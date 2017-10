Rogue Trooper Redux Recensione

Le versioni rimasterizzate dei videogame del passato hanno principalmente uno scopo, oltre che di natura economica, anche di tipo "archeologico": riportare alla luce alcuni scrigni videoludici sotterrati dal tempo, cancellati dai ricordi collettivi, così da garantire loro nuova vita e splendore. Opere che, per un motivo o per un altro, sono state ingiustamente dimenticate, nonostante possedessero meccaniche di gioco innovative e peculiari. Nella mente del team TickTock Games, Rogue Trooper, TPS di stampo tattico uscito nel lontano 2006, rappresenta proprio uno di questi piccoli gioielli impolverati dagli anni, che avrebbe meritato maggior successo proprio in virtù delle sue qualità ludo-narrative.

Ma la memoria, si sa, gioca brutti scherzi: Rogue Trooper era uno shooter pieno di buone idee, eppure non certo entusiasmante sul fronte del gameplay vero e proprio. E se un decennio fa era facile chiudere un occhio dinanzi a qualche lacuna, privilegiando la carica innovativa della produzione, oggigiorno risulta davvero molto difficile salutare con gioia un'edizione Redux che, beneficiando per lo più di un discreto update grafico, rinverdisce solo in minima parte una formula ormai eccessivamente obsoleta.

Salvate il soldato Gunnar

I Norts devono morire: feccia del pianete Nu-Earth, la loro presenza va estirpata di sana pianta dal territorio. È per tale scopo che sono stati creati i soldati della fanteria genetica, capaci di respirare l'aria avvelenata dell'atmosfera: creature da laboratorio destinate a morire, "uomini" sfornati in serie con il solo obiettivo di annientare il nemico. Noi impersoneremo Rogue, uno di questi Trooper che, insieme ai propri compagni di squadra, si trova costretto a fronteggiare una guerra senza fine. Tra propagandismo vecchio stile, inni alla virilità smargiassa e momenti densi di pathos, la trama scorre via con leggerezza, dotata dello stesso mood di un film degli anni '80, in cui predomina una buona dose di testosterone e di battute al fulmicotone.

Costantemente scandito dalle chiacchiere dei nostri amici caduti in battaglia, dei quali abbiamo opportunamente raccolto i biochip, lo script è in grado di strapparci qualche sorriso di gusto: ma quando le battute iniziano a ripetersi e le voci dei soldati a sommarsi l'una sull'altra, alla risata si sostituisce un po' di inopportuna confusione. La trama si dipana lungo 13 missioni che non conoscono un attimo di tregua, durante le quali l'obiettivo sarà uno ed uno soltanto: uccidere i Norts con qualunque mezzo a disposizione. L'elemento "tattico" di Rogue Trooper risiede proprio nella possibilità di affrontare le minacce in modi alternativi, decidendo se agire - quando possibile - di soppiatto, oppure se attaccare a viso aperto. L'intento è quello di catapultare il giocatore in mappe dalle dimensioni contenute che lasciano qualche timido margine "strategico", tramite il quale approcciare gli incarichi in modi differenti. Man mano che i nostri partner periranno, infatti, verremo dotati di innesti di diversa natura: i chip inseriti all'interno dei soldati deceduti non contengono infatti unicamente la loro personalità e la loro coscienza, bensì le capacità militari di ciascuno. Ecco che il compagno Helm sarà utile per hackerare portali, mentre Bagman ci insegnerà a piazzare nel modo migliore le mine esplosive, così da far saltare in aria chiunque cerchi di sorprenderci alle spalle. Ma il più utile di tutti è sicuramente Gunnar, che fornirà a Rogue un solido arsenale con cui sbrindellare i Norts: oltre alla possibilità di installare un silenziatore per non far scattare l'allarme, nulla ci vieterà di posizionare Gunnar come fosse una torretta difensiva, in modo tale da duplicare la nostra potenza di fuoco. Man mano che proseguiremo nel corso della campagna acquisiremo anche altre capacità offensive e difensive, tra cui la creazione di un ologramma con il quale distrarre i nemici e mitragliarli quando meno se lo aspettano. L'ampiezza dell'area esplorabile sembra sulle prime favorire un avanzamento in stealth, accucciandosi, sgusciando di copertura in copertura e accoltellando i Norts di spalle. In realtà la gamma di soluzioni silenziose non è molto diversificata, e la vista impeccabile delle ronde trasforma buona parte dei tentativi in una bolgia di proiettili.



L'anima shooter di Rogue Trooper torna insomma preponderante in questa versione Redux, che aggiunge alle meccaniche tradizionali qualche piccola novità, volta a rendere la produzione un po' più moderna. Il titolo nel 2006 sfruttava un innovativo sistema di coperture dinamiche, riproposte oggi in una forma quasi del tutto invariata: ora Rogue si appoggia dietro un riparo in modo automatico, causando alcuni, irritanti problemi di input quando il nostro avatar non si nasconde immediatamente nelle vicinanze di un muro o di una barriera di rocce. L'automatismo delle coperture non è quindi sempre pienamente funzionale, col risultato, assai spiacevole, di esporci eccessivamente ai colpi nemici. A quel punto non ci resta altro da fare che imbracciare le armi (sia primarie che secondarie) e darci alla pazza gioia. Anche in questo caso, però, il feedback delle pallottole non risulta quasi mai pienamente soddisfacente: non sono state poche, infatti, le occasioni in cui abbiamo effettuato un coreografico headshot pur senza aver mirato al cranio nemico.

Quando la fortuna non sarà dalla nostra parte, tuttavia, il rischio è quello di sprecare vanamente interi caricatori senza ottenere grandi risultati: dovremo quindi recuperare dai corpi dei defunti alcuni materiali che rappresentano la valuta di scambio di Rogue Trooper, con la quale acquistare munizioni e potenziamenti dal menu di gioco.

Nei livelli avanzati incontreremo inoltre Norts sempre più coriacei, che necessiteranno di un buon numero di colpi prima di stramazzare al suolo: alcuni di essi, però, posseggono qualche punto debole che, se centrato in pieno, può velocizzarne il trapasso, come bombole di gas poste sulla schiena, capaci di farli esplodere in mille pezzi ed investire con l'onda d'urto chiunque si trovi nelle vicinanze. Ricorrere a simili espedienti non sarà fondamentale: i nemici sono sì dotati di una vista e di una mira quasi infallibili, ma ci sono sembrati fin troppo stupidi durante le sparatorie.

Restano immobili, gironzolano qua e là senza una meta, si fermano a fissare l'orizzonte per qualche secondo, non riescono mai ad imbastire soddisfacenti azioni d'accerchiamento ed in moltissimi frangenti fanno detonare le loro stesse granate, suicidandosi con fare tragicomico. Ai livelli di difficoltà più elevati non sono tanto i pattern a subire un'evoluzione concreta, quanto la resistenza dei soldati ed il danno che sono in grado di infliggere. Per svecchiare un gameplay altrimenti ancorato a stilemi troppo "old school", lo studio TickTock Games ha inserito un nuovo sistema di mira, che avvicina l'inquadratura alle spalle del giocatore e gli permette di sparare con più precisione.

Una simile aggiunta, assai gradita su carta, mette in mostra l'instabilità della telecamera virtuale, che spesso si incastra durante lo zoom e ci ostruisce la visuale.

Nonostante il tentativo di modernizzare le dinamiche ludiche, insomma, Rogue Trooper resta un'opera che porta su di sé tutto il peso degli anni. Accanto ad una componente online cooperativa che non abbiamo potuto provare a causa della totale assenza di giocatori in rete, trovano spazio anche due modalità aggiuntive: Assedio e Progressiva. Si tratta di due semplici variazioni del medesimo concetto, che ci chiederanno rispettivamente di proteggere un nostro commilitone dall'assalto nemico per un tempo limite e di raggiungere un preciso punto della mappa distruggendo chiunque si ponga dinanzi al nostro cammino. Prima di iniziare potremo scegliere l'arena, l'equipaggiamento in dotazione, il grado di sfida ed il numero di vite a disposizione: tralasciando il fatto che la struttura di queste modalità ci è parsa piuttosto elementare e noiosa, priva com'è di un vero senso di progressione, l'aspetto più discutibile riguarda il punto dei respawn dopo una sconfitta. Non è raro, infatti, risorgere a due passi da una torretta ostile, dotata di sensori di prossimità, che inizierà a bersagliarci due secondi dopo aver ripreso conoscenza: sicché, a tratti, il nervosismo prende il sopravvento, e neppure una delle tipiche battutine di Gunnar, Helm e Bagman riuscirebbe a metterci di buon umore.

"Noi Trooper siamo così, noi siamo Tropper blu!"

Gli omini biomeccanici dalla pelle bluastra hanno subito un processo di restyling tutto sommato abbastanza efficace: i modelli dei protagonisti hanno conosciuto un miglioramento quasi integrale, con poligoni più numerosi e una maggiore pulizia generale. Stesso discorso anche per le ambientazioni, caratterizzate da texture più voluminose e realistiche: alzare lo sguardo ed osservare i cieli d Nu-Earth con la loro volta stellata ed i fascinosi vortici di nebulose, quindi, risulta un vero piacere per gli occhi. Ma quando lo sguardo torna sulla terra, tra panorami desolati, composti soprattutto da catene montuose e basi militari un po' asettiche, l'incanto si infrange abbastanza in fretta.

Il buon lavoro svolto nell'ammodernamento grafico, con nuove luci dinamiche e qualche particellare più accentuato, si scontra purtroppo con una serie di animazioni ancora troppo antiquate, per quanto riguarda sia i Norts, sia i personaggi principali, caratterizzati da movenze troppo grossolane, in cui il busto si sposta spesso indipendentemente dalle gambe. In Rogue Trooper Redux il confine tra vecchio e nuovo, tra "vintage" e "vetusto" si mescola pertanto in un amalgama non del tutto convincente.