Star Wars Battlefront 2: provata l'Open Beta del nuovo sparatutto DICE

Star Wars Battlefront II supera il suo predecessore, in primo luogo, dal punto di vista dei contenuti. La beta pubblica che verrà distribuita proprio in questi giorni, e che abbiamo avuto modo di provare in anteprima negli studi svedesi di DICE, è a tal proposito una esplicita dichiarazione di intenti. Dentro ci sono mappe estratte da tutte e tre le grandi epoche di Star Wars, scenari che arrivano insomma da ognuna delle trilogie. E c'è anche una bella gamma di modalità, che dimostra in maniera lampante la volontà di presentarsi al pubblico con un pacchetto bello denso.

Anzitutto, troviamo le modalità Arcade, una serie di missioni da giocare in solitaria o in co-op, combattendo contro la CPU. La finalità di queste prove è ovviamente quella di farci prendere confidenza con le meccaniche di gioco, le classi, le unità speciali, ricompensandoci nel frattempo con qualche credito In-Game utile ad acquistare le ormai diffusissime casse di rifornimenti (in cui si trovano skin speciali e potenziamenti).

Entrambe le sfide a disposizione ci hanno catapultato nel palazzo di Naboo, chiedendoci di decimare le guarnigioni avversarie oppure di accumulare un certo numero di kill nei panni del fascinoso Darth Maul. Ed è proprio impersonando l'iconico Villain de La Minaccia Fantasma che abbiamo avvertito un sensibile miglioramento alla sensazione di controllo nei panni degli eroi, ottenuto grazie ad un bel lavoro di caratterizzazione delle animazioni d'attacco, ora più leggibili e meno schizofreniche.

A dirla tutta, anche nei panni dei soldati semplici le sparatorie sono estremamente piacevoli. Il team di sviluppo ha modificato leggermente il comportamento delle armi laser, per renderle un po' meno letali sulla lunga distanza, e all'apparenza più inclini al surriscaldamento. Ne esce un gunplay che richiede un po' di abilità in più rispetto al primo capitolo, ma che non replica quello un classico shooter, storico o moderno che sia. La sensazione è che Battlefront II, come il suo predecessore, sia uno sparatutto dall'approccio "leggero", facile da metabolizzare, ma tutt'altro che superficiale.

La possibilità di eseguire uno scatto rapido in una qualunque direzione, ad esempio, permette di esibirsi in spettacolari schivate all'ultimo, con tanto di strafe per continuare a bersagliare i nemici.

Anche l'utilizzo delle carte abilità, distintive per ogni classe, è fondamentale per l'andamento degli scontri.

I diversi ruoli sono quelli tradizionali per il genere d'appartenenza, con gli Assaltatori in grado di materializzare armi dall'alto potere distruttivo, gli Specialisti pronti a bersagliare i nemici dalla distanza, i soldati Pesanti che possono utilizzare uno scudo frontale per ridurre i danni mentre rispondono al fuoco con una mitragliatrice, e gli Ufficiali che piazzano torrette nei punti strategici. Ogni Loadout, tuttavia, può cambiare drasticamente, proprio perché è possibile sostituire i gadget e le granate in dotazione con skill e strumenti completamente diversi, basati ad esempio sulla mobilità, sul supporto, sul danno ad area, sulla ricognizione.

Ovviamente per valutare efficacia, bilanciamento e varietà complessiva di questo sistema bisognerà attendere la versione completa e testare il sistema di sblocchi, ma già la beta sembra indicativa di un bel lavoro di differenziazione e caratterizzazione.

Dopo aver preso confidenza con il gameplay, abbiamo provato in ogni caso la modalità Strike, introdotta proprio in questa versione preliminare, e mai fatta vedere durante le fiere di Los Angeles o Colonia. Si tratta di un game mode pensato per piccoli gruppi di giocatori, che si disputa in 8 contro 8. La mappa a disposizione ci ha portato su Takodana, il pianeta di Maz Kanada visto nel primo episodio della nuova trilogia. Anche Strike è una modalità asimmetrica, una rivisitazione del cattura la bandiera, che richiede alla squadra in attacco di acchiappare una reliquia e trascinarla fino al punto di estrazione, ed impone alla squadra in difesa di decimare invece le forze d'assalto nemiche.

Il colpo d'occhio ribadisce in maniera lampante i passi avanti compiuti dal motore grafico, facendo di Battlefront II lo sparatutto più bello da vedere da diversi anni a questa parte. Il dettaglio è enorme, l'illuminazione aggiunge profondità ed ombre, e l'ormai nota fotogrammetria ha permesso di materializzare sulla scena veicoli, architetture, costumi incredibilmente fedeli alle controparti usate nei lungometraggi. Il resto della magia resta in mano al sonoro: totale, pieno, che tra ricordi di musiche indimenticabili e incessante caos bellico aggiunge ulteriore meraviglia a un mix già di per sé magico.

L'azione di Strike si fa subito incalzante, mentre le forze ribelli schierano in campo guerrieri Wookiee e gli imperiali rispondono con i loro guastatori armati di Lanciafiamme. Una delle novità più gradite di questo sequel, se ancora non lo sapete, è la definitiva scomparsa delle icone eroe distribuite casualmente sulla mappa. Adesso per impersonare uno dei personaggi di spicco dei due eserciti è necessario darsi da fare: guadagnare battle point interpretando al meglio il proprio ruolo, accumulando kill e supportando il proprio team negli obiettivi di missione. Quando avremo punti sufficienti per evocare un Eroe, potremo farlo al successivo respawn.

Potremmo descrivere le unità eroiche un po' come i Kit bellici di Battlefield 1, dotate però di una serie di skill abbastanza distruttive. Anche le loro armi sono molto peculiari, come la balestra degli Wookiee che riesce a sparare una raffica di tre colpi in orizzontale, oppure una selva concentrata nel caso in cui si attivi l'iron sight.

Il sistema dei Battle Point, in ogni caso, elimina alla radice il più grande problema del vecchio episodio, ovvero la casualità a tratti devastante dei match, che in certi casi non si lasciavano proprio "guidare". Adesso l'andamento della battaglia è molto più chiaro, e chi riuscirà a scendere in campo nei neri panni di Darth Vader, o in quelli di Luke, Han Solo e Rey, lo farà per meriti conquistati grazie alla propria abilità. Lascia invece molto straniti l'impossibilità di scegliere un punto di respawn: sul campo di battaglia si viene catapultati "a ondate", senza avere nessun controllo, a discapito della strategia.

Per fortuna, almeno nelle mappe che abbiamo avuto modo di provare, i punti di respawn erano pochi, e il problema veniva quindi mitigato; negli stage più vasti, pronti ad ospitare le battaglie corali delle modalità Galactic Assault e Starfighter Assault, tuttavia, questa scelta potrebbe infastidire più di un giocatore.

Saranno proprio questi game mode, per altro, a rappresentare il fulcro dell'esperienza di gioco di Star Wars Battlefront II. Galactic Assault è pensata per ospitare ben 40 giocatori, facendoli scontrare in mappe con obiettivi specifici. Quella presente nella Beta è ambientata su Naboo, durante l'assalto della capitale Theed, ed ha già fatto la sua prima apparizione durante l'E3. Qui uno dei team, quello composto dagli iconici droidi da battaglia B1, deve dapprima farsi strada lungo un ambiente cittadino insieme a un colossale carro armato, per poi irrompere nel palazzo reale e conquistarne la stanza principale. Il team avversario, composto dagli immancabili storm trooper, deve più semplicemente evitare che questo accada, falcidiando i droidi prima che questi riescano nei loro ambigui intenti di conquista. Gli scontri sono epici e di ampio respiro, e l'alternanza tra una fase all'aperto (in cui entrambi gli schieramenti impiegano ovviamente caccia da battaglia) e sequenze al chiuso rende le lunghe partite sufficientemente diversificate.

Sensazioni positive anche per Starfighter Assault, la modalità dedicata agli scontri interstellari, aggiunta nel primo capitolo sono in uno dei DLC e disponibile fin da subito, invece, in Battlefront II. Lo scontro tra imperiali e ribelli avviene in questo fuori dall'orbita del pianeta Fondor, direttamente recuperato dalla trilogia originale. La squadra ribelle ha il compito di distruggere i titanici incrociatori, sabotando prima i generatori degli scudi, e poi bersagliando i reattori delle colossali navi spaziali prima dell'esaurimento dei rinforzi.

Pad alla mano, il feeling con il proprio bolide spaziale è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al capitolo precedente: semplice, immediato, scevro da inutili fronzoli ma, più di ogni altra cosa, divertente e sempre altamente spettacolare. Ciò, però non significa che non ci siano novità. L'hub è stato rivisto e migliorato; la visuale risulta molto più libera e questo permette di leggere l'azione in modo chiaro. È stata messa mano anche al targeting, con una "proiezione" relativa alla traiettoria seguita dalla navetta nemica. Ciò permette di direzionare in modo più efficace i colpi. Oltre al fuoco primario, poi, ogni nave può essere dotata di tre abilità, che possono essere personalizzate prima dello scontro attraverso il canonico sistema delle card già visto per le truppe di terra. Ogni caccia possiede anche caratteristiche peculiari e punti deboli che la rendono diversa da ogni altra, e anche nello spazio ci sono le unità speciali: in questo caso, sempre grazie ai Battle Points, era possibile chiamare in campo sia il Millenium Falcon che la nave di Boba Fett, la minacciosa Slave I.

Complessivamente le battaglie spaziali hanno saputo rivelarsi discretamente divertenti, rappresentando un interessante diversivo agli scontri tradizionali.