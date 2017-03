Disc Jam Recensione: Gratis per gli abbonati PlayStation Plus a Marzo Disponibile gratis a marzo per gli abbonati PlayStation Plus, Disc Jam si presenta come una versione moderna e futuristica del celebre Windjammers.

Rocket League ce lo ha insegnato: gli sport game arcade hanno ancora tanto da dire. Sebbene infatti di titoli fantastici e assuefacenti come quello sviluppato da Psyonix (e qui ci mettiamo anche il glorioso Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars) siano più unici che rari, i giocatori sono sempre alla ricerca di una buona dose di divertimento immediato e spensierato, da alternare magari a sessioni di gioco più tradizionali.

Proprio per questo, Sony ha deciso di portare tra i giochi gratuiti per il PlayStation Plus di marzo Disc Jam, un clone in salsa moderna dell'intramontabile Windjammers, che nel 1994 sbarcò su Neo Geo diventando subito un grande classico. Nell'attesa del suo remake, presto in arrivo su PlayStation 4 e PSVita, ci siamo lanciati sui campi digitali ideati dal piccolo team di sviluppo degli High Horse Enterntainment.

Frisbee futuristico

A differenza di Windjammers, che sfruttava una visuale "top-down" per inquadrare l'azione dall'alto, Disc Jam si affida al più comune - quantomeno nei giochi di tennis - posizionamento della camera alle spalle del giocatore, così da ampliare la profondità di campo e aumentare il dinamismo garantito dai movimenti. Per il resto, pur trovandoci qui di fronte a una sua versione futuristica, stiamo parlando dello stesso identico sport che incrocia il tennis all'air hockey, con i due sfidanti che si scambiano furiosamente un frisbee su un terreno diviso da una rete da tennis.

Lo scopo è ovviamente quello di accumulare punti (fino a 50 per vincere un set) facendo cadere il disco rotante nella metà campo controllata dall'avversario oppure mandandolo contro la parete posta alle sue spalle.

Considerato che al giocatore viene permesso di tenere il disco in mano per massimo un secondo, potete subito intuire come l'azione di Disc Jam sia sempre piuttosto concitata. A ogni atleta, oltre alla possibilità di lanciarsi in scivolata per eseguire dei salvataggi acrobatici spettacolari, sono messe a disposizione diverse varianti di lancio, le quali, se sfruttate in combinazione con le pareti respingenti disposte lungo i lati del campo, possono dare vita a pregevolissime carambole. È possibile eseguire dei semplici tiri tesi, dei pallonetti corti, medi o lunghi, dei colpi curvi classici o modificati (questi ultimi attivabili muovendo la levetta analogica sinistra), oppure dei lanci più potenti riuscendo a premere con tempismo l'apposito pulsante non appena si intercetta il disco. Posizionandosi per qualche secondo all'interno del cerchio di ricaduta dei pallonetti, è possibile invece caricare il cosiddetto "super throw", ovvero un tiro speciale - accompagnato da fiammeggianti effetti visivi - che permette al disco di muoversi con una traiettoria tanto bizzarra quanto difficilmente interpretabile.

Di contro, respingendo per tempo questo lancio, è possibile eseguire un "super return", ovvero un tiro speciale di risposta. Per i più esperti, è anche possibile ricorrere a due ulteriori mosse avanzate. La prima, che permette di caricare un piccolo scudo frontale (ricevendo al contempo un piccolo malus alla velocità di movimento), va sfruttata per smorzare i tiri o per eseguire delle piccole volée sotto rete. La seconda, sfruttabile con la giusta rotazione dell'analogico sinistro trovandosi lungo uno dei lati del campo, può portare all'esecuzione di un velocissimo e disorientante passante lungolinea.



Per quanto il numero di elementi di gioco appaia sulle prime sostanzioso, il gameplay di Disc Jam si può metabolizzare nell'arco di un paio d'ore, diventando via via sempre più abili nell'alternare efficacemente l'attacco e la difesa e ricavandone quasi sempre una buona dose di sano divertimento. C'è da dire però che, sebbene il titolo - così come il sopracitato Rocket League - rientri in quella categoria di prodotti che rispondono al motto di "easy to learn, hard to master", (richiedendo cioè più o meno tempo per essere padroneggiati a dovere), la curva d'apprendimento di Disc Jam, e quindi anche la sua profondità di gameplay, ci sono sembrati decisamente meno incisivi rispetto al titolo degli Psyonix, il quale può senz'altro fregiarsi di un perfetto mix tra immediatezza e profondità, oltre che di un numero di situazioni ludiche molto più ampio e vario.



A ciò, va poi aggiunta l'anima indie che corrobora le fondamenta del titolo, il quale - è bene sottolinearlo - è stato sviluppato da sole due persone. Ci troviamo quindi al cospetto di un arcade che non solo non brilla a livello tecnico (per quanto la ragdoll degli atleti, che vengono sbalzati via dal disco una volta che questo si schianta, sia sempre molto divertente), ma che, allo stato attuale, pecca ancora moltissimo dal punto di vista contenutistico.

L'unica modalità presente, oltre a un brevissimo tutorial per aiutarci ad apprendere le varie meccaniche di gioco, è infatti una sorta di partita rapida (online o in locale), nelle varianti in singolo o in doppio. Tuttavia, a causa della poca popolosità dei server e dell'assenza di una classificazione dei giocatori, la ricerca delle partite risulta troppo spesso casuale o poco reattiva, obbligandoci quasi sempre a fronteggiare contendenti di skill inferiore o superiore, oppure (nel caso non si avesse disponibilità di giocare con gli amici) a ricercare un match su server con ping troppo elevato, causando così un'ulteriore defezione nella godibilità del titolo. Come se non bastasse, al momento sono presenti solo 4 personaggi controllabili, che differiscono unicamente nell'estetica e nelle animazioni. È possibile personalizzarli con nuove skin, pose ed emote, ottenibili in maniera casuale, in cambio di 1.000 crediti (facilmente accumulabili giocando più partite di fila), da una slot machine dedicata.

Ci aspettiamo insomma, già nel prossimo futuro, sia l'inserimento di nuove modalità ed atleti realmente diversificati, che possano iniettare un po' più di varietà nel gameplay, sia una migliore organizzazione del tessuto competitivo.