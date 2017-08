Star Wars Battlefront 2: Starfighter Assault, provate le battaglie nello spazio

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Electronics Arts ha deciso di rinnovare l'appuntamento con il proprio EA Play anche in quel di Colonia, mostrandoci qualcosa di più su ciò che ci attenderà nel corso della prossima stagione autunnale che, stando a quanto promesso dal colosso di Redwood, sembra esser bella densa di contenuti e ricche novità. Lo show, della durata di circa sessanta minuti, è stato sicuramente più dimesso e più composto rispetto allo spettacolo messo in campo durante la fiera losangelina; ciò nonostante non sono mancate le informazioni per i giochi cosiddetti tripla A, sui quali EA punta - ovviamente - tutto. Uno di questi è, senza dubbio, Star Wars Battlefront 2 il cui comparto multiplayer abbiamo avuto modo di testare proprio in occasione dell'E3.

Mentre la scorsa demo giocabile si è concentrata principalmente sui frenetici scontri tra truppe e veicoli di terra, in terra tedesca EA sceglie il cielo. O meglio, lo spazio. Finalmente. A Colonia purtroppo si è sentita l'assenza della magnetica Janina Gavankar di nero vestita ma, tra imperiali e feccia ribelle, sullo showfloor abbiamo potuto mettere le mani su una build preliminare del titolo dedicata agli spettacolari scontri spaziali tra le due flotte.

La community l'ha bramata; l'ha chiesta e, alla fine, l'ha ottenuta (probabilmente anche grazie alla - anche questa desiderata - presenza della campagna sigle player, grande assente nel primo episodio e principale fonte di malumori tra il pubblico).

Ce l'ho in coda! Ce l'ho in coda!

Non si può pensare a Guerre Stellari (o Star Wars, se preferite utilizzare proprio la titolazione originale) senza epici scontri tra i Tie Fighter imperiali e la ricca accozzaglia di caccia ribelli. Una porzione di spazio che si illumina di improvvise esplosioni, detriti, una gragnola di raggi verdi e rossi, nonché degli inconfondibili suoni della battaglia e di improbabili scambi di battute tra i poveri piloti dell'alleanza. Questi ultimi sempre soverchiati nel numero e nella preparazione ma mai domi e comunque, alla fine, vincitori.

È innegabile il fascino di tali scene, forse più delle - ovviamente indimenticabili - battaglie di terra che il team di sviluppo, per questa seconda declinazione del rinato franchise, ha comunque saputo interpretare in maniera egregia.

Dicevamo: Battlefront 2, in quel di Colonia, ha deciso di mostrare nuovamente i muscoli, portandoci direttamente nello spazio. La versione di prova che abbiamo avuto modo di testare si basa sostanzialmente sullo spezzone di gameplay visto nel corso della presentazione. Il setting, dunque, è noto: lo scontro tra imperiali e ribelli, suddiviso in diverse fasi con requisiti da soddisfare,avviene vicino ad un pianeta che vagamente ricorda Coruscant, per la miriade di luci che punteggiano la sua superficie

Il corpo celeste è protetto da uno scudo planetario che lo avvolge nella sua interezza; l'unico punto d'accesso è una stazione di controllo orbitale che può aprire e chiudere un portale (avete presente la battaglia di Scariff in Star Wars: Rogue One?). La squadra ribelle ha il compito di assaltare il complesso in forze, cercando di distruggerlo prima dell'esaurimento dei rinforzi. L'impresa si è rivelata più difficile del previsto e, nonostante tutti i nostri sforzi (dalla nostra c'era pur sempre il Millenium Falcon) abbiamo dovuto capitolare dinanzi allo strapotere degli abili piloti imperiali. Ciò, però, ci ha consentito di farci già un'idea preliminare di ciò che ci attenderà a novembre per quello che, finalmente, sarà un Battlefront "completo" in ogni sua componente ludica.

A propulsori fermi...

Pad alla mano, il feeling con il proprio bolide spaziale è rimasto sostanzialmente immutato rispetto al capitolo precedente: semplice, immediato, scevro da inutili fronzoli ma, più di ogni altra cosa, divertente e sempre altamente spettacolare.

Ciò, però non significa che non ci siano novità. L'hub (sempre minimal nella sua essenza) è stato rivisto e migliorato; la visuale risulta molto più libera e questo permette di leggere l'azione in modo chiaro. È stata messa mano anche al targeting, con una "proiezione" relativa alla traiettoria seguita dalla navetta nemica. Ciò permette di direzionare in modo più efficace i colpi. Oltre al fuoco primario, poi, ogni nave può essere dotata di tre abilità demandate, rispettivamente, ai dorsali del pad e alla pressione simultanea degli stessi. Ogni caccia possiede anche caratteristiche peculiari e punti deboli che la rendono diversa da ogni altra; cosa che, in teoria, dovrebbe donare un po' di varietà agli scontri. La dotazione delle navette, inoltre, può essere personalizzata prima dello scontro attraverso un adattamento del canonico sistema delle card già visto per le truppe di terra. Purtroppo la demo non ci ha permesso molta libertà di scelta, ma siamo sicuri che la versione finale ci offrirà un ricco ventaglio di possibilità. Le poche viste si concentravano, essenzialmente, sulla riduzione del cooldown di ricarica e sulla velocità di riparazione del droide di bordo. Ad ogni buon conto, se pensate che un semplice sfondo nero punteggiato di stelle non sia tutto sto granché, vi sbagliate di grosso. L'immenso "campo" di battaglia si è rivelato esplosivo e incredibilmente vivo e vibrante. Sotto il profilo tecnico, l'azione di gioco nonostante i repentini cambi di inquadratura e di ambiente (è possibile penetrare negli angusti meandri della stazione orbitale destreggiandosi tra tubi e stretti condotti); le virate estreme; le esplosioni e i detriti a schermo, nonché l'ottima gestione dell'illuminazione, si è rivelata molto solida tanto da non lasciare nemmeno un frame per strada. Stando a quanto visto, insomma, DICE sembra aver curato tale modalità in maniera maniacale per offrire ai fan qualcosa per cui gioire.