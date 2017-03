Malicious Fallen Recensione

ha iniziato a giocare alle elementari, prima a scrocco, poi si è reso autonomo. Scrive di videogiochi da quasi vent'anni, ma nel mezzo ci sono state alcune pause di riflessione: durante una di queste ha dato vita all'Archivio Videoludico, per cui ora si dedica anche alla conservazione del medium. Si dice sia nintendaro, ma non esistono prove. Lo trovate su Facebook

Tagliamo subito la testa al toro: che cos'è Malicious Fallen? Se lo staranno chiedendo tutti coloro a cui il titolo risulta vagamente familiare. Ebbene, non siete pazzi, visto che Malicious Fallen è il terzo capitolo di una triade: un po' remake, un po' remaster, un po' gioco inedito. Malicious Fallen è la riproposizione a 60fps e 1080p di Malicious (PS3, 2010) e Malicious Rebirth (PSVita, 2012), con l'aggiunta di nuovi livelli e nuovi boss. La trilogia giunge quindi al termine, con un terzo atto conclusivo (ma sarà davvero conclusivo?) che sa di definitive edition. In effetti, dal punto di vista tecnico, il gioco beneficia indubbiamente dell'hardware PS4 (e anche di quello PS4 Pro, pare, ma l'abbiamo testato sulla versione liscia), per cui non c'è dubbio su quale edizione acquistare, qualora la formula di gioco vi dovesse intrigare. Giusto, parliamo del gioco vero e proprio, visto che la testa al toro l'abbiamo tagliata e i convenevoli stile comunicato stampa sono stati evasi.

Il boss dei boss

Malicious è un titolo strano e per quanto mi riguarda assai controverso. Un ibrido tra musou, boss rush e action game, che rifugge (quasi) completamente qualsiasi dimensione narrativa. Antefatto a parte, i riflettori sono puntati sull'azione e sulla strategia, sulla ricerca del risultato migliore di livello in livello.

La narrazione è talmente accessoria che i livelli possono essere affrontati nell'ordine preferito, tanto è debole il racconto che li tiene legati. C'è un regno fantastico minacciato dalla tipica presenza oscura; un eroe (o un'eroina, a voi la scelta) evocato dai saggi per recuperare il potere del Ricettacolo Spirituale e procedere infine all'oscuro e temibilissimo boss dei boss. Dico boss dei boss perché di fatto ogni livello altro non è che un'arena in cui l'obiettivo è sconfiggere il boss relativo. Per cui ecco, Malicious Fallen è tutta una questione di boss.

Un po' di musou

Coi musou il titolo Alvion condivide il respiro corale degli scontri, sebbene nel caso di Malicious Fallen la strategia assuma un peso molto più predominante. Dimenticate di gettarvi nella mischia e di premere i tasti a casaccio, il game over sarebbe assicurato. Al contrario, ogni livello richiede un approccio strategico specifico, legato sia alla conformazione dello scenario, sia alla tipologia di boss. Malicious Fallen non è affatto facile, tenetelo bene in mente, soprattutto se ci tenete al risultato. Per ogni arena si può ritentare fino a tre volte, ma non pensate che ciò renda l'impresa un gioco da ragazzi.

Hardcore gamer, a me

In ogni caso, il vero "problema" di Malicious risiede nella stessa formula che ne sta alla base. Le virgolette non sono casuali, perché se si è consci di ciò che si ha per le mani non si può certo rimanere delusi. Rimane tuttavia il rammarico per una struttura che non valorizza un sistema di combattimento assai promettente, basato su una progressione interessante e accattivante.

In altre parole, con una cornice narrativa adeguata e la presenza di livelli variegati da action canonico, Malicious Fallen ne avrebbe sicuramente guadagnato. Così rimane confinato a una nicchia composta da hardcore gamer alla ricerca del record e della sfida fine a se stessa. Lungi da me penalizzare un gioco per quel che sarebbe potuto essere, dal momento che l'obiettivo degli sviluppatori è chiaro sin da subito, ma un po' di dispiacere rimane. Anche perché, lo ribadisco, il sistema di combattimento è decisamente coinvolgente. Vi basti sapere che mentre giocavo mi è sembrato a più riprese di essere dentro uno sparatutto a scorrimento.

Buon combattimento

E non avevo assunto alcuna sostanza, lo giuro. Ogni arena ci vede impegnati a guadagnare aura eliminando i nemici più piccoli; l'aura va poi investita in attacchi potenti da scagliare contro i boss, gli unici attacchi in grado di danneggiarli. L'aura serve anche a curare i danni, per cui è importante mantenerla sempre alimentata. Ne consegue la costante necessità di raccogliere e spendere aura, facendo attenzione al contatore.

Dove sta lo sparatutto a scorrimento? Se si eliminano i nemici più piccoli utilizzando l'aura, si attiva una reazione a catena che elimina tutti gli avversari circostanti. Va da sé che in dimensione musou la tattica assume connotazioni strategiche e su schermo l'effetto a catena fa molto shoot'em up. Portare a termine un'arena sblocca nuovi potenziamenti associati al boss di turno, per cui è da considerare anche l'ordine con cui si decide di affrontare i livelli.

Purtroppo, le carenze narrative non aiutano a dare linearità al percorso del giocatore. Ci si sente un po' smarriti nella selezione dei singoli livelli, alcuni decisamente più ostici di altri. Che il gioco non sia facile s'è già detto, il punto è che in assenza di un collante "ragionato" tra un'arena e l'altra, la curva della difficoltà è un continuo saliscendi affidato al caso. L'arena va testata, quindi si può decidere se posticipare lo scontro e affrontare un'altra arena, e tutto senza indicazione alcuna. Una sorta di valutazione empirica che lascia un po' d'amaro in bocca. L'esperienza perde in coesione e si rinnova il dispiacere per una formula che avrebbe tratto giovamento da una struttura differente, di più ampio respiro. Così com'è, Malicious Fallen è sì la versione definitiva di Malicious, ma solo per quella nicchia di hardcore gamer di cui parlavamo prima.