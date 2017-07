Motorsport Manager Mobile 2 Recensione

prende confidenza fin da tenera età con pad e tastiera e si appassiona rapidamente al mondo dei videogiochi, lavorando come giornalista sulle principali realtà online e occupandosi di sviluppo, attualmente in Forge Reply. Bassista fallito, ha ormai venduto lo strumento per passare dietro al microfono, sia per cantare che per condurre il podcast Gaming Effect. Cercatelo su, sue su

Motorsport Manager è nato come un'idea, un tentativo, un'intuizione con cui cercare di avere successo nel complesso mondo del gaming per i dispositivi mobile. Il primo episodio fu un vero "one man show", grazie all'abilità di Christian West, talentuoso sviluppatore britannico appassionato tanto di gaming quanto di motori. La buona riuscita del titolo riuscì ad attirare le attenzioni di SEGA e ora Motorsport Manager ha al suo timone un intero team di sviluppo, alla cui guida West non è più solo. La versione mobile è in seguito approdata su Steam con una quantità di migliorie che lo hanno dunque elevato al rango di manageriale a tutto tondo, con la stupenda rappresentazione 3D delle gare a rappresentare la punta di diamante della produzione.

Non dobbiamo però stupirci se il seguito di Motorsport Manager approda prima sulle piattaforme mobile, perfezionando una formula che risultava già ottima in partenza.

Lavoro di squadra

Come da tradizione, Motorsport Manager Mobile 2 ci mette nei panni del fondatore di una scuderia, con la quale potremo prima iscriverci al campionato europeo, poi cimentarci nel territorio asiatico, ed infine gareggiare nel mondiale di una categoria a ruote scoperte non troppo differente dal Formula 1. Avremo quindi l'onere e l'onore di gestire tutti gli aspetti del nostro team, dai contratti di tecnici e piloti fino al setup delle vetture in ogni tracciato, arrivando persino alla gestione del reparto tecnologico, fondamentale per poter migliorare le prestazioni delle proprie vetture e puntare alla vittoria.

Rispetto al primo episodio Motorsport Manager 2 si presenta con uno stile rinnovato, molto più pulito e ispirato alle grandi produzioni racing AAA, da Gran Turismo a Forza Motorsport, con un layout dei menù molto razionale e leggibile.

Il primo approccio all'esperienza è indubbiamente migliore rispetto al passato, con tutorial a scomparsa utilissimi e mai invasivi, che hanno il pregio di spiegare le varie funzionalità senza rovinare il piacere della scoperta, permettendoci così di compiere le prime scelte in maniera informata e ragionata.

Tra gli altri aspetti inediti di questo sequel segnaliamo la presenza di un marketplace interno per i componenti delle vetture: il negozio si aggiorna dopo ogni gara e ci dà l'opportunità di acquistare componenti molto performanti senza dover investire parecchio tempo in ricerca e sviluppo. L'altra faccia della medaglia è il costo di tali upgrade, spesso davvero proibitivo: eppure, questi elementi extra sono in grado di cambiare l'esito di una corsa, se acquistati ed equipaggiati al momento giusto.

La gestione delle finanze rappresenta ovviamente un aspetto cruciale: scoprire, a metà stagione, che è possibile investire denaro per studiare un'aerodinamica migliore per la vettura in gara il prossimo anno è al contempo una sfida è un'opportunità.

Infine le immancabili gare sono rappresentate in 3D in maniera molto simile al primo episodio: a tal proposito, tutta l'interfaccia è stata rivista e ora non è più necessario mettere frequentemente la simulazione in pausa, visto che con un semplice colpo d'occhio le informazioni fondamentali (come la propria strategia di gara, il consumo delle gomme e le condizioni meteo) risultano sempre ben visibili in modo chiaro.

La rappresentazione delle auto è però rimasta molto simile al passato: sul tracciato vedremo quindi muoversi una serie di icone caratterizzate dai colori delle varie scuderie, che simboleggiano le monoposto in movimento.

Anche in questo caso è stato fatto un buon lavoro nell'ottica della massima leggibilità, aggiungendo dei segnalatori che mostrano nello specifico la posizione dei propri piloti. Spiace constatare che il team non abbia in alcun modo provato ad inserire dei modelli 3D delle auto, come nella spettacolare versione PC del primo Motorsport Manager. Da un lato si tratta di una scelta che danneggia nettamente il coinvolgimento, in quanto la presenza di veri bolidi in pista avrebbe garantito un impatto grafico molto più potente, ma dall'altro lo stile estetico ci è parso comunque piuttosto oculato per quanto riguarda la chiarezza e l'immediatezza di una versione che nasce per le piattaforme mobile, e che deve necessariamente limitare quanto più possibile il consumo di batteria, vero tallone d'Achille degli smartphone più recenti.