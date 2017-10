Total War Warhammer 2: prova e impressioni sul multiplayer

Nonostante sia un elemento di assoluta importanza per i veterani della serie Total War, la modalità multiplayer non è mai stata la spina dorsale dell'offerta ludica dei giochi di Creative Assembly. Eppure gli sviluppatori hanno sempre lasciato un posticino a coloro che amano dedicarsi alle battaglie contro giocatori in carne ed ossa: in Total War: Warhammer II, in particolar modo, c'è stata l'aggiunta del "Tutti contro tutti", una modalità in cui, come suggerisce il nome, è predominante il caos battagliero. Il resto è rimasto pressoché identico al precedente capitolo, arricchito tuttavia da nuove mappe dalla geografia diversificata ed interessante: troviamo scontri in spiazzi aperti, nei pressi di stretti imbuti, su aree collinari da sfruttare per via dei bonus di posizionamento. C'è anche una manciata di mappe d'assedio, che purtroppo rimane a prender polvere nelle cantine dei server (le siege battle non sono proprio il punto forte dei due Warhammer).

A completare un piatto dalla durata potenzialmente infinita, e che sicuramente riceverà anche delle iniezioni di contenuti nei mesi a venire, ci pensano le quattro nuove fazioni, un po' rivisitate e ribilanciate rispetto alla loro versione singleplayer (dite addio alle army ability). Gli Skaven, gli Elfi Oscuri, i Lizardmen e gli Alti Elfi hanno dei roster a tratti sovrapponibili, ma le loro armate riescono a caratterizzarsi sotto determinati punti di vista: i sorci umanoidi dispongono di artiglieria piuttosto potente - nulla a che vedere con l'Impero o con i Nani, comunque -; gli Alti Elfi hanno arcieri abili anche nel corpo a corpo e una schiera di creature volanti; i loro fratelli dal manto oscuro hanno forze rapide, letali e che non se la cavano male neanche dalla distanza; i bestioni dal sangue freddo, infine, governano grossi dinosauri che si rivelano eccezionali per far breccia negli schieramenti avversari. Ecco, forse mancano quelle fazioni dal gameplay molto particolare, come Bretonnia e la sua cavalleria oppure alcune composizioni del Caos, però non ci si può certo lamentare, anche perché arriveranno certamente nuove unità a rimpolpare le fila di ogni razza.



Tutti per nessuno, nessuno per tutti

La modalità Free for All, la vera e propria novità di Total War: Warhammer II, come dicevamo, merita di essere approfondita più nel dettaglio. I duelli in questione richiedono la presenza di quattro giocatori e si svolgono in mappe appositamente costruite per esaltare le peculiarità della nuova formula di gioco. Sfortunatamente Creative Assembly ha rilasciato esclusivamente tre arene dedicate - Bosco del massacro, Tempio perduto, Terra dei Troll -, che inevitabilmente tenderanno a ripetersi già dopo poche partite.

Bisogna poi dire che, a parte alcuni elementi, l'intelaiatura dei campi di battaglia è pressoché identica: le quattro formazioni potranno essere schierate in aree equidistanti da un "nucleo" centrale. In Bosco del massacro c'è una gran presenza di foreste utili per celare cavalleria o altre unità che si vogliono sfruttare per subitanee aggressioni. Tempio perduto presenta un rialzamento nell'area centrale molto vantaggioso per chiunque riesca a posizionarci qualche unità, Terra dei Troll, invece, è un "semplice" crocevia punteggiato da non troppe asperità naturali. Come in ogni altra battaglia più classica, lo sfruttamento dell'ambiente è l'asso nella manica del valente generale, nel Tutti contro tutti, però, conterà moltissimo anche la composizione ed il tempismo nell'attacco (e la Dea Bendata: non dimentichiamoci di lei). Il sistema carta-forbice-sasso proprio di ogni strategico dovrà sempre esser chiaro nella mente di ogni giocatore, anche se il caos generato da quattro armate che se le danno di santa ragione non renderà troppo semplice una gestione assennata dei battaglioni. E proprio qui sta il problema: al contrario di ogni altro scontro la vittoria non viene assegnata all'ultimo giocatore rimasto (che comunque riceverà un bonus) bensì a chi avrà totalizzato un punteggio maggiore derivante dall'abbattimento delle unità avversarie. Questa particolare clausola è sicuramente utile per evitare comportamenti furbetti - come quello di organizzare un'armata rapida per schivare le scaramucce -, allo stesso modo, però, è una scelta che non premia sempre la meritocrazia. D'altronde nei tafferugli più fitti è facile che le bordate di postazioni d'artiglieria possano falcidiare con fin troppa semplicità e senza distinzione combattenti di giocatori differenti, racimolando punti preziosi. Le configurazioni statiche, tuttavia, si sono rivelate meno utili di quello che pensavamo prima di provare la modalità, ed anzi in alcuni casi abbiamo sofferto cariche distruttive da tergo e leste manovre a tenaglia che hanno sgonfiato il potenziale distruttivo dei nostri arcieri. Anche nel Free for All, insomma, non esiste una "configurazione tipo": molto dipenderà dalle forze messe in campo dai contendenti, dal movimento delle formazioni e dalle bizze di Tiche, che ci è sembrata troppo influente nell'esito degli scontri.

Se il vostro intento è quello di lanciarvi in un conflitto in cui si menano fendenti ancor più numerosi e dove il metronomo dell'azione subisce un bel po' di stravolgimenti, allora il Tutti contro tutti potrebbe rappresentare per voi il divertissement di cui avevate bisogno. Qualora invece preferiate condurre le armate in maniera più "pulita", senza cioè considerare un insistente fuoco incrociato e sfiancanti assalti da ogni direzione, probabilmente continuerete a fare dei match classici il vostro pane quotidiano.