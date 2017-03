Ray Bibbia: Provato a Let's Play, quattro chiacchiere con Matteo Corradini

Tra i tanti progetti indipendenti presenti al Let's Play di Roma, uno in particolare ha attirato la nostra attenzione. Sarà perché lo stile visivo ci ha stregati fin da subito, oppure perché tutti quelli che si azzardavano a provarlo se ne andavano piuttosto contrariati (e dopo aver consumato tutti i termini più infimi del vocabolario italiano).

Fatto sta che Ray Bibbia si è rivelato essere una sorpresa graditissima, un geniale connubio tra un bullet hell e un typing game, impregnato con un livello di difficoltà intransigente. Ray Bibbia, questo è il nome del protagonista, è un esorcista molto particolare: dopo essersi dissociato dalla Chiesa ha deciso di mettersi in proprio, operando esorcismi tra un bicchiere di bourbon ed un altro.

Aiutarlo a compiere il suo operato non sarà affatto semplice: con la mano destra dovremo schivare le torme di proiettili lanciateci contro da blasfeme creature, mentre con la sinistra saremo tenuti a digitare il testo a schermo, l'unica arma in grado di scalfire le bestie di Satana.

Sbagliare a scrivere ci farà tornare indietro di una lettera, mentre ad ogni colpo subito la Bibbia cadrà a terra, costringendoci a ripetere dall'inizio la frase. Una formula di gameplay piuttosto inusuale, che dovremo assorbire per bene. Nonostante la violenza (e l'indecenza) con cui continuavamo a morire, però, al termine della nostra prova eravamo sicuri solo di una cosa: ne volevamo di più.

Incuriositi dal progetto, quindi, abbiamo deciso di fare una chiacchierata con Matteo Corradini (uno dei membri del gruppo comico The Pills, al lavoro su Ray Bibbia), che, tra l'altro, abbiamo importunato nel corso di un'intensa sessione ad Horizon: Zero Dawn.



Everyeye.it: Ciao Matteo, complimenti per il progetto. Ho provato Ray Bibbia al Let's Play e mentre giocavo ho pensato "ma se lo vendessero in bundle con un esorcista vero e proprio?": il gioco è veramente impegnativo e ti strappa di bocca improperi non proprio carini. Scherzi a parte, come vi è venuta in mente l'idea di fondere le dinamiche di un typing game con quelle di un bullet hell?

Matteo Corradini: A proposito dell'esorcista: stavamo pensando di mettere una face cam nascosta per riprendere i giocatori, e raccogliere il tutto in una collezione di clip. Censurando le bestemmie, ovviamente. Per quanto riguarda Ray Bibbia, il progetto è nato durante la Global Game Jam 2016 di Roma (il tema dell'evento erano i Rituali), io non c'ero ancora, Diego Sacchetti e Danjel Ricci ebbero la geniale idea di fondere queste due meccaniche e poi il progetto si è evoluto nella forma che potete apprezzare oggi. Io sono stato coinvolto soprattutto per la scrittura della storia, attualmente sta collaborando al progetto, oltre a Diego, anche il bravissimo Giuseppe Longo, il Graphic Designer di Milanoir.

Everyeye.it: A proposito di grafica e design, ho notato che i personaggi hanno uno stile davvero particolare e intrigante. A cosa vi siete ispirati?

Matteo Corradini: Per il character design abbiamo attinto a piene mani dalle atmosfere pulp, come avrai visto Ray Bibbia non è il classico prete. Inoltre non so se hai notato Caesar (un teppista che si affronta all'inizio della demo), nella sua creazione ci siamo ispirati a Cesare di Amore Tossico, il film di Caligari. Inoltre lo volevamo simile ad un black metaller, quasi come se fosse uno dei "Burzum", con un odio sfrenato per la chiesa e per la sacralità. Ma in tutto questo non abbiamo mai rinunciato a restituire l'idea del grottesco, che poi caratterizza l'intero gioco.



Everyeye.it: Gli scenari che erano presenti nella demo erano tutti ambientati a Roma. Il setting del gioco sarà la Città Eterna?

Matteo Corradini: Sì, sarà totalmente ambientato a Roma, tranne una parte. Ma è una Roma che non è Roma, è una città distopica, in cui la Chiesa ha preso il potere e amministra tutto in maniera indecente. Così Ray si è messo a fare l'esorcista per cavoli suoi, e tra un esorcismo ed un altro si compra una bottiglia di bourbon e si ubriaca fino ad addormentarsi.

Everyeye.it: È evidente come uno dei punti di forza di Ray Bibbia sia proprio il gameplay. Ma ho notato che la narrazione non è messa in secondo piano, anzi,è anche piuttosto ricca di gustosa comicità.

Matteo Corradini: Il nostro obiettivo è quello di creare un hardcore game bello tosto (con tanto di Boss Rush una volta completato il gioco), ma senza mettere in secondo piano la narrativa. I dialoghi hanno tutti un tono piuttosto ironico, mentre tutti i personaggi sono piuttosto versatili dal punto di vista comico. Comunque sia la scrittura è ancora in corso d'opera. La nostra idea, inoltre, è quella di inframezzare le boss fight con sezioni dal ritmo più lento: Ray tornerà al suo studio e raccoglierà informazioni che gli consentiranno di accedere al prossimo livello. Una cosa simile alle sezioni di Furi in cui il protagonista parlava con il coniglio, ma in Ray Bibbia saranno meno "noiose". Anche perché vogliamo sfruttare la meccanica di scrittura anche per le azioni contestuali (ad esempio per osservare un cadavere) e non solo nei combattimenti.



Everyeye.it: Nella prova era possibile affrontare esclusivamente scontri con nemici singoli. Più avanti ci sarà la possibilità di sfidare più avversari insieme?

Matteo Corradini: No, per ora l'idea è di mantenere l'impostazione a base di boss fight con singoli nemici. In realtà Diego aveva proposto di creare degli scontri particolari, in cui Ray doveva affrontare più demoni contemporaneamente, ma per adesso l'idea è stata messa da parte.

Everyeye.it: Giocando ho notato qualche rimando a The Binding of Isaac, quali sono le vostre fonti d'ispirazione?

Matteo Corradini: Per creare Ray Bibbia ci siamo ispirati soprattutto a giochi come Mushihime-sama o DoDonPachi, che io non conoscevo, ma di cui mi ha parlato Diego. L'idea è di trasmettere le sensazioni di un gioco arcade degli anni ‘90, ma trasportarle tutte in un contesto italiano. The Binding of Isaac è anche un'ispirazione per un motivo in particolare: perché diverte attraverso il grottesco. Ad esempio, hai mai visto un nemico a forma di culo in un gioco? Alla base di Ray Bibbia c'è proprio il tema del grottesco. Inoltre all'inizio le atmosfere saranno più pulp, d'altronde Ray è molto simile al classico investigatore privato dei film noir, ma poi diventeranno sempre più horror: verso la fine le cose si faranno un pochino più problematiche.



Everyeye.it: C'è già una data d'uscita per il gioco?

Matteo Corradini: Dio volendo ultimo trimestre del 2017.