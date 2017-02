Detention Recensione

è un avido collezionista ed esagitato videogiocatore dai tempi del Commodore 64 e delle sue righe colorate. Ex giocatore accanito di Counter Strike, in giovane età ha compiuto la stupidissima impresa di completare Quake II a livello hard senza scendere mai sotto i 100 punti ferita. Ostinato retrogamer e sostenitore delle produzioni indipendenti, non disdegna le offerte del mercato attuale, soprattutto FPS e avventure grafiche. Lo trovate su, sue su

Siamo negli anni ‘60, e mentre masse sudaticce di gente strafatta di acidi improvvisa il testo di Hey Joe, sotto il palco di Woodstock, a Taiwan si vive sotto il controllo di un brutto regime militare, di quelli che costringono a bruciare i libri. Ed è una cosa che non si dovrebbe mai fare, mai, neanche coi libri di Fabio Volo.

All'ombra di migliaia di fucili puntati, la vita nelle scuole procede in apparente tranquillità, la stessa che avverte chi non ha mai conosciuto la vita fuori dal regime, ragazzini all'oscuro di tutto, le cui uniche preoccupazioni ruotano attorno al test a sorpresa del professor Chang e alle formalità di rango.

E poi un giorno tutto cambia: il bollettino d'allarme parla di un tifone in arrivo, inaspettato e fuori stagione, come gli improbabili grattacapi sulla libertà d'espressione, dopo aver letto qualche testo proibito, di quelli passati sottobanco al segretissimo club del libro.

Involtini paura vera

Il tifone resta in silenzio sullo sfondo, come le canne dei fucili e alcuni intellettuali sospettati di spionaggio, mentre le paure più profonde vengono a galla nella mente della giovane Fang Ray Shin, insieme agli strascichi di vecchi traumi familiari, e all'ingigantirsi di vecchi racconti sui fantasmi.

La storia è uno straziante crescendo, un vortice di puro dramma che ha l'incedere confuso e sconnesso di un brutto sogno, e la capacità di ferire e traumatizzare tipico della dura realtà. L'errore da evitare è quello di accostare Detention a Silent Hill -sebbene la ruggine sulle inferriate e le apparizioni sfocate possano trarre in inganno- e aspettarsi scarejump e orribili creature deformi che sbucano fuori dal nulla, per poi rimanere delusi. Il terrore di Detention risiede nella desolazione dei corridoi, una volta gremiti di scolari, nella gelida sospensione di qualche riga di testo, nelle distorsioni semantiche degli oggetti nell'inventario.

La storia, che è tutto ciò che conta davvero in questi casi, è raccontata attraverso un punta e clicca di stampo classico, di quelli che si ricondano ormai con una certa dolorosa nostalgia, quelli in cui ci si blocca e si usa tutto con tutto. Si incontrano anche dei nemici, di tanto in tanto. "Lingered", li chiamano, e altro non sono che gli spiriti malevoli del folklore cinese, i Wangliang. Gli orrori impalpabili, quelli troppo grandi o troppo spaventosi perchè li si possa guardare negli occhi, non si possono combattere. Ray lo sa bene, e mette in pratica i consigli degli anziani, trattenendo il respiro e passando oltre, lasciandosi tutto alle spalle.

Il punta e clicca di Red Candle ci delizia con una storia dall'enorme carica emotiva, e tutta una serie di enigmi mai troppo difficili o contorti, estremamente funzionali alla narrazione; affascina e terrorizza con una perfetta mistura di folklore e realtà storica, tiene il cervello impegnato quanto basta per reggere la tensione crescente, con qualche trovata geniale fra gli enigmi, e chiude in bellezza con i finali multipli, uno più amaro dell'altro. La direzione artistica dipinge un perfetto quadro di un inedito decadentismo orientale, con un tratto che ad un primo sguardo può sembrare semplice ed elementare, salvo poi esplodere in un turbine di sublimi colpi di genio: proprio mentre si inizia ad abituarsi ad un soffocante grigiume da oppressione militare, Detention sorprende con la giusta esplosione di colori, ribalta le stanze e piega la gravità, intossica di chiaroscuri e poi abbraccia la psichedelia.

Si tratta di una storia breve ma intensa, un adventure che in poco più di 4 ore riesce a descrivere perfettamente, seppur abusando dell'escamotage onirico, il profondo disagio di una generazione sfortunata e il dramma dei pochi che si spinsero oltre, ad immaginare la vita fuori dal regime, finendo per farsi carico di un enorme fardello e trasformandosi in un pericolo per sé e per gli altri. Per questo non ci si sorprende più di tanto quando una semplice lista di libri appare nell'inventario come una pistola carica.