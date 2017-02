Resident Evil 7: Banned Footage Volume 1 Recensione

Non si placano sul web le accese discussioni relative a Resident Evil 7, accusato - soprattutto da chi alla saga si è avvicinato con la seconda trilogia - di aver tradito dello spirito originale della serie Capcom. La visuale in prima persona viene spesso associata a produzioni come Amnesia e Outlast, ma la verità è che con questi prodotti il nuovo Biohazard ha davvero poco a che fare. Superata la prima ora di gioco, e smaltite le sue (intriganti) velleità da Horror puro, il titolo ritorna a focalizzarsi su tutti gli elementi Survival che hanno reso grandi le avventure di Leon, Chris e Claire, rappresentando un genuino e coraggioso ritorno alle origini.

Senza replicare concetti già abbondantemente espressi nella nostra recensione, fa piacere constatare che Capcom non abbia utilizzato un approccio virtuoso soltanto per il nuovo Resident Evil, ma anche per i DLC, il primo dei quali è già disponibile sugli store digitali.

Banned Footage Vol. 1 (o, come è stato tradotto in italiano, Filmati Confidenziali), aggiunge al prezzo di 9,90€ un tris di esperienze alternative a quella principale, concentrate ora sulla risoluzione di enigmi, ora sull'azione più pura (in quella che può considerarsi quasi una versione alternativa della modalità mercenari). Ben rapportate al costo, le tre modalità inedite allungano la nostra permanenza nell'infernale magione dei Baker, lasciandoci ben sperare nella qualità del supporto post lancio, rappresentato non solo dal "secondo volume" dei Banned Footage (in arrivo a metà febbraio), ma anche da un più corposo DLC narrativo che dovrebbe uscire a primavera.

Stanze da Incubo

Il primo dei Filmati Confidenziali inclusi nel DLC si chiama "Incubo", e rappresenta a tutti gli effetti una sorta di modalità Orda riletta in chiave Resident Evil. La struttura, a dirla tutta, si avvicina all'ormai classico Zombie Mode di Call of Duty, ma senza la frenesia tipica del first person shooter. Ci troviamo nei panni di Clancy, il cameraman rapito dalla famiglia Baker in circostanze che sono spiegate nel gioco originale. Rinchiusi all'interno dello squallido seminterrato della casa dovremo cercare di sopravvivere fino all'alba, massacrando le ondate di Micomorfi e l'ostinato Jack, che ci inseguiranno per i claustrofobici corridoi.

Inizialmente avremo a disposizione soltanto un certo quantitativo di materie prime, grazie alle quali potremo costruire armi, soluzioni mediche e munizioni, in un banco da lavoro posto nella stanza degli inceneritori. Sparsi in giro per l'area di gioco ci saranno per fortuna dei "compattatori", che produrranno discrete quantità di risorse. Alla fine di ogni ondata, inoltre, verremo ricompensati con altre materie prime che ci saranno utili resistere all'assalto immediatamente successivo.

La creazione dei proiettili per le armi che avremo a disposizione, tuttavia, diventerà progressivamente più esosa in termini di risorse, e sarà quindi necessario non solo fare economia, ma anche dimostrare una discreta capacità di adattamento, sfruttando diversi tipi di arma e non focalizzandosi - ad esempio - sulla potenza bruta del fucile a pompa.

Le risorse potranno essere impiegate anche per costruire torrette automatiche, o per tendere trappole esplosive come quelle con cui il perfido Lucas ci ha torturato nel corso dell'avventura principale. Potremo anche costruire degli Agenti Corrosivi per aprire nuove stanze, all'interno delle quali troveremo compattatori aggiuntivi che potrebbero esserci utili sulla lunga distanza.

Complessivamente la modalità Incubo è molto piacevole da giocare: unisce i ritmi accesi dell'ultima parte dell'avventura con qualche gradevole elemento tattico, e prevede inoltre un sistema di ricompense basato sui punti accumulati di partita in partita. Inizialmente è veramente difficile sperare di raggiungere l'alba, ma poco a poco sbloccheremo risorse aggiuntive, bonus e armi extra che ci faciliteranno il compito. Nonostante si debba ricominciare da capo ad ogni morte, insomma, c'è un buon senso di progressione che garantisce un ottimo replay value.

Per certi versi simile a questa modalità è Ethan Must Die, un minigioco non incluso tra i Filmati Confidenziali e quindi fuori dalla continuity narrativa di Resident Evil 7.

Tornati nei panni del protagonista classico ci troveremo ad affrontare un'insolita esperienza "roguelike", che non esitiamo a definire spietata. In questa modalità, infatti, basta un colpo ben assestato per finire al creatore, e la dotazione iniziale è un misero e inutile coltello. Nelle stanze della villa compaiono, in maniera del tutto casuale, alcune casse in cui possiamo trovare oggetti utili ad incrementare le possibilità di sopravvivenza. Per sperare di riuscire nell'impresa c'è bisogno anzitutto di un pizzico di fortuna, perché la differenza fra recuperare una nove millimetri e trovare invece una manciata di polvere da sparo è decisamente percepibile.

Oltre a sperare che le casse contengano qualcosa di utile, morte dopo morte bisogna imparare il posizionamento dei nemici, la sequenza di azioni e il percorso da compiere per recuperare gli oggetti chiave che ci condurranno allo scontro con Marguerite, come sempre rintanata nella cadente serra della famiglia Baker.

Sulle prime Ethan Must Die sembra a dir poco frustante e iniqua, ma poco a poco si comincia a capirne il senso. Pensata per stuzzicare soprattutto gli speedrunners, è costruita come una sorta di percorso ad ostacoli da affrontare con prontezza e rapidità. Resta integralmente basata sul Trial & Error, e la distribuzione randomica di casse-trappola e oggetti rende la componente aleatoria molto influente sull'esito delle partite. Per questi motivi è senza dubbio il game mode meno riuscito e più snervante di questo DLC, ma per i temerari che vorranno cercare di completarlo (magari senza neppure una morte) richiederà dedizione e pazienza.

Ethan Must Die può essere infatti portato a termine in meno di una mezz'ora, ma per raggiungere il grado di consapevolezza necessario all'impresa si dovrà spendere almeno un intero pomeriggio a memorizzare la distribuzione delle insidie. Si tratta, insomma, di un'esperienza alternativa pensata per chi cerca qualcosa di ancora più cattivo della difficoltà Manicomio.

Chiude il trittico di novità l'eccezionale "La Stanza", che rappresenta senza ombra di dubbio l'apice del DLC. In questa mini-avventura saremo di nuovo nei panni di Clancy, stavolta costretto a subire le attenzione di Marguerite, che lo ha incatenato al letto per costringerlo a mangiare le sue indicibili brodaglie. Per evitare di dover ingurgitare stufati di ratto e minestre di viscere umane, il nostro dovrà cercare disperatamente di fuggire, esplorando la stanza alla ricerca di oggetti e meccanismi segreti che possano condurlo verso la libertà.

Nella struttura questa sezione ricorda molto quella già inclusa nell'avventura principale, in cui è necessario affrontare le mefistofeliche prove d'ingegno studiate da Lucas. Qui, tuttavia, la qualità degli enigmi è molto più elevata, e ci sarà da spremere le meningi non poco per riuscire nell'impresa. Bisognerà inoltre stare attenti alla nostra carceriera che, di tanto in tanto, attirata da rumori improvvisi, tornerà a controllare che il suo "ospite" sia ancora al proprio posto. Prima che Marguerite irrompa nella stanza dovremo quindi rimettere tutti gli oggetti al loro posto, sperando che non si accorga del nostro tentativo di fuga.

Per quanto il replay value sia praticamente nullo, "La Stanza" rappresenta un'esperienza più che ispirata: ansiogena, stimolante, piena di trovate davvero eccezionali. Anche in questo caso è possibile fuggire in una ventina di minuti se si è a conoscenza della giusta sequenza di azioni, ma la prima volta che affrontiamo questo "filmato confidenziale" sarà naturale passare nella marcescente camera da letto almeno un paio d'ore. A questo punto la longevità di tutto il pacchetto diventa più che consistente, rendendo insomma il tris di Filmati Confidenziali un'ottima estensione dell'avventura principale.