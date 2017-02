Dexed per PlayStation VR Recensione

ha iniziato a giocare alle elementari, prima a scrocco, poi si è reso autonomo. Scrive di videogiochi da quasi vent'anni, ma nel mezzo ci sono state alcune pause di riflessione: durante una di queste ha dato vita all'Archivio Videoludico, per cui ora si dedica anche alla conservazione del medium. Si dice sia nintendaro, ma non esistono prove. Lo trovate su Facebook

C'era una volta uno sparatutto a scorrimento di nome Ikaruga, tutto basato sulla gestione dei colori nero e bianco. In base alla polarità della navicella, si potevano assorbire i colpi o infliggere un danno maggiore ai nemici. C'era poi una volta un platform di nome Outland, le cui meccaniche si fondavano sugli stessi principi, sebbene i colori fossero rosso e blu. C'era infine una volta uno sparatutto su binari chiamato Rez, un inno alla sinestesia e all'aggancio ritmato e armonioso di avversari volanti. Ah, c'era una volta, tanti anni fa, pure Silhouette Mirage. Oggi abbiamo la realtà virtuale e Dexed.

Ninja virtuali

Già, il nuovo titolo di Ninja Theory - quelli di Heavenly Sword ed Enslaved, per intenderci - deve molto agli antenati appena citati. Si tratta di un piccolo esperimento, qualcosa che in molti potrebbero definire, non del tutto a torto, una tech demo. Un'esperienza che, al netto del fattore rigiocabilità, si può concretamente portare a termine in quaranta minuti.

Visto il prezzo, ci potrebbe anche stare. Anche perché il punto, in giochi simili, non è tanto arrivare alla fine, quanto ripetere ogni livello allo sfinimento, per battere i propri record e quelli altrui. Dexed mette in scena quattro livelli da percorrere rigorosamente su binari più un livello-boss finale. Per rendere più allettante il pacchetto ci infila anche una modalità arcade che mescola le regole per offrire un'esperienza parzialmente originale. Prima di passare alle regole, partiamo dalle fonti di ispirazione.

Rez vs Dexed

Il pensiero corre subito a Rez e certo non giova al titolo Ninja Theory il fatto che Rez sia tornato su PS4 in modalità VR. Dal confronto, Dexed ne esce con le ossa discretamente rotte. Come nel titolo di Mizuguchi, in Dexed il giocatore percorre alcune ambientazioni dalle quali emergono nemici da agganciare col mirino e abbattere in sequenza.

Il punto è che in Rez l'aggancio seguiva le logiche del ritmo e i suoni prodotti si armonizzavano con la musica. Il risultato era ipnotico e affascinante (tant'è che Rez Infinite è probabilmente una delle migliori esperienze in VR). Dexed abbandona totalmente la via del ritmo e dell'astrattismo in favore di uno pseudo-realismo che ha perso di vista l'importanza della componente sonora. Manca completamente il senso del ritmo: ma quel che si è perso dal punto di vista sonoro è stato acquisito sul fronte delle logiche cromatiche.

Gli antenati colorati

Silhouette Mirage, Ikaruga, Outland. Dexed affida ai colori la gestione delle sue meccaniche. I nemici volanti sono di fuoco (rossi) e di ghiaccio (blu). I nemici di fuoco vanno agganciati col grilletto di destra (arma di ghiaccio), quelli di ghiaccio col grilletto di sinistra (arma di fuoco). L'abilità sta nell'anellare combo perfette, senza sbagliare aggancio. Se il nemico di fuoco viene colpito dall'arma di fuoco, si risente e vi spara. Se non si riesce ad attivare lo scudo protettivo in tempo, il proiettile di fuoco nemico fa decrescere il nostro punteggio; il proiettile di ghiaccio nemico congela invece il punteggio per qualche istante. Questa, a grandi linee, è la meccanica di Dexed. Non del tutto originale, ma piacevole e anche abbastanza difficile da padroneggiare, soprattutto quando le sequenze di nemici si alternano e dovete passare da un grilletto all'altro con una certa destrezza.

In modalità arcade alcune regole di base vengono modificate: si tratta di sopravvivere più a lungo a ondate di nemici che escono da alcuni pertugi - stile Whac-A-Mole - e che vanno eliminati prima che rientrino nei propri covi, pena la perdita progressiva dell'energia. Nel mentre vengono introdotte alcune variazioni sul tema, come i nemici volanti dinamitardi che vanno prima congelati e quindi infuocati. L'esperienza, nel suo complesso, si rivela però troppo debole e incapace di reggere sul lungo periodo (a meno che non siate, come si diceva poco sopra, fissati coi record). I livelli di difficoltà rendono più o meno impegnativo l'approccio (in facile, per esempio, i nemici non rispondono con proiettili all'aggancio sbagliato), ma si tratta davvero del minimo sindacale.

Tech demo?

Va detto che i mondi virtuali creati da Ninja Theory - e che spaziano dai canonici paesaggi sottomarini a quelli innevati, passando per verdi foreste - sono persino ben realizzati e lo stile grafico riesce a mitigare i limiti della risoluzione del visore. Il motion sickness è praticamente assente e le opzioni consentono in ogni caso di apportare modifiche all'interfaccia per ovviare all'eventuale mal di mare. In tema di opzioni, si può anche decidere di non puntare attraverso il pad ma di affidare il puntamento al visore e ai movimenti della testa. Lo sconsigliamo: non tanto perché sembrereste dei pazzi in costante ondulamento facciale, quanto perché il collo dopo un po' tende a stancarsi. Il puntamento via pad funziona benissimo e non abbiamo rilevato alcun problema di rilevazione. Purtroppo, Dexed ha il sapore dell'ennesima tech demo in un momento in cui invece ci sarebbe bisogno di esperienze più sostanziose.