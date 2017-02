Warhammer 40.000 Inquisitor: Martyr Provato

L'universo di Warhammer 40.000 ed i videogiochi hanno da sempre un rapporto conflittuale. Sono davvero pochi i titoli che sono stati in grado di esaltare le particolarità dell'universo creato da Games Workshop: la saga di Dawn of War è probabilmente l'unica ad aver lasciato il segno, mentre i recenti tentativi operati da Focus Home Interactive per dare risalto al brand non hanno fatto altro che affollare il mercato con opere dallo scarso spessore. Battlefleet Gothic: Armada, Space Hulk: Deathwing, Eternal Crusade: sono tutti nomi di prodotti dalle ottime potenzialità, ma che poi si sono rivelati poco incisivi, se non addirittura di scarsa qualità. Si avverte quindi la necessità di riordinare un po' le idee e procedere con calma: ad eccezione di Dawn of War III, infatti, c'è il serio rischio che tutti gli altri giochi di prossima uscita che orbitano intorno alla licenza di Warhammer 40.000 si rivelino fin troppo prodighi di stilettate per i fan della serie.

Non fa eccezione Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, il quale, sebbene abbia alle spalle gli ungheresi di NeocoreGames (già autori di The Incredible Adventure of Van Helsing), non sembra volersi discostare dalla filosofia del "vorrei ma non posso". Martyr presenta però diverse caratteristiche molto interessanti: è il primo ARPG basato sul celebre wargame ed ha una struttura sulla carta ambiziosa, della cui bontà, tuttavia, non abbiamo ancora avuto nessuna testimonianza effettiva. Neanche l'alpha, che aggiunge davvero poco alla build della Gamescom 2016, è riuscita a lavare via i nostri dubbi sulla produzione. Di seguito vi sveliamo il perché.

Purge the unclean

"...l'inquisizione compie semplicemente il dovere del suo ufficio. Temerla oltremodo è ridondante, odiarla è eresia. I più ragionevoli imputeranno le responsabilità a coloro che l'hanno costretta a forzare la mano..." così sentenziò Gabriel Angelos dei Corvi Sanguinari, appena dopo l'Exterminatus che aveva portato alla distruzione di Typhoon Primaris.

Le sue parole restituiscono un'idea chiara di cosa sia l'Inquisizione: si tratta di un'associazione senza scrupoli, capace di distruggere interi mondi pur di proteggere l'Imperium dalla corruzione del Chaos o dall'invasione di belligeranti Xeno. In Martyr indosseremo la pesante armatura di un inquisitore: tramite la creazione del personaggio potremo deciderne sia la classe - nell'alpha era disponibile solo il Crusader, ma ci saranno anche l'Assassin e lo Psyker - sia la specializzazione. Quest'ultima scelta fa riferimento all'equipaggiamento iniziale del nostro eroe (armi pesanti, leggere o da mischia), e rappresenta uno starting point su cui poi sarà possibile costruire una nuova build, senza per forza rimanere fedeli alla decisione iniziale. A differenza degli altri action RPG hack'n'slash, inoltre, il gioco di Neocore ha un sistema di abilità che si basa sulle armi e sull'armatura indossata: ad esempio, impugnare un Requiem d'assalto ci darà accesso ad un set di skill specifico, mentre con un Thunder Hammer ne avremo a disposizione un altro, e con un lanciafiamme pesante ne sbloccheremo un altro ancora. Per questo motivo tutte le differenze tra le sottoclassi vengono ricondotte esclusivamente agli strumenti mortiferi nelle mani del nostro zelante inquisitore. Un'impostazione che garantisce sì una buona possibilità di scelta (dopotutto le tipologie d'armamentario sono numerose), ma che potrebbe annichilire il senso di progressione qualora volessimo utilizzare dall'inizio alla fine i medesimi set di armi (due in totale, ed intercambiabili tramite la pressione di un tasto). L'arretratezza della versione di gioco ci spinge a rimanere cauti sotto questo punto di vista: è estremamente probabile che gli sviluppatori introdurranno in corso d'opera armamentari con abilità uniche. Di conseguenza, prima di dare un giudizio esaustivo sull'efficienza di questo sistema, aspettiamo di poter mettere le mani su una build più avanzata. In generale, infatti, il codice alpha che abbiamo testato non ci ha dato molte possibilità di approfondire determinati aspetti della produzione: la modalità storia non era disponibile, mentre l'Inquisitorial Campaign, una coraggiosa modalità sandbox ambientata in un universo in continuo mutamento, era giocabile solo in parte. L'hub di gioco, rappresentato dal ponte di una maestosa nave spaziale, ci ha permesso di intravedere alcuni elementi che verranno implementati in futuro, come il banco per il crafting, un misterioso "Genetor", che pare far riferimento alla combinazione di diverse abilità, e un pannello dedicato all'amministrazione della "Fortezza", che sappiamo essere un luogo da difendere contro gli assalti di altri giocatori (con delle dinamiche ancora oscure).

Le interazioni erano limitate al dialogo con un silenzioso mercante e all'accesso ad una mappa spaziale, grazie alla quale viaggiare attraverso i sistemi ed intraprendere varie tipologie di missioni. Gli incarichi disponibili nei vari pianeti sono generati da un algoritmo procedurale, sia negli obiettivi che nel loro level design: purtroppo nell'alpha ci siamo imbattuti in ambientazioni poco varie, popolate esclusivamente dai servitori di Nurgle, il dio della pestilenza. La schiera di mostruosità malaticce era molto gradevole da vedere, tra Dreadnought infestati e macilenti portatori di piaghe, ma dovrà necessariamente essere affiancata da altre creature provenienti dal vastissimo immaginario di Warhammer 40.000. Non vi nascondiamo che quest'impostazione basata prevalentemente su contenuti creati randomicamente non ci fa impazzire. Titoli come Diablo III dovrebbero essere esempi lampanti di cosa in questa formula non funziona: a partire dall'amplificazione del concetto di ripetitività, già fortemente presente in questo genere di prodotti, fino alla scarsa caratterizzazione degli scenari di gioco.

Blizzard è però riuscita a fare un buon lavoro, trovando un compromesso (non perfetto, sia chiaro) tra l'estrema rigiocabilità e la gradevolezza dell'esperienza: purtroppo, non è così scontato che anche Neocore riesca in una simile impresa. Di certo se l'idea è di fornire un prodotto che duri a lungo e che offra una pantagruelica quantità di contenuti differenti, quella intrapresa dal team ungherese sembra l'unica strada percorribile. Il tempo e gli aggiornamenti ci diranno se le scelte degli sviluppatori si riveleranno assennate: nel frattempo possiamo solo limitarci a dire che resta ancora molto lavoro da fare per rendere l'avventura pienamente godibile.

Anche la dinamicità degli scontri non ci ha convinto del tutto: sebbene questi ultimi sfoggino volutamente un taglio più lento e ragionato, in linea con il mood dell'universo di gioco, il loro ritmo è fin troppo compassato. Ci piace l'idea delle coperture da cui poter sparare in relativa sicurezza, ed il fatto che esse si sbriciolino, se colpite dai proiettili, è senza dubbio un bel tocco di classe. Eppure, frammentare così tanto l'incedere per trovare riparo dietro agli elementi dello scenario alimenta la sensazione di scarsa fluidità durante i combattimenti.

Abbiamo provato inoltre qualche missione in co-op con altri giocatori: il multiplayer, tuttavia, soffre ancora di diversi problemi e non ci è stato possibile portare a termine nessun incarico a causa di frequenti crash e disconnessioni.