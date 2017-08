Regalia: Of Men and Monarchs Recensione

respira, mangia e sogna mondi videoludici dal 1995, aspira a diventare uno dei migliori comunicatori italiani del settore e migliorare la percezione del medium videoludico nel grande pubblico. É un fanboy di Warhammer 40.000, quindi lanciategli un "For the Emperor!" su Facebook Twitter per farvelo amico.

Durante la carriera videoludica di un giocatore PC può capitare, saltuariamente, di desiderare esperienze più "leggere" rispetto al classico Strategico a turni, al MOBA più in voga del momento o all'Action-Adventure dalla trama iper-seriosa.

Colti anche noi in una di queste "fasi", abbiamo pensato che Regalia: of Men and Monarchs, del piccolo studio indie Pixelated Milik, fosse il titolo perfetto per farci quattro risate: mai avremmo potuto prevedere che, sotto la glassa di umorismo sbarazzino e personaggi curiosi, ci fosse una solida struttura di gioco, che unisce fasi di questing, time management e socialità come i migliori titoli della serie Atelier, nonostante l'importante differenza di budget a disposizione.

Regalia, infatti, è stato realizzato grazie alle donazioni private su Kickstarter, con una campagna che, complessivamente, ha raccolto poco più di 90.000 Dollari, escludendo quelli racimolati via PayPal (che comunque rappresentano una frazione del totale).

A differenza di progetti più blasonati e dagli investimenti sensibilmente maggiori, tuttavia, risulta già da ora come un titolo "completo", che sembra aver mantenuto tutte le promesse fatte nel pledge iniziale e negli stretch goal: si tratta di risultati non da poco nell'ambito dei videogiochi finanziati direttamente dal pubblico.

Un regno da restaurare

La storia di Regalia: of Men and Monarchs è abbastanza basilare, e vede il protagonista, Kay Loren, scoprirsi, alla morte del padre, erede dell'intero "regno" di Ascalia. Il virgolettato è d'ordine, in questo caso, poiché di Ascalia sono rimasti solo i ruderi del castello e qualche abitazione, a seguito del fallimento finanziario della dinastia, causato dagli antenati del nostro "principe ereditario", che un solerte "esattore" non mancherà di notificare non appena preso possesso del trono.

Da questa premessa si dipanano le diverse modalità di gioco, che includono la gestione del reame (fra restaurazione degli edifici, attivazione dei vari vendor e lo svolgimento di missioni a cadenza mensile per conto dei creditori), l'ampliamento dei rapporti personali sia con i compagni di squadra sia con i vari personaggi secondari e, infine, la necessità di avventurarsi nelle regioni limitrofe per svolgere alcuni incarichi e trovare nuovi tesori.La sezione più frequentata è sicuramente la mappa del "Regno" di Ascalia, dalla quale è possibile ordinare l'estensione di edifici pre-esistenti o la ristrutturazione dei ruderi presenti e, saltuariamente, decidere la propria disposizione diplomatica nei confronti dei conflitti fra le nazioni confinanti. A seconda delle fazioni appoggiate si ottiene l'accesso a diversi bonus, che influenzano l'andamento del reame e delle proprie avventure. Dalla mappa potremo anche interagire con gli NPC che, quotidianamente, cambiano inclinazione, e si dimostreranno più o meno disponibili a cementificare la propria relazione con Kay. Oltre ai membri del party, il cui progressivo grado di affinità determina l'accesso a talenti che migliorano le statistiche o ne modificano il funzionamento delle abilità, col passare del tempo si aggiungerà al cast di "sudditi di Ascalia" anche una serie di personaggi di supporto, come alcuni locandieri e il loro ospite ubriacone, un mercante un po' furfante ed un maniscalco dalle tendenze "ambigue".

La modalità Avventura presenta un approccio diverso al canonico concetto di esplorazione: laddove altre produzioni hanno introdotto vaste mappe open world da girare in lungo e in largo alla ricerca di tesori o mostri da sfidare, Regalia propone un semplice schema a nodi, collegati fra loro, da affrontare nella sequenza e nei tempi che si preferiscono, tenendo a mente che, tra un viaggio e l'altro, passa un numero crescente di giorni. L'aspetto che più ha attirato il nostro interesse sono le quest di tipo "testuale", ovvero alcuni nodi che, funzionando come un librogame d'antan, permettono di affrontare le diverse situazioni scegliendo fra varie opzioni (compreso il combattimento) e di ottenere ricompense differenti a seconda del risultato.

Anche quando è il momento di menare le mani, il team Pixelated Milik non si è limitato a "svolgere il compitino": ognuno dei dodici compagni d'avventura del protagonista, di cui è possibile portarne soltanto quattro alla volta, possiede un set di abilità unico e un proprio ruolo sul campo di battaglia.

Poiché non esistono cure né pozioni, una volta messi fuori combattimento, i personaggi possono essere recuperati solo nei nodi Accampamento, con un'azione valida soltanto una volta per tutta l'avventura: questo impone un'attenta pianificazione del party prima della partenza e, soprattutto, del percorso da intraprendere.

Un buon gioco, alla ricerca di lidi migliori

Prendendo in considerazione il già citato esiguo budget e la giovane età dei membri dello studio, è quasi obbligatorio considerare Regalia: of Men and Monarchs come un "piccolo miracolo", perché funziona bene in tutte le sue parti e diverte al punto giusto. L'unione fra artwork in 2D di buona fattura e modelli 3D dei personaggi che "rispettano" il design delle versioni originali, dimostra inoltre la coesione perfetta fra i membri del team. L'aggiunta di un doppiaggio professionale in tutti i dialoghi delle scene più "importanti", ovvero quelle che proseguono le quest e gli eventi del gioco, e la presenza di una soundtrack composta da Game Audio Factory sono indubbiamente altri punti a favore della produzione.

Pur avendo al suo interno meccaniche gestionali di una certa importanza nell'economia di gioco, Regalia non ci è sembrato un titolo in grado di esprimere al meglio le sue potenzialità su Personal Computer, una piattaforma in cui la concorrenza aumenta a ritmi quotidiani. Fortuna che sono previste anche conversioni per PlayStation 4 e PlayStation Vita, in arrivo, si spera, entro la fine dell'anno. Sull'ammiraglia di Sony è già più difficile trovare concorrenti diretti ma, secondo noi, il luogo ideale per il titolo di Pixelated Milk andrebbe ricercato nel settore delle console portatili: purtroppo, però - e ci duole ammetterlo - la fetta del mercato handheld in mano a PlayStation Vita è, ormai, quasi irrilevante. In definitiva, la nostra speranza è che Regalia attiri l'attenzione di altri publisher, in grado di portarlo su piattaforme portatili ben più diffuse.