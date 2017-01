Sundered Provato

I metroidvania pare stiano tornando di moda. È un bene, perchè fra le tante produzioni, ne salta fuori qualcuna con un'ambientazione interessante e diversa dal solito. È il caso del nuovo lavoro di Thunder Lotus Games, che ha deciso di investire gran parte degli introiti del discreto Jotun in un nuovo action dai toni decisamente più cupi.

Fhtagn!

Quello di Sundered è un mondo devastato e reso irriconoscibile da una misteriosa piaga. Il "terrore", così è chiamato dalle popolazioni sopravvissute, ha trascinato l'intero creato in un baratro di miseria e follia, e attirato le entità del bene e del male, Valchirie e Escathon, un gruppo di valorosi combattenti e un'orda di spaventosi mutaforma. Ben poco si sa invece di Eshe, l'esotica eroina a cui tocca salvare il mondo.

Poco importa, perchè la versione pre-alpha in nostro possesso (verosimilmente la stessa che riceveranno i partecipanti alla campagna di crowdfunding) ci trascina subito in un turbine di combattimenti senza sosta, di inseguimenti serrati e improbabili acrobazie. Si, perchè Sundered prende subito le distanze dai combattimenti lenti e ragionati di Jotun, in favore di scontri scomposti, pieni di velocissimi fendenti a casaccio e indescrivibili mostruosità che attaccano da ogni direzione.

Lo fa con lo stile che abbiamo imparato a riconoscere, fatto di eleganti sprites disegnati a mano e una cura maniacale per la fluidità delle animazioni. Non è solo per il notevole appeal grafico che molte delle attenzioni sono puntate sul nuovo lavoro di Thunder Lotus. Gli sviluppatori canadesi promettono infatti qualche cambiamento in grado di "svecchiare" il genere, e proporre un prodotto originale, con sfaccettature mai viste nell'ambito dei metroidvania. Primo fra tutti il sistema di crescita del del personaggio, che sebbene rimanga ancorato ai canoni classici del genere, permetterà, nelle fasi avanzate di gioco, di sacrificare l'integrità morale del protagonista in cambio di potenti bonus; il tutto si riduce, essenzialmente, alla possibilità di utilizzare i cristalli "corrotti" raccolti durante l'avventura, per potenziare in modo significativo le abilità già esistenti, con ripercussioni che finiranno addirittura per modificare il finale del gioco.

Fra le altre novità introdotte, vi è un sistema di respawn dei nemici piuttosto atipico, che destabilizza e opprime il giocatore con ondate di mostri, che si attivano a cadenza regolare, e la generazione procedurale delle aree di gioco.

Chi nutriva seri dubbi riguardo l'efficacia di quest'ultima, in un titolo del genere, dovrà subito ricredersi: la generazione procedurale riguarda solo alcune sottosezioni della mappa esplorabile, non interferisce quindi in alcun modo sul backtracking che è alla base della progressione.

Abbiamo sviscerato con una certa avidità la versione di prova in nostro possesso, che copre, stando alle promesse degli sviluppatore, poco meno di un quinto della produzione finale, e già allo stato attuale, l'action di Thunder Lotus si mostra parecchio promettente, grazie alla grossa mole di combattimenti frenetici ed estremamente appaganti e ad una difficoltà sostenuta ma mai frustrante. La morte, infatti, è parte integrante della progressione, nonchè l'unico modo per tornare agevolmente all'hub e mettere mano allo skill tree. Su quest'ultimo sono concentrate le poche perplessità che hanno accompagnato le sessioni di prova della pre-alpha: sebbene non definitivo, e parte di una versione ancora acerba del gioco, esso non consente al giocatore di scegliere "specializzazioni" di sorta, costringendolo, di fatto, a riempire ogni ramificazione per proseguire nell'avventura; d'altra parte il sistema di crescita del personaggio offre tutta una serie di perks -collezionabili sconfiggendo i mini-boss o i mostri elite- della più svariata natura, che applicano bonus nel combattimento o nell'accumulo dei punti esperienza, al prezzo di malus sulla potenza degli scudi o sui punti ferita.

Le 6 e passa ore trascorse nel mondo corrotto di Sundered sono volate via, fra velocissime spadate estremamente coreografiche, cannonate che ci scaraventano dalla parte opposta della schermata e doppi salti come se piovesse; ci lasciano con tanta curiosità riguardo storia di Eshe, una voglia incredibile di affettare altri boss enormi e tante, tante aspettative.