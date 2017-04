Bad Dream: Coma Recensione

Quando la notte chiudiamo gli occhi abbandonandoci al tenero abbraccio di Morfeo, facciamo l'ingresso in una dimensione nuova e straniante. Viaggiamo in mondi immaginari felici, solari, dove vorremmo rimanere per sempre, oppure spalanchiamo le porte alle nostre paure e ad oscure creazioni delle nostre fantasie malate, prima gelosamente custodite negli antri più reconditi della nostra mente. A tutti è capitato di svegliarsi di soprassalto, madidi di sudore, dopo aver assistito a scene inquietanti, spaventose.

Gli incubi sono qualcosa con cui conviviamo e dai quali non possiamo difenderci: avanzano a passi felpati, come ombre spietate. Invadono mondi colorati spegnendone la brillantezza, distruggono le visioni di gioia e le rimpiazzano con immagini disturbanti. Strisciano, insinuandosi come parassiti tra le pieghe del nostro cervello, ed iniettano il loro venefico potere.

Le urla sono silenziose, il dolore immateriale, ma lancinante: da lì non si può uscire. Mentre Morfeo se la ride, accompagnato da una stonata sinfonia di menestrelli, si è costretti ad attendere la salvifica pillola rossa: il suono di una sveglia, i luminosi raggi solari attraverso le frange delle tapparelle. A quel punto il ricordo sarà sbiadito, ma il malessere no. E quello schifoso parassita sarà sempre pronto a tingere le nostre oniriche realtà di nero, a flagellarci, a tirarci giù, verso un abisso di paure e di mostri.

Good night, good luck

Francisco Goya, rinomato pittore alla corte di Spagna nonché artista di fama internazionale, decise nel 1819, ormai anziano e sordo, di acquistare una piccola casupola nella campagna spagnola, nei pressi di Madrid. Nella sua dimora, che ben presto venne ribattezzata "Quinta del Sordo", Goya iniziò a dipingere un ciclo di "Pitture Nere": quadri inquietanti che riproducevano i suoi incubi, fatti di immagini disturbate ed accostate senza nessun apparente nesso logico.

Forse Bad Dream: Coma rappresenta la stessa cosa per i suoi sviluppatori, una tela dove riprodurre realtà raggelanti, tragicomiche e scollegate da qualsiasi elemento di razionalità, che, magari, hanno funestato le loro notti o che tutt'ora continuano a perseguitarli. Qualsiasi sia la risposta a questa curiosità, però, bisogna mettere in conto una cosa: prima di premere il tasto play è imperativa una "willing suspension of disbelief", in questo caso più che mai.

La veste di Bad Dream: Coma è, infatti, quella di una "semplice" avventura punta e clicca, tuttavia alcune dinamiche tipiche del genere acquisiscono tacche di follia, vengono deformate e piegate per essere inserite in una dimensione illogica. Nella sua paradossalità, il mondo disegnato (letteralmente) da Desert Fox ha però un senso, anche se un po' distorto ed ineffabile. Un senso che va compreso ed interpretato: ci sarà utile per passare sezioni senza un'apparente via d'uscita o enigmi dalla soluzione troppo strana per essere vera. Il concetto di "pensiero laterale" in Bad Dream: Coma è così elevato all'ennesima potenza, eppure la frustrazione non farà mai capolino, per via di enigmi semplici e del basso numero di oggetti che potranno essere inseriti nell'inventario. Alle volte questa semplicità crea soluzioni troppo evidenti, poco gratificanti oppure proprio sgradevoli e tediose. La qualità dei puzzle del gioco dei ragazzi polacchi è invero un po' bassina, e giusto il fascino e la peculiarità dell'universo in cui sono inseriti riesce ad ammantarli con un alone attraente.

Forse l'elemento di maggior pregio, al di là dello sforzo immaginifico nell'ideazione e nella rappresentazione di una così stramba realtà onirica, è la possibilità di poter influenzare il "corso degli eventi" in base alle nostre azioni. Quindi risolvere un enigma in maniera diretta e violenta farà incupire gli ambienti di gioco, che cadranno preda dell'abbandono e della sporcizia. Anche il protagonista subirà dolorose conseguenze, evidenti e, soprattutto, disgustose. D'altro canto, impegnarsi nella ricerca di una soluzione pacifica contribuirà a rendere il mondo un posto più bello, pieno di gente sorridente e di piante rigogliose.

Bad Dream: Series Bad Dream: Coma è solo l'ultimo episodio della cosiddetta Bad Dream: Series, una raccolta di sei "incubi" dalla brevissima durata. Possono essere scaricati gratuitamente e rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole imbarcarsi nell'ultima avventura dei Desert Fox. Molti dei luoghi presenti in Coma, infatti, sono presenti anche nei vari episodi di questa piccola saga, arricchiti con delle storie che si ricollegano ai fatti dell'ultimo capitolo. È interessante provare i vari episodi di Bad Dream anche solo per notare la progressiva maturazione del team di sviluppo, che poi l'ha condotto allo sviluppo di un titolo più longevo, rifinito ed ambizioso.

Anche qui, però, sono evidenti alcuni limiti di programmazione: per arrivare ad uno dei tre finali disponibili bisogna pianificare l'approccio da seguire (buono, cattivo, neutrale) già all'inizio dell'avventura, poiché una mossa "sbagliata" ci precluderà la possibilità di raggiungere un epilogo, senza nessuna possibilità di rimediare (se non ricaricando la partita). Bad Dream: Coma, quindi, si presta ad essere giocato tre volte, e ad ogni run l'avventura ci riserverà sorprese diverse che faranno luce sui misteri di una realtà che sembra esserne pregna. Ma sul finale, questa voglia di voler ricondurre la narrativa ad un qualcosa di comprensibile e sensato (che, tra l'altro, non è neanche poi così interessante), smonta parte del fascino del gioco, che prima sguazzava nell'insensatezza sconclusionata. Una mancanza di coraggio o una caduta di stile che non infrangono le buone impressioni maturate nel corso dell'avventura, ma che senza dubbio ne intaccano l'atmosfera, quando sarebbe bastata un po' di coerenza nel mantenere tutto nascosto dietro una spessa coltre di pazzia.

Draw your nightmare

Gli incubi di Bad Dream: Coma sono disegnati con uno stile alle volte preciso e meticoloso, in altri casi frettoloso, rude, come se la matita fosse stata impugnata da un bambino. Non ci sono colori, se non per elementi come il rosso brillante del sangue, e le animazioni sono pressoché assenti. Una scelta che cerca di fare necessità virtù: l'evidente mancanza di fondi ha prodotto un risultato molto peculiare, eppure efficace nel trasporre il disturbante mondo dei sogni, in tutte le sue stranezze.Una dimensione fatta di carta, che spesso rivela se stessa e ci chiede di cancellarne dei pezzi, persino di disegnarne alcuni o di tagliarli con un paio di forbici.

A dare un contributo essenziale all'atmosfera c'è poi il comparto audio, ricco di musiche e sonorità ansiogene, che ci dimostrano, per l'ennesima volta, che non servono potenti mezzi per instillare inquietudine nel giocatore. Assente il doppiaggio, i testi sono localizzati anche in lingua italiana, ma la traduzione è piuttosto approssimativa, con diverse imprecisioni ed errori di battitura.