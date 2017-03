The Land of Pain Provato

Da qualche tempo a questa parte il panorama videoludico italiano sta attraversando un periodo piuttosto florido: non sono molte le software house in grado di sfornare titoli di più ampio respiro, tuttavia si contano diverse piccole realtà, che sono riuscite a realizzare prodotti degni di nota. Solo qualche mese fa 34BigThings ha lanciato con enorme successo Redout, Santa Ragione ci ha sorpreso con il peculiare Wheels of Aurelia, mentre lo scorso febbraio CINIC Games ha solleticato il nostro animo da nerd intransigenti con The Wardrobe, un'avventura grafica dal sapore piuttosto classico. Molti altri progetti forgiati nelle italiche fucine sono arrivati ed arriveranno nei prossimi mesi, e tra questi c'è anche The Land of Pain, un'avventura in prima persona che ribadisce il fascino dei nostri compatrioti per l'orrore (come dimostrano giochi del calibro di The Town of Light, Anna e Remothered: Tormented Fathers, quest'ultimo in uscita nel 2017).

The Land of Pain è, però, un prodotto interessante non solo per le ambientazioni e le premesse narrative, ma anche perché il suo sviluppo è curato da una singola persona: Alessandro Guzzo. "Per sviluppare un gioco da soli si deve avere innanzitutto una forte motivazione e credere fino in fondo al progetto che si sta realizzando, dedicandogli tutto il tempo che può servire" con queste parole Alessandro, con cui abbiamo parlato dopo aver provato la demo del gioco (scaricabile a questo indirizzo), ha descritto l'atteggiamento che si deve avere quando si decide di intraprendere un percorso così impegnativo. "L'aspetto più difficile è la gestione di ogni singola parte della produzione del gioco, quali audio, level design, programmazione e quant'altro. Questo però comporta anche un punto di forza considerevole: il singolo sviluppatore, avendo in testa tutte le dinamiche, può facilmente risolvere bug e problemi che si riscontrano normalmente durante lo sviluppo". Ed effettivamente caricare sulle proprie spalle tutto il lavoro richiede sì grande determinazione e forza di volontà, ma comporta anche dei vantaggi nella risoluzione dei problemi e nella definizione degli obiettivi. Nonostante la demo di The Land of Pain fosse piuttosto breve e povera di contenuti, infatti, si capisce fin da subito come l'avventura sia una variante degli horror più atmosferici e narrativi: non ci limiteremo quindi soltanto a camminare, ma saremo costretti ad esplorare ogni minimo anfratto della mappa per ritrovare oggetti che possono aiutarci a risolvere un rompicapo o per approfondire la nostra conoscenza del luogo e delle sue stranezze.

Quella baita nel bosco

All'inizio della demo ci troviamo all'interno di un bosco: il protagonista è in procinto di recarsi in un'accogliente baita montana per trascorrere qualche attimo di relax, lontano dal mondo e dalla sua frenesia. Gli uccelli cinguettano, i corsi d'acqua gorgogliano ed il fruscio degli alberi trasmette una sensazione di sicurezza e serenità: tutto, insomma, sembra perfetto in questo luogo ameno. Iniziamo allora a prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco: si risolve qualche semplice enigma, come accendere il camino della piccola casa, e si esplora la vasta ambientazione alla ricerca di un pozzo dove rifornirci d'acqua. Ben presto, però, qualcosa di strano infrange l'idilliaca armonia della foresta: un misterioso globo opalescente fa la sua comparsa proprio vicino alla dimora del protagonista, il quale, incuriosito dalla stranezza dell'artefatto, si azzarda a toccarlo.

Immediatamente lo scenario cambia, il bosco colorato s'incupisce d'un tratto, e una fitta pioggia battente inizia a cadere con violenza. Inoltre il nostro personaggio si ritrova imprigionato in un'inquietante gabbia, circondata da strani macchinari apparentemente letali. Poco dopo esserci liberati dalla prigionia, scopriremo le prime sfumature turpi e orripilanti di quello che sembra essere un luogo infernale: anomali suoni raggelanti, rituali malefici ed omicidi efferati infiocchettano un'atmosfera horror chiaramente ispirata a Lovecraft e al mito di Cthulhu. E, sebbene la demo tentasse di instillare l'inquietudine e la paura solo attraverso stimoli audiovisivi, più in là nell'avventura le minacce diverranno tangibili: "La demo è solo la punta dell'iceberg. Più avanti la minaccia si farà reale e il giocatore dovrà fare del suo meglio per sopravvivere e scoprire cosa lo aspetta".

Nonostante questo, però, The Land of Pain non rinuncerà ad uno dei suoi tratti distintivi, ossia l'esplorazione ambientale, con annessa risoluzione di enigmi legati al ritrovamento di particolari oggetti. Nel corso della nostra prova abbiamo battuto la foresta alla ricerca di una scala o di una chiave per aprire una porta serrata con un lucchetto: a tal proposito, sebbene i rompicapi non ci siano parsi particolarmente impegnativi, non manca comunque la possibilità di attivare un suggerimento per facilitare la progressione. La struttura, in ogni caso, si allontana da quella tipica delle avventure "punta e clicca": nel gioco, infatti, non c'è un vero e proprio inventario, e per venire a capo di un problema basterà un semplice click, senza la necessità di combinare oggetti tra loro. L'opera di Alessandro Guzzo sembra quindi volersi inserire a metà strada tra i classici "walking simulator" edi giochi che richiedono l'utilizzo della materia grigia.

"Per The Land of Pain mi sono ispirato a The Vanishing of Ethan Carter, dove anche lì è presente l'uso della fotogrammetria (in soldoni, una tecnica che permette di acquisire immagini reali per poi riprodurle con estrema fedeltà all'interno di un ambiente virtuale) e dal quale sono rimasto colpito per il risultato ottenuto.

Le meccaniche di gioco come la raccolta di oggetti o il ritrovamento di diari sono simili alla serie di Amnesia, ma The Land of Pain sarà un'esperienza diversa, soprattutto per quanto riguarda la storia e le ambientazioni". Questa è stata la risposta di Alessandro quando gli abbiamo chiesto a quali videogiochi si fosse ispirato, confermando, di fatto, che la sua opera si muove in una direzione differente rispetto ai prodotti di Frictional e The Astronauts.



Potenza teutonica

Uno degli aspetti che ci ha maggiormente colpito della demo di The Land of Pain è la sua presentazione tecnica, davvero impressionante, soprattutto se consideriamo che il lavoro è stato svolto da una singola persona. Certo, non mancano texture in bassa risoluzione, modelli grezzi e qualche bug qua e là, ma ricordiamoci che c'è ancora tempo per limare, o finanche eliminare del tutto, questi problemi. Il gioco utilizza il CryEngine, un motore che "dà la possibilità allo sviluppatore di creare mappe enormi, ricche di dettagli, e sfruttando le ultime tecnologie, tutto in maniera molto intuitiva", e dobbiamo dire che la scelta ci pare più che azzeccata, anche per quanto riguarda la stabilità delle prestazioni. Inoltre, come ha più volte ribadito Alessandro nel corso della chiacchierata, le sue intenzioni erano quele di riprodurre dei luoghi reali (i boschi delle Alpi del nord Italia) attraverso l'utilizzo della fotogrammetria, ed il motore di Crytek gli ha permesso di sfruttare al meglio questa tecnologia.