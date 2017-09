Wolfenstein 2 The New Colossus: provato il nuovo sparatutto Bethesda

Da un po' di tempo in casa Bethesda è cominciata una gloriosa operazione di riqualificazione delle vecchie glorie del genere FPS. Nel 2014 uscì Wolfenstein: The New Order, un'avventura tutta dedicata all'irruenza di Blazko che spazzò via il ricordo dolceamaro del gioco di Raven Software, risalente a cinque anni prima. Nel 2016 toccò a DOOM, che segnò il grande ritorno di id Software dopo il contestato Rage. Quest'anno, invece, è arrivato (per ora solo in Early Access) Quake Champions, che non risparmia qualche stilettata all'anima originale della serie, ma rimane pur sempre un arena shooter più che godibile.

Tuttavia in tutti questi casi - se non per DOOM - sarebbe quasi improprio parlare di una vera e propria rinascita: per definire queste operazioni useremmo piuttosto la parola "reinterpretazione". Il Wolfenstein di MachineGames, infatti, ravvivava l'ardore della vecchia scuola con un gameplay frenetico e divertentissimo, ma dava spazio anche ad una narrativa più impegnata e non lineare. Come suo degno erede, quindi, The New Colossus richiama a sé tutti quei dettagli che hanno reso il predecessore uno dei migliori FPS della sua generazione, ma osa ancor di più. Sposta il setting dal vecchio continente agli Stati Uniti, un'altra delle nazioni crollate sotto l'incedere della potenza nazista.

La patria di B.J. e di Zio Sam è uscita dalla guerra culturalmente deturpata: in ogni città campeggiano svastiche e i cittadini sono costretti ad assistere, impotenti, a boriose parate militari. Sui muri e alla televisione appaiono spot propagandistici, mentre lo show "German or Else!" scandisce i giorni mancanti al cambio di lingua dall'inglese al tedesco. Pian piano i gerarchi nell'"alto castello" cercano di inculcare i valori e gli stilemi nazisti in una popolazione in ginocchio, seppur riluttante ad accettare questi cambiamenti.

I pochi combattenti per la libertà sono l'unica speranza per evitare la sottomissione, e Blazkowicz, fisicamente distrutto dal cruento scontro con Deathshead e futuro padre di due gemelli, viene liberato per partecipare alla riscossa. Egli non è più quello di un tempo, eppure il solo pensiero di veder crescere i suoi figli in un impero di despoti e razzisti lo carica di una forza indicibile. Ancora una volta, insomma, B.J. è pronto a spaccare i culi.

Holidays in New Orleans

La demo che abbiamo potuto testare durante il press event Bethesda a Londra era totalmente ambientata a New Orleans. La città della Louisiana era in rovina e circondata da altissimi muraglioni: le case fatiscenti si sgretolavano giorno dopo giorno e la vegetazione aveva preso possesso dei tristi ruderi desolati. In quell'immenso cimitero, pattuglie meccanizzate di nazisti battevano i vicoli in cerca di qualche rifugiato e battagliavano contro un piccolo manipolo di ribelli asserragliato in una distilleria di Moonshine. L'obiettivo di Blazkowicz era contattare il leader di quei partigiani e convincerlo ad unirsi alla guerra per liberare l'America.

Ovviamente la via per arrivare al covo ribelle era irta di pericoli: ci trovavamo in una fase avanzata di gioco, di conseguenza i nemici erano pesantemente corazzati, armati fino ai denti e spesso affiancati in battaglia da cagnoloni meccanici sputafuoco. Per fortuna anche Blazko era dotato di un arsenale di tutto punto, composto da fucili a pompa, mitragliette, pistole e anche da un potente fucile di precisione ad energia (che potevamo ricaricare presso speciali stazioni). Ogni sparapiombo poteva essere potenziata attraverso i menù di gioco: l'imbarazzo della scelta era parecchio, tra caricatori estesi, otturatori e impugnature, tutti elementi che ci hanno permesso di godere, ancor di più, della turbinante furia sanguinolenta del gioco di MachineGames. E il bello è che quest'immenso arsenale di tecnologia mortifera poteva essere utilizzato nelle maniere più fantasiose, impugnando, ad esempio, una pariglia di devastanti shotgun o facendo convolare a nozze una rapida smg ed un austero fucile d'assalto.

Tuttavia Blazkowicz poteva contare anche su un potente esoscheletro, che gli consentiva di reggersi sulle sue gambe, ormai paralizzate. Quella vivace armatura metallica gli donava uno scatto distruttivo in grado di sminuzzare facilmente i corpi dei germanici avversari, oppure abbattere porte e pareti come un treno in corsa.

Premendo rapidamente per due volte il tasto del salto, invece, le sue gambe si allungavano fino a divenire degli enormi trampoli, permettendogli di raggiungere zone sopraelevate altrimenti inarrivabili. Queste nuove caratteristiche hanno consentito agli sviluppatori di sperimentare con il level design e di creare mappe ancora più varie ed estese, soprattutto in verticalità.

Quando siamo giunti nei pressi di una fabbrica abbandonata ricolma di nazisti si è infatti aperto davanti ai nostri occhi un ventaglio di opportunità: sfondare per direttissima un portone, approfittare di una parete laterale indebolita oppure infiltrarsi silenziosamente nella struttura attraverso una fessura più in alto.

Ci siamo dilettati a provare varie soluzioni, dapprima gettandoci nella mischia in pieno stile "old school" e poi sfruttando l'ambientazione e le scorciatoie a nostro vantaggio. Chiaramente ogni approccio è valido allo stesso modo, tuttavia i giocatori più irruenti troveranno qualche difficoltà in più rispetto al primo capitolo, visto che i latrati degli ufficiali ora richiameranno un numero ben maggiore di servi del Reich.

Dopo aver affrontato qualche arena dall'impostazione più classica, abbiamo finalmente incontrato i nostri amici ribelli concludendo il primo livello disponibile della demo.

A nostra sorpresa la missione successiva si svolgeva a cavalcioni di un Panzerhund, un robot canino tutto bulloni e simpatia con uno strano modo per dimostrare il suo affetto: una bella fiammata purificante. In compagnia del nostro nuovo miglior amico abbiamo arrostito qualche drappello di marmittoni teutonici troppo invadenti e ci siamo mossi per le strade di una affascinante New Orleans in notturna. Per via della presenza del grosso quadrupede meccanico, questa mappa aveva un level design un po' meno elaborato, ma era comunque possibile esplorarla anche a piedi per recuperare qualche ritaglio di giornale o pacchi d'armatura e munizioni.

Allo scoccare dell'ora di gioco gli addetti hanno provato a separarci fisicamente dalla postazione, che avevamo intenzione d'occupare per almeno una giornata intera. Purtroppo, complice anche l'arrivo di un paio d'energumeni poco rassicuranti, abbiamo dovuto desistere e rimandare lo scambio amoroso col buon B.J. al prossimo 27 ottobre.

Le impressioni, come avrete afferrato, sono più che buone: tutto ci fa credere, oramai, che Wolfenstein II: The New Colossus sarà un gioco in grado di rendere onore al suo illustrissimo predecessore. La potenza di questo seguito, però, non risiede solo in un gameplay potenziato sotto quasi tutti i punti di vista, ma anche in una narrazione che ci è parsa sempre interessante ed avvincente.

Ovviamente, nonostante il sottofondo delle vicende sia piuttosto drammatico, i toni sono quasi identici a quelli del precedente capitolo: eccessivi, irriverenti, persino comici. Abbiamo assistito ai maldestri tentativi di Fergus per rendere operativo il suo nuovo braccio meccanico, ad un'imbarazzante scena di sesso all'interno di un u-boot e ci è capitato di ascoltare la bella Anya che ci faceva richieste un po' spinte al comunicatore, mentre tutto il team era in ascolto.

Anche dal punto di vista tecnico il gioco di MachineGames si è comportato bene: l'azione non ha mai ceduto a tentennamenti, dimostrandosi fluida e scattante. Certo, l'id Tech 6 non è un motore che promette meraviglie a livello visivo, ma basta dare uno sguardo a qualche scorcio evocativo e, soprattutto, allo stratosferico art design delle armi e dei nemici, per capire che i nostri golosi occhi verranno sicuramente saziati a dovere.