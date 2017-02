Super Bomberman R Provato

"Ritorno, ma anche rinascita". Recentemente interrogati sul perché di quella consonante sibillina a chiusura del titolo, è così che i portavoce di Konami hanno reso noto il significato insito in Super Bomberman R, nuovo capitolo di una delle serie action arcade più famose e apprezzate nella storia del videogame. Sul fattore "ritorno" c'è poco di che discutere, dato che l'ex mascotte Hudson Soft è in effetti rimasta lontana dalle scene videoludiche per troppo tempo, col risultato che l'annuncio a sorpresa di un imminente episodio inedito, nel corso della presentazione di Nintendo Switch, ha di certo saputo smuovere l'animo dei giocatori più nostalgici, anche se avvenuto in concomitanza con altri reveal di grande spessore. Sulla rinascita, invece, tenderemmo ad andare più cauti, specie dopo la recente visita al Nintendo Switch Showcase di Milano, di cui avrete sicuramente già letto diversi nostri resoconti. La nuova fatica incentrata sul bombarolo più famoso dell'intrattenimento digitale si è svelata infatti in un formato quanto mai classico e conforme al carattere del brand, lontano da ciò che sarebbe lecito attendersi da una "risurrezione" a trecentosessanta gradi. Il che è sì da premettere, ma non da considerare a prescindere come elemento svantaggioso. Il breve hands-on che riportiamo qui di seguito ne è in parte la riprova, testimonianza di qualche minuto di puro e spensierato divertimento, pur al netto di alcuni dubbi che speriamo di poter fugare quando avremo il prodotto definitivo finalmente fra le mani.



La miccia della nostalgia

Dato il via ad un match della Battle Mode, l'unica che abbiamo avuto modo di sfiorare durante l'evento, chiunque abbia un ricordo positivo di un qualsivoglia Super Bomberman del passato non potrà fare altro che sentirsi subito a proprio agio. Si sceglie se usufruire della modalità in multiplayer locale od online, si setta qualche parametro preliminare (quali l'attivazione o inibizione del respawn e la durata dell'incontro stesso), ed ecco che i contendenti -nel nostro caso quattro, equamente suddivisi tra gamer e bot- si trovano calati in partita senza troppi convenevoli, non prima però di aver selezionato l'avatar e il campo di battaglia. I setting che Nintendo ha deciso di mettere a nostra disposizione avevano una conformazione decisamente tradizionale: pareti di confine a formare un quadrilatero, inquadratura ortogonale e tanti impedimenti all'interno dell'area, con i personaggi proiettati nell'ambiente in maniera predefinita o randomica, in base alle impostazioni settate in precedenza. Poi, al "Ready? Go!" del software, si scatena come sempre l'inferno. Lo scopo è ancora quello di farsi largo tra i blocchi distruttibili a suon di ordigni incendiari ben piazzati, con l'intento di avvicinarsi pian piano ai nemici e farli fuori uno per uno, cosicché, all'esaurirsi del conto alla rovescia, il solo bombarolo rimasto in campo possa fregiarsi del titolo di vincitore. Di base, ogni bomba poggiata detona "a croce" in modo quasi istantaneo, ed è quindi importante rifugiarsi nelle caselle fuori dalla portata della fiamma quanto più rapidamente possibile. Più facile a dirsi che a farsi, specie quando la strada comincia a farsi sgombra e gli sfidanti, ormai in grado di raggiungersi a vicenda, iniziamo ad adottare le tattiche più disparate per incastrarsi l'un l'altro nei vicoli ciechi, così da scaraventare l'oppositore di turno fuori dall'arena. Nel nuovo episodio di Konami non mancheranno anche tutti i principali power up della serie, da quelli adibiti ad aumentare l'efficacia esplosiva delle bombe a quelli per velocizzare la fuga del nostro personaggio. In questa dimensione Super Bomberman R, esattamente come i predecessori, sembra già in grado di inscenare partite furibonde e nervose, soprattutto qualora decidessimo di mantenere attivi i cosiddetti Revenge Cart. Così facendo, chi salta in aria ha l'opportunità di rientrare in gara eliminando gli avversari dall'esterno, sedendo comodamente su un carrello che si sposta lungo i lati del quadrato e attaccando da una posizione di vantaggio i malcapitati bersagli. In forma competitiva, Joy-Con singolo alla mano e riproduzione in configurazione TV, il gioco sprigiona insomma un buon potenziale nostalgico, tanto più frenetico e coinvolgente quanto più si avrà l'occasione di condividere l'esperienza con altri videogiocatori in carne ed ossa, fino ad otto contemporaneamente in questa specifica modalità.

Quali le nostre perplessità sulla produzione, dunque? Paradossalmente, sono soprattutto relative al "non provato". Anzitutto siamo dubbiosi sulla fruizione del titolo in assetto tablet, data la mole corposa di dettagli interni ai labirinti da tenere sott'occhio, anche a causa di comparto grafico in tre dimensioni che appare in verità abbastanza grezzo e non troppo definito. In virtù della possibilità di sfruttare il piccolo schermo di Switch, forse, sarebbe stato più appropriato affidarsi a uno stile visivo vicino ai canoni del brand, ossia un genuino quanto funzionale 2D; ribadiamo tuttavia che si tratta di una supposizione slegata dal nostro test, che saremmo quindi felicissimi di ritrattare in sede di recensione. Gli altri interrogativi, inevitabilmente, riguardano la qualità degli ulteriori contenuti che Super Bomberman R saprà offrire a chi vorrà investire tempo e denaro in questa esperienza. Citiamo qui l'annunciata Modalità Storia, affrontabile sia in single player che in multiplayer cooperativo, che promette stage d'impostazione differente, una progressione a traguardi e una serie di boss fight in piena regola. I più impazienti di voi possono darle un'occhiata fin da ora, recuperando la dimostrazione degli sviluppatori trasmessa in occasione dello scorso Treehouse Live. Da parte nostra, per adesso, rimandiamo ogni giudizio al prossimo 3 marzo, quando Bomberman e soci saranno chiamati ad accompagnare il lancio della nuova console Nintendo. Speriamo in modo "esplosivo".