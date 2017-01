va matto per il chinotto, i fumetti europei (anche quelli francesi), non sopporta le code. Ha un debole per i videogiochi giapponesi, ma Kojima proprio non gli sta simpatico. Apprezza i giochi di breve durata, ma poi finisce sempre per iniziarne uno da 40 ore! Dissuadetelo suo su

Il leggendario Ghosts 'n Goblins (e relativi seguiti) ha indubbiamente condizionato l'immaginario di un'intera generazione di videogiocatori: un platform che recuperava le suggestioni del Medioevo europeo e della letteratura cavalleresca, capace, grazie al comparto grafico eccellente e ad un elevatissima difficoltà, di marchiarsi a fuoco nella memoria sia del pubblico, sia degli "addetti ai lavori", ossia di quei piccoli sviluppatori indipendenti che hanno provato a riprodurne le medesime meccaniche di gioco all'interno delle proprie opere. Tra gli svariati emuli del capolavoro Capcom, spicca Maldita Castilla, platform a scorrimento orizzontale che ha il doppio obiettivo di farci conoscere il medioevo castigliano (in chiave caricaturale s'intende) e, soprattutto, di portare avanti una precisa idea di gaming, tanto intuitiva nel gameplay quanto complessa nel grado di sfida. Questo indie è a firma di un one man band spagnolo, Juan Antonio Becerra (noto come Locomalito), ed è apparso per la prima volta su PC nel 2012 in formato gratuito (lo è ancora, in effetti); in questa occasione ci apprestiamo a recensire, invece, la versione commerciale, ribattezzata Cursed Castilla EX ad opera di Abylight Studios ed apparsa negli ultimi mesi su Xbox One, Steam e Playstation 4 ad un prezzo di 11,99€.

Altro che Inquisizione Spagnola...

Anno del Signore 1081. La principessa Moura piange il suo defunto ed un demone ode il suo lamento; la vedova sedotta si lascia irretire, spalancando le porte del regno di Castiglia alle orde demoniache. Il giocatore è Don Ramiro, guerriero prediletto del Re, incaricato di debellare questa terribile minaccia. Qualche sprite più tardi ed eccoci alla mappa del regno che evidenzia gli 8 stage di cui si compone il gioco. Il level design è uno degli aspetti più riusciti dell'opera, perché ogni area non risulta affatto lineare nelle ambientazioni, ma spazia tra interni ed esterni, offrendo uno scorcio differente quasi per tutte le schermate: tanto per fare un esempio, il primo livello (Tolomera del Rey) inizia presso un ponte diroccato, si sviluppa lungo un villaggio abbandonato, per poi entrare in una cantina dove sono stipate centinaia di botti di vino.

Anche i nemici sono estremamente vari e ciascuno di essi ci impone di memorizzare a dovere i suoi diversi pattern di attacco. Naturalmente i boss e mid-boss prevedono combinazioni di assalti studiate ad hoc, rappresentando, in tal modo, il vero ostacolo al superamento del livello: per avere la meglio su di loro, allora, saranno richiesti alcuni tentativi prima di comprenderne il punto debole. In aggiunta, per sopravvivere alle orde demoniache sarà necessario affinare la propria abilità con la spada, nonché la capacità di tenere sott'occhio sia gli attacchi del boss sia quelli dei nemici ordinari che intervengono a metterci i bastoni tra le ruote. Solo dopo tanta pratica (e innumerevoli morti) potremo allora raggiungere il vero finale del gioco, legato al completamento della storyline senza alcun Continue.

Come in sala giochi Trattandosi di un titolo che omaggia gli arcade di fine anni '80, Cursed Castilla EX propone prima di tutto una visuale in 4:3 con bande nere laterali. Per fortuna nei menù si può abilitare l'immagine in 16:9 a tutto schermo, senza le forzature ed i difetti di un allargamento fatto a posteriori. Eppure, noi continuiamo a preferire un rapporto d'aspetto in 4:3 con una cornice a tema che richiama il design di un cabinato; il tocco di classe risiede nella modalità video a bassa risoluzione, voluto omaggio ai CRT dell'epoca, sebbene questo guizzo filologico renda molto sfocate le scritte sui televisori HD.

Abbinate a ciò un arcade stick (piuttosto utile vista la precisione richiesta dal titolo) e scaricate le decorazioni ufficiali per agghindare il vostro cabinato personale e sarete catapultati nel pieno degli anni '80!

Don Ramiro possiede, ciascuna sorretta da altrettanti punti ferita: qualora li azzeraste, potreste comunque proseguire dall'ultimo checkpoint, perdendo però il punteggio accumulato fino a quel momento. Si tratta di un buon compromesso, che da un lato consente ai novizi di scoprire i vari segreti del gioco, e dall'altro permette ai più appassionati di tentare il completamento senza perdere nessuna vita o addirittura nessun punto ferita. L'ultimo step in termini di difficoltà è rappresentato dallo: nel menù delle opzioni è presente, infatti, la possibilità di attivare un cronometro che scandisce i secondi di gioco. Sarete in grado di non morire mai e di battere al contempo il record del giocatore più veloce?, purtroppo alquanto povera in termini di quantità e qualità: avremo a disposizione solo 4 armi, tutte molto simili tra loro nell'effetto e nella portata, mentre tra i bonus figurano soltanto uno scudo che ricarica 1 punto ferita ed una fatina che svolge la medesima funzione del Pod di sostegno in. Ci sarebbe piaciuto, ovviamente, poter accedere a molti più gingilli, magari nascosti in luoghi ben celati all'interno dei livelli, che avrebbero potuto variare sensibilmente il gameplay e, di conseguenza, anche accrescere la rigiocabilità, tramite incantesimi ed armature differenti, a modello di quanto proposto da Capcom in. Dal momento che su console il gioco non è più disponibile gratuitamente, ci saremmo aspettati almeno un qualche tipo di extra, tra cui, per l'appunto, nuove armi o bonus inediti, in grado non di alterare completamente il gameplay ma di diversificarlo maggiormente dalla sua versione PC.