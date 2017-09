Culdcept Revolt per Nintendo 3DS Recensione

È un gioco strano, questo Culdcept Revolt, e molti utenti potrebbero trovarsi decisamente spaesati o incuriositi appena dopo aver iniziato il tutorial. Il franchise, del resto, è quasi completamente sconosciuto nel nostro Paese, non fosse per il manga che Star Comics aveva tentato di proporre qualche tempo fa (pubblicando 5 volumi su 6, e lasciando la serie incompiuta). L'opera accompagnava il lancio di Culdcept Saga, esclusiva per Xbox 360 e unico titolo del brand e ad uscire dal Giappone, a parte Culdcept II Expansion (distribuito però solo in Nord America, con il nome Culdcept).

Nata su Saturn nel 1997 ed assolutamente inedita in Europa, questa serie conta otto titoli, di cui Revolt è l'ultimo esponente. Nei suoi vent'anni di esistenza Culdcept si è ritagliato una sua nicchia, composta da un pubblico ristretto ma fedelissimo. Non a torto tra l'altro, data la particolarità del titolo: il modo migliore per descrivere il gameplay è quello di un incrocio tra Monopoly e l'immortale Magic: The Gathering. Vi suonerà strano ma si tratta di una formula se non altro distintiva e per certi versi interessante.

Prima di proseguire la disamina, vale però la pena ricordare un piccolo particolare: il gioco arriva sul mercato senza nessun adattamento italiano. Il linguaggio utilizzato non è particolarmente difficile, ma vista la complessità del gameplay chi possiede un inglese solo scolastico (appena sufficiente per comprendere appieno le sfaccettature di Culdcept Revolt) dovrebbe ponderare molto attentamente l'acquisto.

Credo nel cuore... dei dadi?

Le meccaniche di gioco di Culdcept sono davvero intricate. In pratica il giocatore si trova ad impersonare un Cepter (l'equivalente del Planeswalker di Magic), che si muove su un tabellone grazie al tiro di due o più dadi: una volta giunto su una casella ha la facoltà di occuparla con una creatura. Le caselle possono appartenere ad uno dei quattro poteri elementali (fuoco, terra, aria, acqua), essere neutrali, o ancora conformarsi all'elemento della pedina su di essa evocata. Qualora l'elemento della casella e della creatura corrispondano, quest'ultima otterrà dei bonus. Si potrà poi potenziare il riquadro in modo che quando un Cepter avversario vi giunga sopra debba pagare un pedaggio, esattamente come avviene in Monopoly. Tale imposta andrà poi ad accrescere la riserva magica ("mana", o "G") dei giocatori. I Cepter che capitano su una casella occupata possono anche scegliere di utilizzare a loro volta una creatura per tentare conquistare il riquadro, potenziando eventualmente in fase di battaglia i personaggi con equipaggiamento o "scrolls", ossia incantesimi che provocano un certo quantitativo di danno.

Il mana è anche la riserva cui si attinge sia per giocare le carte dal "Book", ossia il mazzo (composto da 50 carte), sia per fortificare le caselle.

L'obiettivo è di ottenere la somma di G prevista dalla modalità e dal numero di partecipanti. Una volta raggiunta tale cifra è necessario passare attraverso uno dei fortini presenti sul tabellone. Generalmente questi si trovano agli angoli della mappa, ma sono presenti molti tabelloni con conformazioni e caselle differenti, come ad esempio riquadri che consentono di ricevere o acquistare una carta, o interruttori che cambiano la direzione in cui i Cepter possono muoversi sul tavolo di gioco.

Oltre alle battaglie uno contro uno, il gioco supporta fino a quattro giocatori: nel corso della campagna vedremo scontri di diversa foggia, dal tutti contro tutti alla modalità a squadre due contro due.

Il gameplay di Culdcept è effettivamente complesso, tuttavia, sebbene sia difficile riuscire a spiegarne nel dettaglio tutte le sfaccettature, risulta comunque abbastanza semplice da padroneggiare. D'altronde la campagna fa un ottimo lavoro nel guidare il giocatore passo passo: meccaniche sempre nuove sono aggiunte con il giusto ritmo, offrendo così una curva di apprendimento mai troppo ripida.



Fortuna imperatrix mundi

Vale la pena ricordare però che chi storce il naso di fronte al "fattore RNG" potrebbe non apprezzare il sistema di gioco, che alla componente randomica delle carte pescate (presente ovviamente in ogni CCG) aggiunge un altro livello di casualità legato al tiro di dadi. Se questo rischia di scoraggiare i viandanti dimensionali di Magic, abituati a meno elementi dipesa dalla fortuna, di contro potrebbe non essere un problema per gli assidui frequentatori della Taverna di Hearthstone, gioco in cui molto del gameplay è basato su effetti casuali. Laddove nell'opera di Blizzard i match sono sempre fulminei e velocissimi, in Culdcept la durata media di una partita supera quasi sempre (e abbondantemente) i trenta minuti, specialmente quando vi troverete a fronteggiare più di un avversario. Non essendoci alcun modo di saltare il turno di nemici e alleati, il consiglio spassionato è di impostare la velocità per le azioni degli altri Cepter a "veloce", altrimenti vi troverete a vedere quasi triplicato il tempo impiegato per un incontro.

Ancor più che in Hearthstone, in molti frangenti in Culdcept vi troverete a fare i conti con l'imprevedibilità più assoluta: a meno che non abbiate accumulato un vantaggio davvero schiacciante, una sola mossa sbagliata può essere fatale. In più di un'occasione passerete da una posizione assolutamente dominante a dover vendere territori su territori per pagare pedaggi particolarmente esosi. Questo elemento di casualità, come dicevamo, è un fattore che va considerato e, in ultima analisi, anche "accettato" per apprezzare Culdcept fino in fondo. La frustrazione, nella modalità storia, rischia di essere molto elevata, qualora ci trovassimo costretti a dover ripetere una partita per uno scherzo della dea bendata. A maggior ragione -e questo è uno dei difetti che più pesano sul giudizio complessivo- in match che risultano a volte davvero troppo lunghi. Capita più volte di superare i sessanta minuti per una singola gara, e ciò pesa particolarmente nel corso della campagna, soprattutto se un incontro parecchio duraturo trova un esito infausto per un tiro di dadi sfortunato.

Al contrario, nelle modalità Solo e multiplayer (sia locale che online) è possibile limitare la durata delle partite riducendo fino a un minimo di 7000 la quantità di G necessari per la vittoria, dando la possibilità di disputare delle sfide un po' più veloci e meno impegnative.

Un altro aspetto da considerare nell'economia del gameplay è che tutti i Cepter giocano a carte scoperte: questa scelta, compiuta forse per bilanciare l'eccessiva componente RNG del gioco, vi permetterà di capire a cosa potreste andare incontro cercando di conquistare una casella avversaria. Facendo le dovute valutazioni vi renderete conto, ad esempio, che in alcuni casi sarà preferibile pagare il pedaggio piuttosto che rischiare di sprecare mana evocando una creatura ed equipaggiandola con un oggetto, solo per vederla poi sconfitta poco dopo a causa di un incantesimo del nemico.

Like a Free Bat out of Hell

La campagna single player ci vedrà seguire le vicende di un protagonista di cui potremo scegliere il nome ma non l'aspetto (tranne che nella modalità online). Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo personaggio che reitera il cliché del personaggio colpito da profonda amnesia. La modalità storia funge come dicevamo da enorme tutorial per preparare i giocatori a quello che poi sarà il fulcro del titolo: il multiplayer.

Pur partendo da premesse che sanno di già visto, la trama si rivelerà tuttavia sufficientemente interessante. Missioni secondarie, comprimari tutto sommato carismatici e colpi di scena abbastanza efficaci manterranno alta l'attenzione durante tutta la durata dell'avventura. Nella modalità in singolo seguiremo il protagonista nella sua lotta insieme ai "Free Bats", un gruppo di ribelli impegnato nel fronteggiare il Conte Kraniss, che tiene la città di Celphas in una morsa d'acciaio.

Dal punto di vista grafico il livello è molto buono: la visuale è isometrica, à la Final Fantasy Tactics, gli sprite che raffigurano i Cepter sul tabellone di gioco e i ritratti dei personaggi durante i dialoghi sono di ottima fattura.

Il comparto audio è discreto: la colonna sonora non è memorabile ma funge da adeguato sottofondo, capace di accompagnare le battaglie con discreta varietà musicale. Non è presente alcun doppiaggio, salvo nelle (poche) cutscene, in cui il livello della recitazione è purtroppo altalenante, così come quello delle voci fuori campo che scandiscono alcune fasi delle partite.

Giocate le tre missioni introduttive che fungono da tutorial, già dopo il primo incarico vero e proprio si sbloccherà il negozio. Utilizzando la valuta in-game ottenuta al termine dei match è possibile acquistare vari tipi di pacchi, che vanno da quelli standard a quelli contenenti solo oggetti o incantesimi, fino a quelli con creature di specifici elementi. Vi troverete in effetti a dover acquistare svariati pacchi per accrescere la vostra collezione e creare mazzi sempre nuovi. Una nota dolente, però, è che non è previsto alcun sistema di crafting: le carte sono più di 400, e a onor del vero sono estremamente diversificate e ben bilanciate, ma l'impossibilità di crearle come invece avviene ad esempio nel già citato Hearthstone implica che ci troveremo a dover aprire letteralmente decine di booster pack nella speranza di trovare quella carta che ci serve per completare la combo in un mazzo.

Non è stato purtroppo possibile provare la modalità online in quanto non ancora attiva, ma abbiamo rimediato effettuando dei match in modalità Solo. Con la possibilità di ridurre la quantità di G richiesti per la vittoria e aumentare quelli forniti ad inizio turno, le partite diventano sicuramente più gestibili dal punto di vista della durata, e pertanto, come già accennato, decisamente più godibili.