Hidden Folks Recensione

Quando si parla degli store digitali per dispositivi mobile, la mente corre subito al sovraffollamento di prodotti presenti sia sull'App Store di Apple che su Google Play.

Nonostante il numero soverchiante di titoli nelle librerie dei suddetti negozi virtuali, tuttavia, la "formula magica" del successo non sembra sia stata ancora scoperta: accanto a perle rare come Monument Valley, infatti, ci sono centinaia, forse migliaia di piccole opere che purtroppo nessuno noterà e scaricherà mai.

Per spiccare all'interno di un panorama ormai iper saturo, molti studi indipendenti tentano di realizzare produzioni dallo stile artistico distintivo, in grado di accalappiare le attenzioni dei videogiocatori grazie ad un semplice screenshot: non è un caso, infatti, che visitando la home page di entrambi gli store è possibile incappare in titoli visivamente molto particolari.

Hidden Folks, invece, sviluppato dal game designer Adriaan de Jongh, non fa leva sulla bellezza del comparto estetico, ma preferisce lavorare per sottrazione, puntando tutto il suo appeal su disegni a matita e su una grafica in bianco e nero piuttosto "appariscente".

Aguzzare la vista

Il concept alla base di Hidden Folks è tutt'altro che inedito, e i libri della serie "Where's Waldo?", molto popolari nei paesi anglofoni, ne sono un esempio perfetto.

Ambienti disegnati a mano, nonché ricchissimi di dettagli che bombardano la vista al punto da disorientare, nascondono uno o più personaggi, i quali devono essere scovati nel caotico marasma della scena con la giusta dose di attenzione ed anche con un pizzico di fortuna.

Le difficoltà sono ovviamente dovute alla moltitudine di animazioni che riempiono lo schermo, in cui numerosissimi elementi scenici finiscono anche per celarne altri di fondamentale importanza.

La miglior tecnica, a nostro avviso, consiste allora nel rilassarsi ed armarsi di tanta pazienza, sfruttando lo zoom per avvicinare la visuale in modo tale da scoprire tutti gli oggetti nascosti, i quali saranno opportunamente mostrati in una barra a bordo del display, con annessa descrizione scherzosa che spesso rivela qualche indizio utile a facilitarci il compito.

In quale ramo della fitta giungla si annida il re delle scimmie? E in quale angolino si rannicchia l'autostoppista nel bel mezzo di un affollatissimo campeggio?

L'unico modo per scoprirlo è dunque scandagliare con lo sguardo tutti gli sfondi, provando ad interagire con le ambientazioni tramite l'utilizzo del touch screen. Spostare siepi, aprire tende, spalancare gli sportelli delle auto o controllare cosa si nasconde in fondo ad una buca: sono tutte azioni a portata di dito, e rapidamente ci renderemo conto che ad ogni tocco corrisponde una differente reazione dello scenario, in grado di coinvolge persino l'udito.

Se, infatti, la parte visiva di Hidden Folks risulta molto curata, con tavole disegnate a mano e trasportate all'interno del gioco in formato digitale, l'audio non è certo da meno, con una moltitudine di effetti sonori (sia umani che animali) realizzati semplicemente usando la voce. Il risultato finale è grandioso, e dona una connotazione piuttosto comica al gameplay di Hidden Folks, rendendolo quindi un titolo adatto davvero a tutte le età.