Narcosis Recensione

Nelle profondità oscure dell'Oceano Pacifico giace una base per l'estrazione di metano ghiacciato: Oceanova è il suo nome ed ospita venti uomini di talento, tra sommozzatori esperti, scienziati ed ingegneri. Un'equipe pronta a tutto, ma che di fronte alla potenza distruttiva di un terremoto non può nulla.

Così inizia Narcosis, con lo sconquasso di una natura che si ribella all'uomo, con lo smarrimento di uno dei membri del team, intrappolato in una bara semovente, una pesantissima tuta subacquea che lo costringe a rimanere in vita. Attraverso gli occhi del protagonista assistiamo a scene che infrangono le barriere della razionalità, visioni di morte raggelanti, architetture che si deformano. Ma volgendo lo sguardo intorno a noi è possibile anche ammirare le bellezze dei fondali: i luminosi anemoni che segnano la via, strani crostacei che si arrampicano sulle formazioni rocciose e polpi che si muovono pigramente, fluttuando sinuosi spinti dalle correnti sottomarine.

Incatenati dall'istinto di sopravvivenza dovremo cercare di sopravvivere recuperando preziosissime bombole d'ossigeno, tenendo sempre sott'occhio il contatore che scenderà rapidamente ed inesorabilmente. In situazioni di pericolo o nei pressi di uno dei corpi dei nostri ex colleghi la respirazione si farà più rapida e l'ossigeno si consumerà più rapidamente, ciò ci costringerà a gestire oculatamente cosa inquadrare con la telecamera.

Le meccaniche di Narcosis son quasi tutte qua: sopravvivere recuperando risorse, sfuggire dalla fauna marina aggressiva, come seppie, granchi e rane pescatrici, ed esplorare le oscure ambientazioni per trovare i dati sui membri della squadra morti e i loro effetti personali. Il gioco di Honor Code punta più di tutto sull'atmosfera (può essere fruito anche con HTC Vive ed Oculus Rift, ma noi abbiamo provato la versione standard) e mette da parte la componente ludica, che si rivela piuttosto inconsistente e mal congegnata. Le poche sezioni di combattimento sono noiose e prive di mordente, ma possono essere evitate attirando i nemici lontano da noi grazie all'utilizzo di razzi segnalatori, che serviranno anche ad illuminare le zone più buie. Non mancano fasi platform piuttosto legnose e frustranti, che vanno superate con l'utilizzo del propulsore della nostra tuta. Tuttavia la maggior parte del tempo in cui saremo dispersi nei fondali marini la passeremo a camminare, con passi lenti e pesanti e ascoltando i messaggi di uno dei sopravvissuti. Il lavoro svolto nella scrittura dei dialoghi e nelle descrizioni dei membri del team di Oceanova periti a causa del disastro è decisamente buono, inoltre il gioco culmina con un colpo di scena finale piuttosto spiazzante, a suggello di una narrativa di qualità. Ottimo anche il voice acting, che, tra le migliaia di sonorità degli abissi, lenisce la sensazione di solitudine e d'oppressione delle passeggiate tra i resti della base sottomarina. C'è poco altro da dire su Narcosis, se non che rispetto ad Adr1ft, con cui abbiamo notato molte somiglianze, riesce a centrare meglio l'obiettivo: cioè offrire una buona atmosfera, una buona scrittura e una progressione meno monotona. In quasi tutti i punti dove il gioco di Three One Zero aveva fallito, insomma, Narcosis riesce ad avere successo. Nonostante ciò, è importante puntualizzare che Honor Code non è riuscita ad abbattere i problemi insiti nelle produzioni dedicate alla VR, e quindi tutti i giocatori non interessati alla realtà virtuale farebbero meglio a considerare alternative più riuscite, come lo stesso SOMA dei Frictional.

Unity in disgrace Narcosis è stato sviluppato con Unity e il lavoro svolto con l'engine è discretamente buono. Nel rappresentare i relitti della base sottomarina, i fondali rocciosi o le opprimenti caverne illuminate da fiumi di lava, Honor Code è riuscita a meravigliare. Soffermandosi sui particolari, però, si notano i limiti della produzione: modelli poligonali non troppo rifiniti e texture un po' in bassa risoluzione. Tutto ciò è ben visibile soprattutto negli ambienti maggiormente illuminati, fortunatamente gran parte dell'avventura si svolgerà al buio, con la torcia della nostra tuta come unica fonte luminosa.

Senza dubbio, però, il gioco è interessante, anche solo perché rappresenta un altro passo per l'evoluzione dei prodotti legati ai visori, che pian piano si stanno staccando dalla logica di attrazione da "luna park" (l'idea su cui, secondo chi scrive, era stato costruito Adr1ft) per acquisire un'identità più forte ed indipendente.

La strada è ancora lunga, i progressi sono lenti, ma probabilmente arriverà il tempo in cui questi esperimenti acquisiranno maturità e, soprattutto, svilupperanno delle meccaniche interattive finalmente interessanti e non noiose (qualche esempio c'è già). Come in Narcosis, c'è bisogno di ossigeno per far sì che questa realtà sopravviva: i (tanti) fallimenti non vanno demonizzati e lo sguardo al futuro deve essere sempre aperto e fiducioso, solo così un giorno si potrà finalmente dire che la realtà virtuale e i videogiochi hanno stretto un felice patto.