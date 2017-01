Milkmaid of the Milky Way Recensione

Ruth è una giovane allevatrice che vive in una cascina isolata arrampicata sulla montagna in un fiordo norvegese. La sua è una storia tragica, fatta di rinunce, lutti e solitudini. La sua unica fonte di sostentamento, la vendita di prodotti caseari fatti da lei stessa col latte delle sue quattro mucche, è messa a rischio dalla diffusione dei cibi industriali a basso costo. Inizia così Milkmaid of the Milky Way, un'avventura grafica che unisce la nostalgia degli anni ‘90 - l'età d'oro in cui bastavano un game design semplice e pochi pixel per far sognare - con la sensibilità narrativa che caratterizza la produzione videoludica di questo secondo decennio degli anni 2000. La prima parte del gioco restituisce un'atmosfera solitaria e intimista, fatta di paesaggi aperti, ampi pascoli spazzati da un vento che si intuisce gelido. Poi una notte, improvvisamente, dei rombi di luce colorata lampeggiano sul muro della stanza di Ruth: la ragazza si sveglia di soprassalto e scopre che la sua mucca prediletta, Lykke, non si trova più nella stalla. È l'inizio di una catena di eventi che porterà Ruth all'incontro con una razza aliena umanoide che, come lei e la sua piccola fattoria, è in lotta per la sopravvivenza.

Artigianato videoludico

Accanto all industria del videogioco e alle sue produzioni ad alta professionalizzazione, che si tratti delle grandi realtà o dei piccoli studi indipendenti, è sempre esistita una produzione artigianale più o meno amatoriale, spesso sconosciuta al grande pubblico ma seguita da gruppi di appassionati. Prodotti che nascono da una grande passione e dalla voglia di mettersi in gioco.

Se è innegabile che i videogiochi artigianali peccano spesso di ingenuità e risentono dei limiti dell'autoproduzione, c'è anche da dire che godono di una assoluta libertà creativa: libertà da vincoli produttivi ma anche dalle regole e dalla prassi che ogni professionalità, necessariamente, porta con sé.Milkmaid of the Milky Way potrebbe essere un caso emblematico di questo tipo di produzioni: realizzato interamente dal norvegese Mattis Folkestad nell'arco di due anni, si trova proprio al confine tra amatorialità e professionismo. Dico subito che l'ho trovato veramente ben fatto, capace di rielaborare in modo personale le convenzioni di un genere con uno stile caratteristico che lo rende immediatamente interessante e che rende perdonabili alcune piccole ingenuità ed imperfezioni. Lo stile grafico mescola digital painting e pixel art in modo molto particolare e molto libero: Folkestad crea delle superfici ruvide, texturizzate; gioca con le dimensioni dei pixel inserendo nello stesso screen dettagli a diverse risoluzioni, enfatizza la bassa risoluzione degli sprite nelle cinematiche; è ben evidente che si tratta di un'operazione di rilettura e rielaborazione piuttosto che di pixel art propriamente detta. La colonna sonora riesce sempre a raccontare alla perfezione l'azione, con brani di musica elettronica molto ben composti che mescolano sonorità acustiche a influenze sci-fi (potete trovare alcuni brani sul canale soundcloud dell'autore https://soundcloud.com/mattisfolkestad/tracks). L'aspetto più caratteristico però è la scrittura dei testi, che, pur se interamente in rima, riescono a risultare incredibilmente naturali e a non dare l'idea della filastrocca. La rima è un espediente che rende i testi sintetici e caratterizzati, evita la banalità del dialogo e la brutta scrittura.

Il viaggio di Ruth

La storia di Milkmaid of the Milky Way ruota attorno al rapporto tra l'antico e il nuovo, racconta di realtà piccole e fragili che rischiano di scomparire travolte dalla corsa veloce e implacabile del progresso. Il fiordo e l'astronave aliena sono in qualche modo mondi a parte, ricordi di un tempo passato che non esiste più.

La struttura del gioco riflette questo contrasto proponendo un'alternanza continua tra polarità opposte: l'atmosfera lenta e introspettiva è rotta da momenti di pura azione, i paesaggi bucolici si mescolano all'estetica sci-fi. L'incontro con gli alieni non genera un cambio netto di atmosfera e linguaggio: non sono dipinti come creature mostruose, al contrario l'enfasi è posta sul rapporto umano tra i personaggi, sulla generosità e l'altruismo, sulla necessità di dare o chiedere aiuto per riuscire ad avanzare con la storia.

La sceneggiatura è forse il punto più debole: i personaggi sono caratterizzati in modo interessante ma solo superficialmente e nonostante si noti l'attenzione nei confronti dell'aspetto più introspettivo e metaforico della vicenda il gioco non riesce a creare rapporti tra personaggi che vadano oltre all'interazione necessaria a risolvere i puzzle.

La storia, d'altro canto, è credibile, originale e piacevole: nonostante non riesca a sviscerare completamente i grandi temi che si propone di trattare offre degli spunti di riflessione interessanti. Il gameplay è scorrevole e ben costruito: i puzzle sono abbastanza semplici ma non banali. Capiterà di dover prestare molta attenzione ai dettagli per riuscire a trovare l'oggetto che ci serve per proseguire e spesso saremo costretti a lunghi andirivieni tra pascoli erbosi e corridoi metallici. La ridotta estensione della mappa di gioco, l'impossibilità di combinare tra loro gli oggetti dell'inventario e la breve durata (ho completato il gioco in poco meno di tre ore) equilibrano il tutto rendendo nel complesso l'esperienza di gioco fluida e piacevole.