Poochy & Yoshi's Woolly World Recensione

Continua la metodica operazione di "trascinamento" della line-up di Wii U sui lidi portatili del Nintendo 3DS: dopo il trasbordo di Super Smash Bros, Super Mario Maker e Xenoblade Chronicles, arriva infatti il turno di Yoshi's Woolly World, grazioso platform bidimensionale che nel giugno di due anni fa aveva stuzzicato la fantasia dei tanti giocatori che ancora ricordano con affetto l'immortale Super Mario World 2.

Vista la scarsa penetrazione sul mercato della home console ormai prossima al pensionamento (Breath of the Wild sarà l'ultimo gioco ad arrivare su Wii U), Nintendo deve aver pensato che per valorizzare le (ottime) esclusive uscite in questi anni sarebbe stato opportuno ripescarle sull'hardware tascabile, magari sacrificando qualche dettaglio sul fronte tecnico ma per lo meno conservandone le doti ludiche e l'inventiva. Anche se il look di questo Poochy & Yoshi's Woolly World è un po' meno sgargiante rispetto a quello dell'originale, insomma, il titolo resta un solidissimo gioco di piattaforme: classico, accessibile e ricco di contenuti, delicato e leggero, e soprattutto adatto ai giocatori di tutte le età.

Trine e Merletti

Poochy & Yoshi's Woolly World aggiunge ben poco all'offerta del platform uscito su Wii U, presentandosi con una "World Map" più adatta ai piccoli schermi del 3DS, una manciata di stage aggiuntivi da giocare nei panni del quadrupede Poochy (aggiunto anche nella titolazione), ed un livello di difficoltà extra che strizza l'occhio ai più piccoli (o ai più pigri). Una mole di contenuti così esigua che il gioco va considerato a tutti gli effetti un remake in salsa portatile, con (quasi) le stesse doti dell'originale.

Oggi come allora, (Poochy &) Yoshi's Woolly World è uno di quei titoli che partono lentamente, si svelano poco a poco e maturano con il passare degli stage. Il gioco ci mettendo inizialmente di fronte ad una serie di livelli abbastanza semplici, che si portano a compimento in breve tempo e quasi senza fatica. Un platform che sembra a tratti impalpabile e molto lineare il level design. Certi livelli sembra quasi di berli in un'unica sorsata, così velocemente che è difficile ricordarsene il sapore. La sensazione viene amplificata nel caso in cui non siate fra quei giocatori determinati ad acchiappare tutti gli elementi nascosti negli stage. Più che sulla precisione meticolosa dei salti, infatti, l'avanzamento si basa sulle variegate abilità di Yoshi e su come queste influiscono nell'esplorazione. Svolazzando per allungare le traiettorie dei salti, tirando gomitoli a destra e a manca, e poi esibendosi nei sonori tonfi a terra che schiacciano nemici ed elementi dello scenario, bisogna cercare di scovare le nicchie nascoste e le sezioni segrete dei livelli, in cui si celano gemme, timbri, gomitoli e margherite. La bellezza di Yoshi's Woolly World si svelerà pienamente solo a chi si attarda in ogni quadro, esplorando l'ambiente con curiosità vorace e instancabile: cercando ora quella nuvoletta invisibile da cui spunterà una margherita, ora l'ultimo gomitolo che servirà per comporre l'ennesimo modello lanugginoso di Yoshi.

E' solo lasciandosi cullare dall'idea del completamento integrale che si riesce a cogliere l'efficacia di certi livelli altrimenti un po' scialbi collocati nella prima parte del gioco.

Per fortuna, superati i primi due mondi le cose si aggiustano, la difficoltà si impenna, e pure i guizzi del level design si fanno meno discontinui. Yoshi's Woolly World, anzi, dimostra nella parte finale un dinamismo davvero invidiabile, distillato in una serie di idee sempre intriganti.

Le sessioni in cui Yoshi si trasforma in improbabili mezzi di trasporto -da una velocissima motocicletta ad un sottomarino sparasiluri- diventano piccole prove di abilità e tempismo, che vivacizzano una serie di stage estremamente eterogenei. Ci sono livelli labirintici, in cui dobbiamo spostarci avanti e indietro alla ricerca di un'uscita, altri a scorrimento automatico proprio come quelli del '95. A volte dobbiamo camminare sulle morbide scie lasciati dai Pallottolo Bill, altre volte dobbiamo creare da soli il nostro nuvoloso percorso, lanciando batuffolosi anatroccoli che ci saltellano dietro. Aggrappati ad una tenda che scivola velocissima lungo le sue staffe, ricorderemo con piacere il brivido dei livelli sui carrelli da miniera di Donkey Kong Country.

La stessa, identica crescita si registra anche nelle boss fight, troppo semplici e scarsamente ispirate nella prima metà del gioco, ben più cattivelle dopo il giro di boa. Ed ecco: sarà proprio verso la fine del gioco che ci ritroveremo per le mani il degno erede di quel platform sconfinato e instancabile che fu Yoshi's Island: una versione ammodernata e ancora freschissima dei capolavori 2D usciti ai tempi del Super NES. I giocatori più nostalgici saluteranno insomma il ritorno di un modo di fare platform che non si vedeva da tempo, scacciato dalle formule ipercinetiche di Retro Studio e dagli altrettanto "agitati" episodi di Super Mario. Che, s'intenda, sono titoli bellissimi, e nuovi, e ispirati, ma che non hanno mai "dialogato" con delle vere alternative. Con la deriva musicale di Rayman sembra essersi infine spenta l'idea di un mondo da scoprire poco a poco, con calma; l'idea di un perfezionamento che sta nell'osservazione prima che nell'azione. Yoshi's Woolly World la riporta in vita, forse non proprio con la stessa originalità del suo predecessore, ma con un piglio altrettanto deciso.



Purtroppo bisogna dire che il passaggio all'ambiente portatile ha comportato molte rinunce sul fronte tecnico e stilistico. La reinterpretazione dell'immaginario tipico del regno dei funghi, che qui è stato "ricucito" con fili di lana e cotone, addobbato con trine e merletti, e coccolato fra batuffoli candidi e soffici gomitoli, resta sempre meravigliosa, ma sui piccoli schermi del 3DS il colpo d'occhio è più spento, la resa dei materiali meno efficace, e visto che larga parte dell'appeal dell'originale Yoshi's Woolly World si basava proprio su questo stile eccezionale, è difficile non storcere un po' la bocca.

Non riescono del tutto a risarcirci di queste "perdite" i livelli inediti che si giocano nei panni di Poochy, strutturati alla maniera dei livelli già visti in Super Mario Run. Sono sei, gli scenari inseriti nella modalità "Poochy a Perdifiato", e consistono in prove di abilità che richiedono prontezza di riflessi, tempismo e colpo d'occhio. Bisogna accucciarsi per evitare certi ostacoli, saltare sulla testa dei nemici e calcolare poi l'intensità dei rimbalzi, e cercare di acchiappare i tre cuccioli di Poochy nascosti negli stage e - parallelamente - un buon numero di gemme. Ciascuno degli stage potrà essere completato in una manciata di minuti: un dettaglio che relega questa aggiunta ai margini dell'offerta di gioco.

Da citare, prima di chiudere, anche l'inserimento di una "Modalità Relax" in cui i cuccioli della cagnolina accompagnano il linguacciuto Yoshi, prestandosi in caso di bisogno come gomitoli da lanciare e suggerendo al contempo la posizione di tutti i segreti. Una buona idea per rendere il titolo appetibile anche ad un'audience di giovanissimi.