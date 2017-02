The Descendant Full Season Recensione

Mano sul cuore, voi che non avete più in simpatia le avventure di Telltale Games. Voi, che dopo morti erranti, fiabe clandestine e troni di spade cominciate a mal digerire una ricetta che non accenna minimamente a deviare dai propri binari ludici. Voi, che matematicamente rispondete alla scelta del team di San Rafael di non localizzare i propri giochi in italiano con il sentenzioso grido di "scaffale!". Voi, che, in modo sacrosanto, non vi capacitate di come sia possibile, nel 2017, fondare ancora i propri prodotti su un motore grafico evidentemente in affanno - vedi alla voce Batman: The Telltale Series. Voi, che in fondo siete critici solo perché agli adventure evidentemente siete vicini: non negate per lo meno il fatto che se questa tipologia di videogiochi è oggigiorno così feconda, è soprattutto per merito della software house californiana in questione. Non è un caso che la sua rodata formula a episodi, marchio di fabbrica delle tante storie di cui in parte sopra, sia oramai un modello di sviluppo preso in prestito da buona parte della contemporanea produzione di genere, specie in relazione al mercato indipendente. C'è chi se ne appropria in modo garbato e chi invece lo fa in maniera assai più sfacciata, come nel caso dello studio Gaming Corps AB e del suo The Descendant, racconto a tema post-apocalittico spalmato su cinque capitoli distribuiti su Steam da marzo 2016 fino al mese scorso. Non ci sarebbe comunque nulla di male, se alla base di tutto ci fossero dei contenuti di un qualche tipo d'interesse videoludico o rilevanza artistica. Dal voto avrete già capito che non è questo il caso; ora, però, andiamo ad approfondire.

Storie di ordinaria fine del mondo

La fortuna - si fa per dire - di aver completato The Descendant tutto d'un fiato, senza cioè dover sottostare all'attesa tra un episodio e il seguente, ci consente oggi di descriverne la sceneggiatura avendone chiaro il quadro completo.

La vicenda raccontata, in soldoni, si dipana attorno a un classico contesto da catastrofe globale. In previsione di una terza guerra mondiale, i governi del pianeta Terra predisposero infatti delle stazioni sotterranee, le cosiddette Arche, con lo scopo di preservare alcuni individui selezionati, i Discendenti, che avrebbero poi ripopolato il pianeta dopo l'inevitabile patatrac. Individui sopiti ma tenuti in vita da particolari capsule criogeniche gestite in loco dai Custodi, figure tecniche - anch'esse ibernate fintanto che non gli venisse comunicato un ordine d'intervento - preposte al monitoraggio del complesso sistema di salvaguardia delle singole strutture e alla comunicazione con le altre Arche. La storia ha inizio quando, a guerra conclusa, l'Arca-01 cessa di rispondere alle chiamate dall'esterno, per cui non si hanno più notizie né dei centootto Discendenti ospitati tra le sue mura né dei due Custodi designati, tali Silas Guntur e Mia Howard. A indagare sull'accaduto vengono mandati sul posto Donnie Freeman, anch'esso Custode presso un altro presidio, e Randolph Jefferson, ex senatore degli Stati Uniti d'America. Dal prologo in poi The Descendant procede lungo due tempi del racconto che si alternano in continuazione. Il primo, il presente narrativo, segue le ricerche della coppia Donnie-Randolph, presto a contatto con scoperte e minacce che faranno emergere, tra le altre cose, l'opacità d'intenti di uno dei due membri della squadra. La seconda linea temporale svela invece per gradi il passato dell'Arca-01 dal punto di vista di Mia, risvegliatasi anzitempo assieme al suo collega per riparare una serie di guasti gravi e pian piano messa di fronte a una pletora di situazioni ai limiti dell'umana sopportazione. Se il mix potrebbe suonare come vagamente intrigante, dispiace dire che l‘impressione non trovi un riscontro effettivo nel susseguirsi degli eventi e degli scambi di battute tra attori digitali, ovvero la base di qualsiasi adventure che si rispetti. Dal lato degli avvenimenti, il copione mette infatti il giocatore dinanzi a circostanze e incombenze davvero poco gratificanti, quali l'urgenza di trovare macchinari danneggiati o il continuo viavai tra le poche stanze del rifugio al fine di ricomporre pian piano i frammenti di un puzzle diegetico a dir poco insignificante. La vicenda giova di un po' di tensione narrativa e di qualche colpo di scena soltanto nel corso del capitolo finale, l'unico diretto da Frank Coraci, professionista noto per aver curato la regia di diversi film con Adam Sandler. Per il resto i dialoghi non agevolano affatto l'utente in termini d'immedesimazione coi personaggi e generale coinvolgimento, perlopiù vuoti e asserviti a dinamiche a scelta multipla che non portano quasi mai a conseguenze sensibili, se non talvolta, in caso di "risposta errata", al game over fine a se stesso. Così come non convince la costruzione dei protagonisti, tutti dimenticabili tanto per caratterizzazione psicologica quanto per riconoscibilità visiva, quest'ultima purtroppo affossata da modelli poligonali molto grezzi e impersonali.

Senza una narrativa che avvinca a sufficienza, The Descendant prova allora a ripiegare sulle fasi di gioco più propriamente interattive. Com'è la norma delle avventure in tre dimensioni, chi gioca, mouse alla mano, è spesso chiamato a esplorare gli ambienti che lo circondano a colpi di click, a scovare oggetti da riadoperare sui punti sensibili dello scenario e dunque a proseguire nella vicenda raccontata. Ciò detto, non aspettatevi enigmi articolati né utensili diabolicamente nascosti negli angoli delle inquadrature: il puzzle design dell'opera Gaming Corps è anzi a dir poco basilare, evidentemente programmato per evitare al videogiocatore ogni possibile sensazione di stallo. Tutti gli strumenti che servono a progredire sono insomma quasi sempre nelle vicinanze dell'hotspot interessato, e perfino le sporadiche variazioni di gameplay - citiamo ad esempio una sequenza simil-twin stick arcade - s'innestano senza guizzi nell'estrema linearità dell'avanzamento.

Discesa senza risalita

Anche tecnicamente parlando The Descendant mostra tanta stanchezza. Partendo dagli elementi di superficie, la veste grafica di cui la produzione Gaming Corps si avvale è un cel shading di fattura mediocre, posto a foderare setting molto spogli e attanti 3D che, come accennavamo, peccano di forme fin troppo generiche e grossolane.

Così come sono sgraziate le loro animazioni, legnose ai limiti del marionettistico tanto nelle sequenze cinematiche quanto nell'in-game vero e proprio. A tal proposito, anche la gestione delle telecamere durante le fasi esplorative lascia alquanto a desiderare: un sistema a schermate fisse così mal predisposto da far sembrare il primo Resident Evil per PlayStation un capolavoro di regia virtuale. Cattive notizie anche sul fronte dell'ottimizzazione. Il frame rate, sempre bloccato a 30 fps, è infatti altamente instabile soprattutto nel corso dei primi capitoli e genera fastidio anche in circostanze dove la scarsità dei dettagli a video fatica a giustificare simili svarioni. Pur nel disastro generale, comunque, The Descendant trae giovamento da un paio di aspetti sui quali vale la pena spendere qualche buona parola. È innegabile che almeno i doppiatori sappiano il fatto loro, restituendo un voice acting in lingua inglese di livello, che molte produzioni più blasonate farebbero bene ad invidiare. In fatto di localizzazione, invece, non possiamo che apprezzare l'impegno del team di offrire una traduzione di tutta l'interfaccia e dei testi scritti in quattro lingue, tra le quali è compresa quella italiana. Una traduzione, per altro, che non presenta sbavature di sorta, lenendo in minima parte le sofferenze di chi -povero lui!- dovesse decidere di arrivare in fondo alle circa sei ore utili a porre fine a questo tediosissimo thriller fantascientifico.