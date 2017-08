The Crew 2: le novità del Racing MMO di Ubisoft dalla Gamescom

Dopo la presentazione ufficiale all'E3 losangelino, Ubisoft porta alla Gamescom di Colonia una nuova build di The Crew 2, il Racing MMO targato Ivory Tower. Nonostante un lancio un po' travagliato, il primo episodio del franchise era riuscito a costruirsi, nel tempo, una discreta community; e proprio grazie al feedback ed al supporto degli appassionati il team di sviluppo (in cui militano sostanzialmente gli ex dipendenti di Eden Games, ovvero gli ideatori di Test Drive Unlimited) hanno potuto progettare questo sequel, più ambizioso che mai.

La volontà di The Crew 2, insomma, è quella di allargare i confini della produzione: non tanto sul fronte della vastità della mappa, quanto grazie alla decisione di superare l'ossessione per le quattro ruote, ampliando in maniera inaspettata il parco veicoli a disposizione del giocatore. Con la semplice pressione della leva analogica destra, infatti, si può passare senza soluzione di continuità non solo dalle due alle quattro ruote, ma anche alla guida di aeroplani capaci di solcare i cieli delle città e motoscafi in grado di attraversarne i corsi d'acqua.

Nelle sequenze free-roaming di The Crew 2 si cambia veicolo proprio come si cambierebbero le armi in un FPS, con una sorta di "Weapon Wheel" applicata ai diversi mezzi. Nel corso dell'esplorazione libera è possibile addirittura esibirsi in qualche spericolato virtuosismo, ad esempio materializzando una sportiva esattamente nel bel mezzo di un volo radente, oppure facendo comparire un motoscafo a diversi metri dalla superficie del fiume, per vederlo cadere, inabissarsi, e poi tornare immediatamente in superficie.

In questo frangente l'esperienza di gioco con The Crew 2 è letteralmente galvanizzante, originale, curiosa. Il merito è anche di un modello di guida finalmente indovinato, attraversato da un brivido arcade che lo rende accessibile, divertente e immediato, senza però le imprecisioni nella gestione delle aderenze che in passato hanno in parte "azzoppato" i progetti del team.

Ovviamente la componente free-roaming non sarà l'unica esperienza proposta da The Crew 2: nella seconda parte della demo abbiamo infatti potuto provare degli eventi molto più tradizionali, classiche gare a circuito contro altri utenti presenti nella stessa istanza del mondo di gioco.

Anche in questo caso la parola d'ordine sembra essere: "varietà". Le tre sfide consistevano infatti in una gara di motocross, una competizione di drifting, ed un ultimo giro a bordo di una monoposto da Formula 1.

Paradossalmente è proprio in questi frangenti che The Crew 2 inciampa, costringendoci a rivedere in parte il nostro giudizio sul modello di guida. Spieghiamo meglio: quando siamo a bordo dell'auto sportiva, il driving system ribadisce le sue qualità. L'assetto da drifting rende l'auto un po' più "scivolosa", ma bastano poche curve per abituarsi.

Nelle sezioni di cross e sulla monoposto, invece, le cose funzionano molto meno. Le reazioni sono poco credibili in entrambi i casi: da una parte manca un corretto adeguamento delle sospensioni, che rende per altro molto confusa e quasi nauseante la visuale "in prima persona"; dall'altra, invece, abbiamo potuto fare furiosi fuoripista e curve spericolate nonostante fossimo alla guida di un bolide da Formula 1. Ovviamente da un titolo come The Crew 2 non cerchiamo il realismo ad ogni costo (come abbiamo avuto modo di dire, a quello ci penseranno gli altri racing game in arrivo nella prossima stagione), ma è chiaro che un minimo di differenziazione e spirito di adattamento il gameplay dovrà mostrarlo. Soprattutto se l'intenzione del team di sviluppo è quella di assemblare una serie pantagruelica di eventi, che mettano insieme le discipline motoristiche più disparate.

Per non passare dalla sazietà alla bulimia, insomma, servirà un briciolo di attenzione. Per fortuna i ragazzi di Ivory Tower ci tengono ad informarci che i lavori sulla produzione sono tutt'altro che ultimati (del resto l'uscita è prevista per il prossimo marzo) e che anzi i feedback ricevuti qui a Colonia serviranno per orientare gli sforzi del team di sviluppo.

Anche sul fronte tecnico, purtroppo, ci tocca segnalare qualche lieve incertezza. Non tanto nella qualità dei modelli poligonali o nella vastità della mappa, quanto nelle prestazioni dell'infrastruttura di rete. Durante i match multigiocatore abbiamo assistito a qualche episodio di lag, collisioni non proprio perfette, e soprattutto evidenti fenomeni di warping. Ci preoccupa un po' che l'elenco dei problemi sia molto simile a quello registrato al lancio del primo The Crew, ma siamo sicuri che si tratti di difetti di gioventù: il team di sviluppo avrà sicuramente fatto tesoro dell'esperienza accumulata in questi anni, e speriamo che i prossimi incontri con il titolo possano dimostrarlo.

Complessivamente, restiamo molto affascinati dall'idea alla base di The Crew 2: in attesa di scoprire qualcosa in più sulla struttura della progressione e sulla caratterizzazione della mappa di gioco, vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine.