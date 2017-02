Fire Emblem Heroes Recensione

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Sembra che la grande N ci stia prendendo gusto a lanciarsi in eclettiche sortite su device mobile, esplorando con interesse le potenzialità di un mercato sino a poco tempo fa di oscura lettura. Lo storico cambio di direzione intrapreso da Nintendo ci ha regalato, nel corso dei mesi, quell'isteria collettiva che va sotto il nome di Pokemón GO e l'irresistibile corsa del baffuto idraulico italiano. Entrambe le produzioni si sono abbattute sugli store con la forza di un uragano, smuovendo le masse e dando una bella scossa alle azioni dell'azienda. Nintendo ci riprova e, avvalendosi dell'importante firma dei ragazzi di Intelligent System, spalanca la via verso la nuova fetta di mercato (e nuovi estimatori) a uno dei franchise nipponici più blasonati e apprezzati: Fire Emblem. In molti, a dire il vero, hanno storto il naso di fronte a questa operazione. Come già accaduto per i prodotti precedentemente accennati, il pubblico si è diviso. C'è chi, ad esempio, ha iniziato a sbraitare maledizioni contro l'empietà commessa e coloro che, invece, hanno apprezzato l'idea considerandola esattamente per ciò che è: un'applicazione free to play che non infanga il buon nome della saga e non ne vuole in alcun modo rappresentare il futuro. Fire Emblem Heroes, comunque, ci ha incuriositi. Abbiamo dunque voluto verificare la solidità dell'offerta ludica complessiva la quale ci ha sorpreso positivamente, tanto per la quantità di contenuti quanto per l'appeal stilistico che ripropone quello tipico della saga firmata da Intelligent System. Abbiamo comunque preferito lasciar passare qualche giorno prima di procedere con la recensione, in attesa di una maggiore stabilità e dei primi eventi speciali che mettono in luce la direzione intrapresa dal team di sviluppo sul fronte del supporto.

Heroes of Askr

Intelligent System basa l'intera struttura della propria applicazione su fondamenta tutto sommato semplici ma comunque efficaci. Due regni, un tempo in armonia, ora si combattono aspramente per il controllo di portali che conducono alle ambientazioni storiche del franchise. Questo particolare stratagemma narrativo permette di mescere in un'unica esperienza ludica l'immenso numero di eroi, cattivi e comprimari che la proprietà intellettuale può vantare. Oltre alle nuove leve di questo episodio, i fan di lungo corso non avranno alcun problema a riconoscere combattenti più "giovani" apparsi in Fates e Awakening e altri, più "anziani", protagonisti invece di titoli più datati. Fire Emblem Heroes, oltre a uno pseudo multiplayer di cui parleremo tra poco, possiede una modalità single player che si divide tra Mappe Storia, Mappe Speciali e Torre di Allenamento. La parte dedicata alla - trascurabile - trama si compone di svariati capitoli (a loro volta suddivisi in scenari) che permettono al giocatore, attraverso una curva di crescita decisamente dolce, di prendere confidenza con le meccaniche di gioco. Per accedere a ogni scenario, il giocatore necessita della giusta quantità di energia (una volta spesa essa si ricaricherà di un punto ogni cinque minuti) la quale varia a seconda del livello di difficoltà selezionato tra normale, difficile e folle. Gli scenari avanzati prosciugano una maggiore quantità di energia e questo rende il titolo più adatto a sessioni di gioco mordi e fuggi, piuttosto che ad un'esperienza prolungata. Gli scenari si strutturano su griglie di 48 caselle dalla morfologia più disparata in cui il giocatore controlla una squadra composta da quattro personaggi scelti prima di scendere nell'agone. Le meccaniche di gioco turn based, seppur molto semplificate per adattarsi al nuovo contesto mobile, rimangono nel nocciolo quelle tipiche del franchise. Ogni pedina possiede un determinato numero di caselle entro cui compiere l'azione, mentre la fase di attacco viene demandata al canonico "triangolo delle armi". Chi non è avvezzo a tale dinamica deve pensare a uno schema in stile morra cinese in cui una determinata tipologia di arma possiede punti di vantaggio e svantaggio rispetto alle altre. Ad esempio: spada batte ascia; ascia batte lancia; arco batte unità alate e così via. Ogni tipologia di guerriero viene, poi, identificata con un determinato colore: rosso, blu, verde (e grigio) che rende più intuitivo lo scontro.

Pur semplificando e sfrondando ad hoc l'originale esperienza di gioco, i ragazzi di Intelligent System non hanno rinunciato a inserire un percorso di crescita per i personaggi; ciò consente di personalizzare il loro stile di combattimento con nuove abilità speciali. Quindi, i combattenti guadagnano punti esperienza e avanzano di livello aumentando, in automatico, i propri parametri tra cui i Punti Abilità. Questi ultimi, successivamente, possono essere spesi dal giocatore per sbloccare skill sempre più potenti con cui equipaggiare gli eroi reclutati. Fire Emblem Heroes, come anticipavamo in apertura, cerca di differenziare la propria offerta aprendo a un comparto multiplayer che, in realtà, non avviene in tempo reale. La modalità Arena, infatti, permette al giocatore di confrontarsi contro squadre settate da altri utenti ma mosse dall'intelligenza artificiale. Non poter confrontarsi con avversari umani lascia un po' l'amaro in bocca e toglie quel brivido competitivo che avrebbe in qualche modo fidelizzato l'utenza invogliandola a tornare regolarmente per scalare la classifica e primeggiare nelle ladder settimanali. Il sistema, in effetti, sembra essere concepito con un certo criterio e parrebbe funzionare più che bene: gli scontri vinti in Arena fanno aumentare il grado del giocatore che, alla fine della stagione settimanale, può ambire a ricompense più ingenti e alla promozione al rango successivo. Il "PvP", purtroppo, viene limitato a tre sole sfide giornaliere che, una volta esaurite, tornano disponibili solo a partire dalle 8.00 del mattino successivo. Una trovata, probabilmente, inserita per costringere l'utente a tornare a cadenza regolare sul titolo ma che, a conti fatti, limita fortemente l'appeal di questa modalità, già abbastanza sofferente per l'impossibilità di sfidare avversari umani.

Free to play, o Pay e basta?

Essendo un titolo Free to Play, anche Fire Emblem Heroes contribuisce ad alimentare la spinosa questione relativa all'esborso monetario. Nessuno, ovviamente, costringe il giocatore ad acquistare con denaro reale per evocare nuovi eroi, saltare la trafila del grinding (i combattenti, una volta evocati o fusi assieme per crearne di nuovi, partono infatti sempre dal primo livello di esperienza) e comprare le diverse valute in game per azzerare i tempi di ricarica.

Il titolo, per chi sa apprezzare il detto latino "in medio stat virtus", mette a disposizione eventi a tempo, mappe e missioni speciali - anche legate all'account My Nintendo - che permettono di guadagnare ricompense e nuovi eroi con cui ampliare il proprio roster. Le ricompense, solitamente, si sostanziano in Sfere (ovvero la valuta acquistabile con denaro reale), Spade da Duello (per accedere alle sfide Arena), Piume dell'eroe e cristalli con cui aumentare il livello dei personaggi saltando un po' di grinding, oltre a vari consumabili da utilizzare sul campo di battaglia. Insomma, le possibilità per godersi il titolo a piccole dosi senza spendere il becco di un quattrino ci sono ma, chiaramente, vanno ad aumentare a dismisura la quantità di impegno e costanza richiesti al giocatore non pagante per procacciarsi combattenti più forti o materiali con cui potenziare quelli già in suo possesso. E qui entrano in gioco le famose Sfere. Queste tentazioni possono essere utilizzate praticamente per qualsiasi cosa, dai consumabili ai potenziamenti per la propria base ma, principalmente, per evocare nuovi eroi. Acquistare e utilizzare i globi è senza dubbio il metodo più semplice e veloce per avere una chance (non la certezza, badate bene) di evocare guerrieri più potenti e rari senza la necessità di farmare - molti - materiali come cristalli e piume per evolvere quelli già posseduti. In questo caso, appare evidente come il team di sviluppo cerchi di indirizzare il giocatore verso la via delle microtransazioni e non potrebbe essere altrimenti, dato il modello di business con cui viene proposto il titolo. Inutile, quindi, polemizzare oltre su un aspetto che viene demandato alla discrezione e al buon senso (che talvolta manca) del singolo giocatore, visto che l'esperienza complessiva è godibile e non risulta in alcun modo subdolamente menomata o limitata per gli utenti non paganti. L'importante è considerare il titolo esattamente per ciò che è: un'applicazione mobile con cui giocarci "on the go" che non pretende di rappresentare un episodio principale del franchise (pensare il contrario, come è stato fatto, significa non avere le idee chiare) e non obbliga gli utenti ad alcun acquisto.