Anche quest'ultimo fattore sarà una risorsa essenziale per sopravvivere ai pericoli della stazione spaziale, visto che la prova con una sezione di gioco relativamente avanzata ci ha sorpreso con un livello di sfida piuttosto consistente. Non siamo ancora del tutto convinti della pertinenza del paragone fatto qualche mese fa dal lead designer Ricardo Bare, che accostava la difficoltà di Prey a quella di Dark Souls, ma il potenziale per un'esperienza ad alto tasso di iconoclastia c'è, e si sente. Per portare a casa la pellaccia dovrete quindi necessariamente ricorrere a una buona dose di tatticismi estemporanei, cercando di sfruttare al massimo le risorse a disposizione di Morgan.

Dopo esserci guadagnati, a colpi di chiave inglese, l'accesso a un piccolo laboratorio chimico, ci siamo ad esempio trovati a dover affrontare una piccola folla di Mimic e Spettri, difficile da abbattere facendo affidamento solo sulla forza bruta. Approfittando del momento di pausa offerto dalla ruota di selezione delle armi, abbiamo quindi allontanato il malevolo drappello con un'Esca Typhon, seguita a ruota da una Granata Riciclante, una sorta di buco nero portatile in grado di scomporre la materia - nemici inclusi - in frammenti utilizzabili per il crafting. Lo spettro sopravvissuto è stato poi congelato sul posto a colpi di Gloo Cannon, e "benedetto" con un'Onda Cinetica letale, proprio il potere che, per una piacevole congiunzione karmica, ci eravamo guadagnati studiando quella particolare tipologia di Typhon.

Se infatti la raccolta di Neuromod è essenziale per l'attivazione e il potenziamento di tutte le abilità, per sbloccare i poteri Typhon sarà necessario analizzare gli alieni incontrati a bordo della Talos-1 con lo Psicoscopio, uno strumento che il nostro Morgan potrà utilizzare per "tracciare e scansionare i nemici nelle vicinanze". In generale, lo spessore dell'esperienza si è confermato, ancora una volta, magnificamente appagante, all'altezza delle importanti aspettative maturante durante il precedente hands-on.

Non solo art déco

Abbandonata l'opulenza degli arredi art déco e le contaminazioni retrofuturiste dei ricchi saloni attraversati durante le fasi iniziali del gioco, in questa seconda ora di gioco ci siamo avventurati attraverso cunicoli, corridoi, laboratori e sale caratterizzate da uno stile più vicino alla moderna concezione di sci-fi, quella alla System Shock per intenderci. Una variazione piacevole, che non cede neanche una stilla del fascino suscitato dalle interessanti commistioni stilistiche apprezzate durante il precedente hands-on, ma che anzi conferma le ottime impressioni suscitate dalla direzione artistica del team francese, dotato di un talento indiscutibile per il level design. Anche in questa occasione la versione in prova era quella PC, e fortunatamente non abbiamo notato alcuna traccia dei problemi di streaming, pop-in e flickering riscontrati la volta scorsa.

Permane invece qualche fluttuazione qualitativa per quel che riguarda modelli poligonali e texture, ma niente che risulti inficiante per la resa generale dell'ensamble. C'è qualche piccola caduta di stile (tipo quello che sembra essere il peggior minigioco di hacking visto da qualche tempo a questa parte) ma in generale il titolo sembra aderire a uno standard qualitativo notevole. L'impressione è che Prey sia un titolo pensato soprattutto per essere giocato su PC e, più precisamente, con mouse e tastiera. Pad alla mano, sia l'interfaccia utente che la gestione dei poteri ci sono sembrate un po' troppo macchinose ma, anche in questo caso, non si tratta di difetti invalidanti.