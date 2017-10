Star Fox 2 Recensione: dal 1996 arriva l'inedito sequel di Star Fox!

Nel 1996, a pochi mesi dalla data prevista per il lancio, Nintendo annunciò ufficialmente la cancellazione di Star Fox 2, seguito diretto del primo capitolo delle avventure spaziali del mitico Fox McCloud. A decretare la fine prematura del progetto furono una serie di fattori, in parte riguardanti la validità del comparto tecnico del gioco, specialmente se a confronto con i titoli 3D già presenti nel parco titoli di PlayStation e Sega Saturn. Nintendo voleva inoltre che la platea dei giocatori percepisse lo stacco tecnologico tra Super Nintendo e Nintendo 64 come netto e rivoluzionario, in barba a quelle che erano le incredibili potenzialità del meraviglioso parto mentale di un team talentuosissimo.

Un tesoro creativo che per anni era andato praticamente perduto, fatta eccezione per un paio di ROM contenenti il gioco incompleto a diverse fasi di sviluppo.

Oggi, l'inclusione di Star Fox 2 nel parco titoli dell'esordiente Super Nintendo Classic Mini ci offre una possibilità tanto straordinaria quanto intimorente: quella di poter recensire nel 2017, e per la prima volta ufficialmente, un gioco del 1995. E quando ci ricapita?



Il gioco che non fu

Star Fox 2 si apre con una scelta tanto semplice quanto cruciale: quella dei due piloti che utilizzeremo, a turno, nel corso dell'avventura. Ognuno dei 6 Star Fox (tutti volti noti, fatta eccezione per Miyu e Fay) ha in dotazione un Arwing con caratteristiche difensive e offensive diverse, cui corrispondono differenti strumenti speciali.

L'obiettivo principale del gioco è quello di sempre, ovvero l'annientamento delle forze del malvagio imperatore Andross, il principale antagonista di Star Fox, eppure l'esperienza è di fatto lontana anni luce da quella offerta dal primo capitolo della fortunata saga di Nintendo. In Star Fox 2 la progressione lineare che segnava l'avanzamento del giocatore verso l'assalto finale al pianeta Venom viene totalmente stravolta in favore di un approccio intrinsecamente libertario all'esplorazione galattica, seppur vincolato alle necessità strategiche che, di fatto, rappresentano il cuore pulsante del gameplay. Reduce dalla pesante sconfitta subita nel primo Star Fox, Andross ha deciso di lanciare una nuova e ancor più massiccia offensiva verso il pianeta Corneria, ora obiettivo di un nugolo di navicelle, incrociatori e missili interplanetari, distribuiti randomicamente tra gli astri del sistema Lylat. L'avanzata di questa fitta selva di minacce avviene in tempo reale in risposta a ogni azione che il giocatore decide di eseguire, dagli spostamenti liberi in giro per il sistema (gli Arwing possono essere mossi impostando come meta un qualsiasi punto della mappa) alle manovre difensive messe in atto per arrestare gli attacchi più pericolosi. Prima ancora di posare gli occhi sul gameplay vero e proprio, il gioco riesce a trasmettere un senso di urgenza esaltante, che lascia senza fiato e spinge a pianificare attentamente ogni mossa in risposta agli assalti che, di minuto in minuto, vengono lanciati dalla roccaforte del nemico, la corazzata fluttuante Astropolis. Assalti che, col passare del tempo, cominceranno a piovere anche dalle basi planetarie che il tiranno galattico - quell'infame - conquisterà sulla strada per il totale annientamento di Corneria. Per quanto il giocatore si impegni a respingere il fronte ostile, le dinamiche del titolo rendono un concetto immediatamente chiaro: il pianeta degli Star Fox ha i minuti contati, e ogni scelta sbagliata potrebbe essere l'ultima. Ne deriva una progressione dai ritmi forsennati, che avrebbe posto il giocatore medio del 1996 di fronte a una complessità ludica inedita, inebriante. E il bello deve ancora arrivare.

Ogni volta che l'Arwing raggiunge uno dei possibili bersagli della controffensiva di Corneria, il gioco avvia una missione contestuale le cui dinamiche dipendono dal tipo di obiettivo.

Dovete intercettare un missile o un caccia stellare diretto alla volta del pianeta?

A bordo della vostra navicella, vi troverete coinvolti in tesissimi duelli spaziali in tre dimensioni, determinati a trasformare il vostro bersaglio in un mucchio di detriti alla deriva.

Ingaggiando un incrociatore, invece, il gameplay tornerà - almeno inizialmente - ad avvicinarsi a quello del primo capitolo, con il giocatore intento a percorrere velocemente la rotta d'avvicinamento alla nave galattica, cercando nel frattempo di annichilire ogni tentativo di resistenza.

Avete presente l'exploit da fenomeno della cloche messo in atto dal buon vecchio Luke Skywalker in Star Wars: Una Nuova Speranza? Ecco, qualcosa del genere.

Una volta all'interno dell'Incrociatore, le ritmiche del gioco si fanno meno serrate e Star Fox 2 cambia ancora una volta assetto, in maniera sorprendente. Eccoci quindi intenti a girovagare bellicosamente tra le diverse aree della colossale nave da battaglia, alla ricerca del suo nucleo di potenza, con la possibilità di trasformare (a volontà) l'Arwing in una sorta di carro armato bipede. A sorprendere è il modo in cui le diverse transizioni avvengano con assoluta naturalezza, anche dal punto di vista dei controlli. L'attacco alle diverse basi planetarie del nemico segue dinamiche simili, fatta eccezione per le strategie di avvicinamento, che variano a seconda del pianeta e richiedono in genere una buona dose di esplorazione free-roaming, sia tra le nubi che a terra. Questo perché l'ingresso delle roccaforti avversarie non sempre - quasi mai, in effetti - risulta facilmente individuabile, visto che il portale d'accesso di una determinata base potrebbe, ad esempio, nascondersi nelle profondità di uno specchio d'acqua.

Queste robe qui. In 3D. Su Super Nintendo. Santo cielo.

L'impressione è che Star Fox 2 sia una meravigliosa raccolta antologica di ispirazioni, concetti e idee che avrebbero poi raggiunto la piena manifestazione nella produzione videoludica del successivo ventennio. Nel titolo di Nintendo è facile intravedere la genesi concettuale di alcune delle boss battle dei successivi The Legend of Zelda, nonché la radice di meccaniche che sarebbero poi riemersi nei successivi capitoli della saga, da Star Fox 64 a Star Fox Zero, passando ovviamente per Star Fox Command. Il gioco è un concentrato di ambizione e ingegno, ed è probabilmente per questo che Star Fox 2 non è mai arrivato ufficialmente sugli scaffali. Si tratta di un titolo che indubbiamente era troppo complesso, troppo articolato per la sua piattaforma di destinazione. Anche oggi, all'interno della scocca del sensualissimo SNES Classic Mini, l'avanguardismo del gioco esige dall'hardware un prezzo troppo alto, mostrando il fianco con cali di frame rate che, nelle situazioni più concitate, rendono il gameplay difficile da gestire. A maggior ragione visto che il pad della console, per quanto eccellente, sembra non disporre di strumenti di controllo sufficienti a gestire in maniera ottimale tutte le situazioni di gioco.

Star Fox 2 è un manifesto dell'acume creativo che da sempre rappresenta il motore della produzione videoludica di Nintendo, nonché uno dei migliori giochi mai sviluppati per la sua piattaforma più esaltante, il mitico SNES.

Il fatto che non sia mai uscito sul mercato è ormai quasi un fattore di importanza secondaria: Star Fox 2 esiste, ed è magnifico. Attribuire oggi un voto al titolo sarebbe sbagliato e fuorviante, non potendo né adottare criteri moderni per la valutazione del gioco, né tornare mentalmente indietro ai canoni critici della stampa specializzata di quegli anni. A prescindere dalle valutazioni, quello che rimane è un'esperienza dai connotati didattici, che spinge a chiedersi cosa realmente potrebbero realizzare gli sviluppatori più brillanti della scena, se avessero a disposizione tutta la tecnologia necessaria a dare corpo alle proprie visioni creative.