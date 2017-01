Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle Recensione

Il 2017 si preannuncia l'anno del ritorno sulle scene dei fantastici Power Rangers, grazie ad una trasposizione cinematografica intenzionata a modernizzare, e rendere pertanto maggiormente appetibile per il pubblico del 2000, una delle più grandi icone televisive anni '90. Quanti di noi, armati di succo di frutta e pancarré con la Nutella, infatti, hanno trascorso interi pomeriggi insieme ai guerrieri dalle uniformi multicolori, tentando - con risultati tra il ridicolo e il catastrofico - di imitarne le movenze ed i colpi di arti marziali? Per tutti quei videogiocatori che alle armature ipertecnologiche del reboot filmico preferiscono le classiche tutine simili ad appariscenti pigiama, allora, Namco-Bandai ha ben pensato di realizzare Saban's Mighty Morphin Power Rangers: Mega Battle, un action a scorrimento bidimensionale che ci permette di vestire gli aderenti panni degli eroi della nostra infanzia. Go Go, Power Rangers!

Rosso e giallo più...rosa, nero e blu!

Citava l'indimenticabile sigla italiana della serie: "quando non sai come uscire dai guai, chiama al volo i Power Rangers!". Ed è esattamente quello che fa Zordon, potente essere interdimensionale intrappolato in una frattura spazio-tempo, non appena la crudele imperatrice Rita Repulsa si risveglia da un sonno millenario con la voglia di conquistare la Terra.

Scelti cinque baldi giovincelli della fittizia città californiana di Angel Grove, Zordon ed il lamentoso robot Alpha 5 donano loro i poteri dei leggendari Dinozord, e li vestono con sgargianti tutine pluricromatiche: nascono così i Power Rangers - ragazzi come noi, in gamba come noi - pronti a prendere a calci rotanti Rita Repulsa ed il suo esercito di Putties. Per fortuna il gioco, a livello narrativo, s'ispira alla prima generazione dei Rangers, proprio quella che, tra i protagonisti, annoverava Jason, Trini, Zack, Billy e Kimberly: da Goldar al terribile Lord Zedd, passando per l'incontro con Tommy (il Green Ranger), allora, vivremo in forma ridotta più o meno le medesime avventure che ci incantavano nei pomeriggi del doposcuola. La stessa agilità che caratterizzava le movenze dei Rangers nelle puntate del telefilm è stata riprodotta all'interno del videogioco con una semplice ed immediata formula da action side-scrolling in 2D. Prima di iniziare il cammino che ci porterà a distruggere l'impero di Rita e Zedd, potremo scegliere quale eroe impersonare tra i 5 disponibili, ognuno dei quali è dotato di un proprio stile di combattimento e di abilità specifiche, i cui parametri influenzano la velocità, la forza, l'agilità e la stamina: se sulle prime ho pensato di giocare nei panni del Red Ranger (tra tutti, prevedibilmente, il guerriero più bilanciato), poi il mio cuore ha prevalso, ed ho selezionato la bella Pink Ranger (ebbene sì, anche io avevo una cotta per Amy Jo Johnson, al tempo...). Poco dopo essere sceso in campo, però, Mega Battle mi ha posto subito dinanzi alla verità dei fatti: è un'operazione nostalgia in formato videoludico, e poco altro. Allo stesso modo del serial tv americano che estrapolava le sequenze di lotta dalla versione giapponese dei Super Sentai, anche il gioco sembra pescare a piene mani il combat system dai cabinati di vent'anni fa: travolti da un numero incalcolabile di sgherri di vario tipo, non dovremo far altro che pestarli con tutti i mezzi a nostra disposizione (calci, pugni, pistole e pugnali), fino a ripulire l'area e proseguire nel livello. Il control scheme si basa sulla classica dicotomia di attacchi leggeri e pesanti, alternati da qualche sporadica parata o da alcuni utilissimi saltelli per evitare gli assalti nemici. Estremamente basilari nella loro esecuzione, gli scontri non si dimostreranno mai troppo complessi né ingestibili, nonostante il numero spesso soverchiante di mostruosità che ci circonderanno: il guaio è che, pur al netto della loro semplicità strutturale, le battaglie, specialmente nelle fasi finali, soffrono di una confusione inopportuna, un aspetto che invoglia, alle volte, a sfruttare un forsennato button mashing invece di un'accurata strategia. I mostri di Rita, infatti, tendono ad bersagliarci in gruppi piuttosto eterogenei, nei quali ogni creatura possiede un preciso moveset e debolezze tutte personali. Se questa discreta varietà dovrebbe, da un alto, spronare alla diversificazione dello stile di gioco, dall'altro, invece, finisce per generare un pizzico di caos in scena che mina la leggibilità delle baruffe.

Rende tutto più problematico anche una gestione imbarazzante delle hitbox: i colpi, gran parte delle volte, non vanno a segno nel modo corretto ed anzi, quando la situazione si fa molto affollata, i nemici iniziano anche a sovrapporsi l'uno con l'altro, respingendo i nostri calci come se fossero dei corpi evanescenti. È in queste occasioni che il grado si sfida un po' squilibrato di Mega Battle mette i bastoni tra le ruote all'avanzamento del giocatore, pur senza mai scadere nella frustrazione: ad ogni sconfitta, comunque, saremo costretti a ricominciare lo stage dal principio, addirittura senza i nostri poteri da Ranger, che dovremo quindi acquisire nuovamente riempiendo un apposito indicatore di energia a suon di sganascioni. È un vero peccato che simili disattenzioni in fase di programmazione indeboliscano un combat system, tutto sommato, abbastanza efficace, in particolar modo grazie ad uno skill tree sì elementare ma discretamente ramificato, con cui personalizzare e potenziare al massimo tutte le capacità combattive del nostro lottatore preferito. Fatta piazza pulita dell'arena, poi, occorre prepararsi alla battaglia con l'immancabile boss di fine stage: paradossalmente, questi duelli risultano persino più semplici di quelli con i mostriciattoli di rango inferiore, a causa di pattern prevedibilissimi e danni troppo limitati. Eppure, in fin dei conti, è ingiusto attribuire la colpa di tale debolezza soltanto alle bestioline di Rita Repulsa: i Power Rangers, infatti, sono imbattibili e indistruttibili, perché hanno sempre accanto i Dinozord! Dopo che avremo indebolito il boss, come avveniva nelle puntate della serie, l'imperatrice del male, con la sua bacchetta magica, lo trasformerà in un gigante: è in quest'istanza che entra in gioco Megazord, invincibile robot! Purtroppo, questa fase del combattimento, potenzialmente la più entusiasmante, si rivela, in realtà, anche la più noiosa: non potremo controllare in prima persona il colossale ammasso di ferraglia, ma saremo costretti a completare nel modo corretto, e col giusto tempismo, una sequenza di banalissimi quick time events. Insomma, in Mega Battle l'interattività è stata posta in secondo piano in nome di una spettacolarità a malapena sufficiente. Pur al netto di simili ingenuità, il titolo scorre con piacevolezza lungo tutte le 4 ore che occorrono per raggiungere i titoli di coda: un viaggio spensierato, allegro e scacciapensieri attraverso "le strade della nostra gioventù". Se la durata dell'avventura vi sembra troppo limitata, tuttavia, non temete: alla fine della storyline non solo potrete riaffrontare l'intera esperienza utilizzando un altro Ranger per sbloccare tutte le sue abilità segrete, ma si renderanno disponibili anche nuove modalità extra, tra cui la "Torre di Rita", una sorta di "prova a tempo" in cui scalare i piani del quartier generale dello storico villain sconfiggendo nel più breve tempo possibile tutti i Putties che tenteranno di farci la pelle.

In aggiunta, siccome hanno tanti amici questi Power Rangers, non manca neppure la possibilità di affrontare tutti i livelli in co-op (esclusivamente locale) con altri tre giocatori: in compagnia il carico di divertimento (ma anche di caos incontrollato) aumenta quindi in modo esponenziale. A solleticare le corde della malinconia contribuisce infine un comparto tecnico semplicistico ma assai grazioso, colorato e vivace: i Rangers, ovviamente, sono tratteggiati con cura, sia per quanto riguarda i dettagli della tuta, sia per le animazioni fluide e ben concatenate. Gli sfondi sono invece meno particolareggiati di quello che era lecito attendersi, complice anche un level design un po' piatto e svogliato. Benché la grafica di Mega Battle sia tutt'altro che elaborata e complessa, inoltre, nei momenti di maggior trambusto si percepisce anche qualche lieve calo di frame rate. Come direbbe Alpha 5: "ai ai ai ai ai..."