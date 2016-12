Valkyria Revolution Provato

è undi professione, nonché accumulatore seriale di videogiochi di produzione rigorosamente giapponese. Pare si sia autoesiliato in una dimensione alternativa in cui le personificazioni di SQUARE ENIX, BANDAI NAMCO Entertainment e CyberConnect2 sono sue compagne d’arme nella sanguinosa lotta contro l'odiato dio degli FPS e gli infedeli al suo seguito. È inoltre nemico giurato di DLC e digital delivery. Per qualche strana ragione, ha un’evidente ossessione per le spade e sogna di governare Gamindustri. Purché non sia completamente infognato con qualche JRPG, potete contattarlo via

Annunciato poco più di un anno fa assieme al remaster per PlayStation 4 dell'originale Valkyria Chronicles, Valkyria Revolution non si è presentato come quarto episodio della suddetta serie di JRPG strategici, bensì come un nuovo inizio. Quasi una sorta di revival dopo gli episodi su PSP, uno dei quali è ancora inspiegabilmente confinato nel solo Giappone. Non a caso il titolo del prodotto, trapelato prima ancora della sua rivelazione ufficiale, preannunciava un'importante rivoluzione per questo acclamato -e un po' bistrattato- franchise di casa SEGA. In attesa che il titolo approdi nel vecchio continente durante la prossima primavera su PlayStation 4, PS Vita e Xbox One, ne abbiamo saggiato la qualità attraverso la nuova demo PS4 pubblicata in settimana sul PlayStation Store nipponico. Di seguito vi riveliamo le nostre prime impressioni sul prodotto.

Rivoluzione in atto

Se avete giocato un qualsiasi episodio della serie e intendete provarne questa nuova incarnazione, innanzitutto dimenticate le armi da fuoco e addirittura il gameplay a turni, poiché SEGA, con questo ambizioso Valkyria Revolution, ha abbracciato la via dell'action RPG, proponendo infatti un combat system completamente nuovo e molto più dinamico. Ma andiamo per gradi. Ambientato in un periodo temporale molto diverso da quello cui ci hanno abituati i suoi predecessori (forse ci troviamo addirittura in un universo alternativo), Valkyria Revolution narra l'ennesima guerra scoppiata a causa della Ragnite, preziosa quanto misteriosa pietra azzurra, nonché fonte del potere chiamato "Arte Magica". La sua introduzione nel campo industriale ha portato grandi benefici all'umanità, sconvolgendo, nel bene o nel male, l'economia di tutte le nazioni del continente. A distanza di un secolo dalla cosiddetta "Rivoluzione Azzurra", il piccolo stato europeo di Jutland, impoverito dalla politica economica dell'Impero Rus e soprattutto dal blocco posto all'importazione del minerale, dichiara guerra alla sopramenzionata potenza militare per ottenere l'indipendenza e sottrarsi alle dure regole imposte alle colonie. Una volta terminati i lunghi filmati introduttivi, la demo nipponica della durata complessiva di 60 minuti circa permette di affrontare nella sua totalità il prologo del gioco, vale a dire la primissima missione al quale è giustamente affidato il compito di introdurre tutte le novità e le caratteristiche principali del titolo. Rispetto al passato, i personaggi dispiegati in missione possono muoversi liberamente su tutto il campo di battaglia; equipaggiati stavolta con armi bianche quali spade di varie dimensioni, stocchi, asce, lance e quant'altro, i soldati di Jutland hanno la facoltà di avanzare senza limiti di tempo e distanza verso i nemici -sempre visibili sul terreno di gioco- e ingaggiare accesi scontri ravvicinati, il cui dinamismo eguaglia quello dei migliori hack'n'slash. Forte del suo spadone, Amleth, giovane protagonista controllato nella prima parte della demo e comandante di una speciale unità Anti-Valkyria chiamata Vanargand, può ad esempio compiere capriole in tutte le direzioni, accovacciarsi dietro pareti e trincee, o magari nascondersi dietro la sua massiccia arma per difendersi dagli attacchi nemici.



Raggiunto il bersaglio, agganciabile attraverso la pressione di un tasto, il giocatore ha a disposizione una rapida serie di combo melee per abbattere l'obiettivo, ma attenzione: quello che a primo acchito potrebbe sembrare un banale button mashing è un sistema che nasconde un appagante livello di strategia. Innanzitutto, occorre precisare come gli attacchi melee siano vincolati a una speciale barra posta attorno all'icona del personaggio controllato, la quale si svuota parzialmente ad ogni colpo e richiede qualche secondo per ricaricarsi una volta consumata; di conseguenza, risulta opportuno -se non indispensabile- aspettare un momento favorevole per lanciarsi all'attacco: magari in quel preciso istante in cui l'avversario ingaggiato è impossibilitato ad agire dopo aver scaricato la propria barra azione. In alternativa è possibile sfruttare le armi secondarie, rigorosamente da fuoco, che ciascun personaggio ha in dotazione: che si tratti di fucili di precisione, di bazooka o di granate, i vari soldati del party possono accedere alle suddette armi durante le devastanti abilità speciali, più che mai utili per capovolgere situazioni difficili, demolire trincee nemiche o semplicemente per coprire i combattenti melee durante la loro avanzata verso le truppe imperiali. Sempre nei panni del freddo Amleth, la prima parte della demo prevede la conquista di una piccola cittadina, colma di soldati nemici e di una speciale macchina da combattimento che molto ricorda le Armature Magitek di Final Fantasy VI.

La demo ci pone poi nei panni dell'eroina Ophelia, giovane principessa di Jutland armata di stocco e capace di compiere affondi incredibilmente precisi e veloci. Nostro compito, in questo secondo segmento della missione, è il totale annientamento delle restanti truppe nemiche, per l'occasione barricate dietro spesse trincee. In questa particolare fase di gioco emergono le personalità dei vari personaggi controllati, i quali ricalcano nostro malgrado i soliti e abusati stereotipi del genere ludico, come ad esempio l'occhialuta riflessiva o la giovane maggiorata un po' tonta; la principessa Ophelia, decisa a proteggere la patria al punto tale da scendere personalmente sul campo di battaglia, ma al contempo poco incline verso l'omicidio dei soldati sconfitti, promette invece sviluppi interessanti, soprattutto nel suo rapporto col comandante Amleth, il quale, come appreso durante la demo stessa, è mosso da un personale desiderio di vendetta nei confronti dei più alti ufficiali dell'Impero Rus. La nostra prova si è poi chiusa con la boss battle di turno, la quale ci ha visti impegnati contro una specie di brontosauro meccanico controllato dall'ufficiale nemico; in questo terzo e ultimo segmento di gioco la difficoltà è salita drasticamente, costringendoci ad adottare opportune strategie. Dal momento che il punto debole del boss, ossia la cabina di pilotaggio, risultava elevata e non raggiungibile dagli attacchi convenzionali, è stato necessario impiegare tutti i soldati in un deciso assalto ai danni delle gambe del mostro meccanico, supportando il tutto con le efficaci granate in dotazione e prestando attenzione ai pericolosi quanto variegati attacchi balistici del nemico. Una volta mostrato il punto debole, le combo in pieno stile hack'n'slash chiudono la vivace boss fight, lasciando il campo a ben venti minuti di filmati che esplorano un po' tutti i personaggi finora svelati e promettono una guerra combattuta su più fronti. Se questo primo assaggio ci ha solo incuriositi sulla trama e sul gameplay del gioco, il comparto grafico e sonoro di Valkyria Revolution ci ha già conquistati grazie all'ottimo character design, nonché il sapiente utilizzo di tratteggi e ombre che da sempre caratterizzano gli spendidi modelli poligonali della serie, e non per ultimo un doppiaggio in lingua giapponese che coinvolge alcuni dei più quotati interpreti vocali nipponici (sperando naturalmente che tale traccia audio venga poi preservata nell'edizione nostrana che, ricordiamo, arriverà sugli scaffali durante la primavera 2017).