Nidhogg 2 Recensione

Appena 3 anni fa eravamo delle sagome monocromatiche che danzavano, sanguinavano e infilzavano i nemici, mentre sullo sfondo scorrevano veloci i fili d'erba di una prateria ingiallita, fragili lampadari di cristallo e arene gremite di pixel urlanti, in attesa solo di saltare in bocca al Níðhöggr, il Linnormr che colpisce con odio, rappresentato come un grosso verme rosa volante, disegnato col paint.

Oggi siamo un buffo ometto calvo con un corpetto salvagente, che sprizza sangue dello stesso colore della sua pelle; i nemici sono brutti ceffi ermafroditi armati di spade, spadoni, coltelli e persino archi, e ci inseguono in puzzolenti mattatoi a bordo di navi pirata, vecchi capanni in buie foreste ghiacciate, interiora pulsanti di mastodontiche mostruosità e fluttuanti piattaforme laviche attorno ad un vulcano. Ma il paffuto verme rosa è ancora lì che ci attende al varco, disegnato un po' meglio.

En garde.

Nidhogg 2 è sempre lo stesso "simulatore di scherma" di 3 anni fa, in cui tutto ciò che c'è da fare e infilzare il nemico e correre come forsennati verso il lato destro dello schermo, dove ci aspetta lo stesso redivivo avversario, e ripetere tutto finchè non ci si da in pasto al vermone gigante. Ma qualcosa è cambiato.

Se l'originale Nidhogg aveva tutto l'aspetto di qualcosa apparsa su uno schermo bombato, collegato ad un Atari, il nuovo indie di Messhof pare essere uscito da una vecchia cartuccia per Sega Mega Drive, di quelle che grondano sangue, muco e altri fluidi corporei, parte del filone splatter che ha dominato gli anni ‘90 con ogni tipo di eccesso grafico e con una palette cromatica che spappola le congiuntive.

È una scelta coraggiosa, perchè gran parte di chi ha apprezzato Nidhogg, l'ha fatto per quella veste minimale, per il merito degli sviluppatori nell'aver affidato tutto alla semplicità di una sagoma pixellosa con uno stecchino in mano, e per averlo fatto con stile. Altra grande novità riguarda l'aggiunta di nuove armi: ad ogni respawn possiamo ritrovarci armati di una normale spada, come quella vista nel capitolo precedente, oppure di uno spadone pesante in grado di disarmare chiunque con un solo colpo, un pugnale da lanciare ad altissima velocità verso i connotati del nemico e persino un arco. Sebbene le nuove aggiunte riescano, in qualche modo, a donare al gioco una varietà che non era stata richiesta, è presto chiaro quanto il nuovo arsenale metta in pericolo il sublime equilibrio alla base del concept originale. Le nuove armi di sicuro movimentano le cose, spingendo il giocatore a rielaborare le strategie d'attacco e difesa ad ogni respawn, nei pochi secondi a disposizione prima che ricominci l'azione frenetica. Coltello e spadone funzionano piuttosto bene, e si incastrano perfettamente nel gameplay della nuova colorata creatura in cui si è trasformato il vecchio Nidhogg, d'altro canto, però, resuscitare con in mano un arco si rivela spesso una penalità non indifferente, un po' per una cadenza di fuoco troppo lenta, un po' per l'impossibilità di uccidere il nemico lanciando l'arma, ma soprattutto per l'estrema vulnerabilità nel corpo a corpo. Un brutto colpo, insomma, per il bilanciamento di un titolo che ha sempre guardato i giocatori massacrarsi in un puro scontro ad armi pari.

Le partite online, almeno nella versione provata, per Playstation 4, godono di un netcode migliorato rispetto al predecessore, che ci ha regalato un bel numero di scontri privi di rallentamenti degni di nota, purchè in compagnia di un avversario non troppo lontano geograficamente; tuttavia la customizzazione del personaggio all'inizio di ogni partita rallenta la partenza di ogni match. A livello contenutistico, oltre alle succitate armi e ai 10 livelli (rispetto ai 4 del primo capitolo) della modalità arcade, tutti utilizzabili anche in multiplayer, ci si aspettava qualcosa in più, vista l'enorme opera di restyling: anche la customizzazione del personaggio -che pare costruita appositamente per creare l'avatar più brutto possibile per intimorire l'avversario- appare assai povera.

Al netto dei difetti elencati, l'ultimo lavoro di Messhof non è ingiocabile, anzi: adrenalinico e frenetico come il suo predecessore, Nidhogg 2 si offre in pasto agli abili spadaccini da gamepad e da tastiera come un prodotto tutto nuovo, più caotico e disordinato, meno cupo e serioso, e indubbiamente divertente, soprattutto in multiplayer locale; chiuso un occhio sulle scelte opinabili riguardanti il character design, è difficile non apprezzare la ricchezza di dettagli nei fondali, e la buona colonna sonora.