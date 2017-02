Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: Road to Boruto Recensione

è undi professione, nonché accumulatore seriale di videogiochi di produzione rigorosamente giapponese. Pare si sia autoesiliato in una dimensione alternativa in cui le personificazioni di SQUARE ENIX, BANDAI NAMCO Entertainment e CyberConnect2 sono sue compagne d’arme nella sanguinosa lotta contro l'odiato dio degli FPS e gli infedeli al suo seguito. È inoltre nemico giurato di DLC e digital delivery. Per qualche strana ragione, ha un’evidente ossessione per le spade e sogna di governare Gamindustri. Purché non sia completamente infognato con qualche JRPG, potete contattarlo via

Con la conclusione del manga omonimo e l'uscita di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, avvenuta appena dodici mesi or sono, erano in molti a ritenere terminata l'acclamata saga videoludica del più famoso ninja di sempre. Di certo lo sviluppatore CyberConnect2 non la pensava allo stesso modo, come lasciavano presagire quei sette slot del roster ancora vacanti e rimasti inutilizzati persino dopo la conclusione dei DLC rilasciati nei mesi passati. Forse la serie ‘Storm' non era ancora al capolinea, e magari proprio il Naruto più apprezzato ed enciclopedico di tutti aveva ancora qualcosa da dire. Un po' quel che fa Dragon Ball da ormai trent'anni. Con un titolo abbastanza ricorrente fra le produzioni legate al manga del maestro Masashi Kishimoto, e che probabilmente cela un potenziale indizio sul futuro della serie ludica di casa Bandai Namco, la nuova espansione Road to Boruto, ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Steam, va a riempire proprio quegli slot misteriosi, introducendo una modalità extra e qualche combattente inedito.

Piccolo avvertimento: essendo il DLC ambientato dopo la conclusione del manga, la nostra recensione potrebbe contenere fastidiosi spoiler sulla trama dell'opera; qualora conosciate già il finale della serie, mettetevi comodi e tornate al Villaggio della Foglia assieme a noi per saggiare il credo ninja della nuova generazione.

La leggenda di Boruto ha inizio

Sono già trascorsi dieci anni dalla Quarta Guerra Mondiale Ninja, il sanguinoso conflitto che ha visto gli shinobi dei Cinque Grandi Paesi Ninja unire le forze contro i vertici dell'Organizzazione Alba (o Akatsuki, se preferite). Il Villaggio della Foglia ha oggi un nuovo Hokage, quel ragazzo coraggioso che secondo la profezia del vecchio Ogama avrebbe portato pace o distruzione nel mondo dei ninja: Naruto Uzumaki.

Protagonista della nuova espansione è però Boruto Uzumaki, il primogenito del Settimo Hokage, nonché Genin al suo primo esame di selezione dei Chunin.

Il DLC ricalca infatti le vicende avvenute nel più recente film della serie, quel Boruto: Naruto the Movie ancora inedito nel Bel Paese, che ci ha permesso di scoprire un giovane ninja alla ricerca di attenzioni da parte del padre assente, poiché oberato dai gravosi impegni comportati dalla prestigiosa carica ricoperta.

Come suggerito dagli stessi compagni di squadra Mitsuki e Sarada Uchiha, l'esame di selezione dei Chunin rappresenta per Boruto l'occasione tanto attesa per dimostrare il proprio valore e attirare l'attenzione del genitore, in maniera analoga a quanto fatto dal Settimo Hokage in gioventù, quando l'intera Konoha lo considerava una specie di mostro. È proprio il forte dualismo fra i due personaggi, così simili e al contempo diversi, a giocare un ruolo fondamentale per tutta la narrazione. Non a caso, nelle quattro ore richieste per completare il DLC assisteremo alla crescita del protagonista, che da ragazzino problematico diventerà il prossimo eroe del villaggio, se non del mondo intero. Chiamata appunto "La Leggenda di Boruto", la nuova modalità si presenta come un curioso mix fra gli scenari Storia e Avventura del titolo originale, consentendo ai giocatori di esplorare un Villaggio della Foglia molto diverso da come lo ricordavano.

Allenamenti con maestri e compagni di squadra, missioni secondarie per conto di NPC, un quiz composto da dieci domande a risposta multipla e addirittura una buffa sessione di caccia alla bandiera, sono solo alcune delle numerose attività proposte nel corso del DLC, in attesa delle frenetiche e sempre cinematografiche boss battle che immancabilmente troneggiano nella fase finale del pacchetto. Nonostante qualche idea carina, questa seconda modalità avventura presenta purtroppo gli stessi difetti che affliggevano la prima: tediose sessioni di "consegna oggetti", missioni secondarie ripetitive e mai avvincenti, uno scarso livello di interazione con NPC e personaggi iconici della serie, e non per ultima un'imperdonabile povertà poligonale che inevitabilmente cozza con l'ottimo livello qualitativo raggiunto invece da scontri e sequenze animate (capaci di stracciare a mani basse persino la serie televisiva omonima).

Chiudono il pacchetto un'inedita ma esigua selezione di tecniche supreme combinate, costumi e personaggi giocabili, fra cui figurano gli ennesimi cloni dei protagonisti, i bonus prenotazione della versione originale, lo strampalato Mecha Naruto già comparso in Naruto: Ultimate Ninja Storm Revolution, e soprattutto il misterioso Mitsuki, l'unico personaggio realmente inedito. Con nostro sommo disappunto, i due ninja affrontati da Boruto durante l'esame, vale a dire Yurui e Shikadai Nara, e i principali antagonisti del DLC, Momoshiki e Kinshiki Otsutsuki, non figurano purtroppo fra i personaggi giocabili (un po' quel che accadde ai Kage del passato nello Storm 3) nonostante gli ottimi asset realizzati dal team di sviluppo. Un quartetto che di certo avrebbe impreziosito il pacchetto e giustificato il prezzo forse eccessivo (ben 20 sacchi!) cui è al momento venduto negli store digitali.