Panty Party Recensione

Nella mia immaginazione gli "appassionati" di biancheria intima femminile hanno tutti l'aspetto del Maestro Happosai di Ranma ½ e passano il tempo a nuotare dentro a montagne di mutande che manco Zio Paperone nel deposito. Giuro, ci ho provato a convincermi che nel mondo reale non funziona esattamente così... e poi ho giocato Panty Party: una festa di mutandine colorate, giocosamente letali. Anche oggi si cresce domani? Panty Party è un action game frenetico in cui il giocatore impersona una ragazza/mutandina che deve lottare contro un esercito di slip di tutti i tipi e di tutti i colori, armati fino ai denti e pronti a combattere. Una fantastica jappotrashata che raggiunge livelli di assurdità notevoli.

Yurika, la protagonista, è una normalissima studentessa giapponese, dal fisico formoso e vestita con una vezzosa divisa scolastica fatta di un improbabile tessuto tartan nei toni del rosa. Si affretta, preoccupata di fare tardi a scuola, così deliziosamente inconsapevole del fatto che la sua vita sta per cambiare. Improvvisamente le si para davanti nientemeno che una mutandina volante... e parlante!! Yurika scopre così di essere una "Guerriera dell'Amore", una delle poche elette in grado di parlare con le mutandine e di trasformarsi essa stessa in una di loro. Scopre anche di essere destinata a salvare l'umanità dai piani del malvagio Panzi e del suo esercito di mutande brutte, che rivendicano amore egualitario per tutte loro e per ottenerlo vogliono fare il lavaggio del cervello all'intera popolazione. Yurika si mette quindi alla ricerca di altri Guerrieri dell'Amore, combattendo contro i seguaci di Panzi come se non avesse mai fatto altro nella vita.

Solitamente i Guerrieri dell'Amore sono devoti alle mutande ed è proprio la loro passione a renderli tali... Yurika no. La sua indifferenza e la sua espressione basita fanno da contraltare al fervore quasi religioso degli altri Guerrieri e da specchio all'espressione altrettanto basita del giocatore che si trova di fronte a dialoghi assurdi, ma proprio assurdi: capita di sentire due mutandine discorrere amabilmente di un concorso di bellezza per il fondoschiena più attraente e degno di protezione, o ascoltare le lamentele dello slip Kuma che non apprezza la consistenza del lato B di Yurika. Ebbene sì, anche le mutandine hanno i loro feticismi... ormai non guardo più il contenuto del cassetto della biancheria con gli stessi occhi.

Il gioco non è particolarmente bello né graficamente né tecnicamente, ma il trash, si sa, ha un fascino tutto suo. I combattimenti si svolgono in piccole arene 3D con ambientazioni per lo più urbane: un 3D anni ‘90 con quelle belle texture di una volta (che adesso non le fanno mica più eh! Ai miei tempi...) I poligoni risparmiati sulle ambientazioni sono stati usati tutti per la modellazione delle mutande che, seppure un po' spigolosa, è un piacere per gli occhi. La cura messa nelle animazioni di quelle mutandine è quasi commovente: il modo in cui fluttuano nell'aria, in cui "sculettano" quando cambiano velocemente direzione, in cui si afflosciano a terra quando vengono sconfitte, per finire con la mossa di esultanza della mutandina protagonista quando vince una battaglia... è pura poesia. I dialoghi invece sono realizzati come una visual novel e ci deliziano con disegni in stile manga e con un doppiaggio giapponese straordinario, ricco di gridolini e quei toni esagerati come solo il doppiaggio giapponese sa fare; e niente traduzione italiana, purtroppo: tocca accontentarsi dei testi in inglese. Il sistema di combattimento è semplice ma nella sua semplicità non è male: le mutande guerriere hanno a disposizione tre attacchi diversi che possono essere da mischia, a distanza o speciali (come il teletrasporto) oltre a una modalità Passione che potenzia specifiche statistiche e - in alcuni casi - sostituisce uno dei tre attacchi con un'abilità speciale.

Il giocatore inizia nei panni di Yurika, ma può sbloccare diversi tipi di mutandine sconfiggendole in battaglia, se riesce a soddisfare determinati requisiti di punteggio, tempo di gioco, danni ricevuti. Una volta sbloccate le mutandine possono essere utilizzate in qualunque stage del gioco e sono tutte diverse tra loro: cambiano il set di abilità, le statistiche potenziate dalla Passione e anche il numero di vite disponibili prima del game over. Il gioco si può tranquillamente finire anche solo con Yurika senza sbloccare nessuna delle mutandine extra, anche se trovare quella che più si adatta al proprio stile di gioco può fare la differenza. Il livello di difficoltà più essere regolato, in modo da venire incontro sia a chi cerca la sfida e sia a chi si trova lì un po' per caso attirato dal trash (categoria di cui faccio orgogliosamente parte).