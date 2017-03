The Division: Fino alla Fine Recensione

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

Uniti. Fino alla fine.

Il viaggio della coraggiosa proprietà intellettuale targata Massive Entertainment è iniziato ormai un anno fa, tra grandi aspettative da parte del pubblico e altrettanto grandiose dichiarazioni d'intenti di publisher e team di sviluppo. Ambientazione affascinante, buon gunplay e ibridazione di meccaniche di gioco diverse tra loro furono solo alcune delle feature che contribuirono all'iniziale successo della produzione. In un settore in cui le parole d'ordine sono "frenesia" e "voglio tutto e subito", l'entusiasmo per la nuova creatura del brand "Tom Clancy's" è scemato in fretta mentre, nella mente e nelle opinioni di molti, si insinuava un tarlo fastidioso: la questione del supporto post-lancio. Non dimentichiamo che The Division è pur sempre un MMO. Per questo il periodo iniziale sembrava non promettere nulla di buono per il futuro.

Qualche errore di gioventù?

L'End Game legato al PvE dopo il raggiungimento del fatidico Level Cap non riusciva a mantenere la presa sui giocatori a causa della scarsità di attività e obiettivi interessanti da portare a termine. In mancanza d'altro, per ritrovare quel pepe che scarseggiava sulla tavola imbandita dal developer statunitense, al giocatore non restava che avventurarsi nella famigerata Zona Nera. Il comparto dedicato al multiplayer competitivo, però, si attirò quasi subito gli strali di buona parte della community, spiazzata dalla particolare ibridazione tra PvP e PvE, e poco propensa a comprenderla. In Massive Entertainment non si sono persi d'animo e hanno continuato a lavorare sul bilanciamento, patch e aggiornamenti volti a espandere pian piano l'esperienza ludica. La road map per il cosiddetto Anno Uno era ormai tracciata e chiara: alle piccole correzioni settimanali e mensili si sarebbero aggiunte anche tre espansioni maggiori foriere di nuovi, importanti, contenuti. Nel giro di un anno, dunque, The Division ha cambiato volto: l'introduzione di attività giornaliere e settimanali insieme agli incarichi Bersaglio, le Fasce del mondo, i nuovi Set equipaggiamento, le incursioni e i cambiamenti nella Zona Nera sono alcune tra le aggiunte che hanno contribuito ad arricchire il titolo e spinto gli irriducibili affezionati a tornare con regolarità. Questo, evidentemente, non bastava per riconquistare la fetta di disillusi o attirare nuovi giocatori. Per questo, un aiuto molto importante è giunto dalle prime due espansioni a pagamento (Underground e Lotta per la vita ) le quali sono sempre riuscite nella difficile missione di porre un freno all'emorragia riportando la popolazione attiva quasi ai livelli del lancio, grazie ad aggiunte davvero interessanti. Fino alla finenon è da meno e punta a concludere in bellezza il primo anno di vita dell'MMO targato Ubisoft preparando, al contempo, il terreno per la nuova stagione.

Ce n'è per tutti?

Fino alla fine giunge con un carico di contenuti non solo perfettamente in linea con quanto offerto in precedenza, ma anche con un quid in più: una nuova modalità di gioco competitiva accessibile a tutti quei giocatori che abbiano già raggiunto il livello 30, una nuova incursione e l'atteso aggiornamento 1.6. Quest'ultimo, disponibile indistintamente per tutti, porta in dote molti interessanti cambiamenti e aggiustamenti tesi a smuovere le acque di un "meta" divenuto stagnante sotto diversi punti di vista (l'abuso del Set "Alpha Bridge" ne è un esempio perfetto). Il nuovo maxi aggiornamento, anzitutto, va ad ampliare la Zona Nera introducendo tre nuove aree esplorabili a nord, vicino Central Park, e inaugurando la stagione delle classifiche competitive che permetteranno di guadagnare ricompense in base alla posizione raggiunta prima del reset (settimanale o mensile a seconda degli incarichi previsti dalla stagione).

Insomma, un'evidente tentativo di rendere la Zona Nera più "catchy", accessibile e frequentata rispetto al passato.

I nuovi eventi Contaminazione, inoltre, introducono anche una piacevole variante nelle dinamiche di gioco: con un filtro insufficiente a proteggersi dall'epidemia in zone particolarmente virulente, la salute dei giocatori scenderà inesorabilmente esponendoli al rischio dei pericolosi mob e, ovviamente, degli altri giocatori. Un nuovo livello di difficoltà dedicato al PvE, invece, punta a ravvivare la sfida per tutti quei giocatori che rifuggono il conflitto competitivo. Al momento sono tre le missioni affrontabili a difficoltà Leggendaria: Fabbrica di napalm, Centrale elettrica WarrenGate e Relè di Times Square. Tutte e tre, oltre a solleticare il palato di ogni player con un bel po' di bottino interessante, riescono a proporre un tasso di sfida notevole capace di impegnare e soddisfare i giocatori più esperti. Noi speriamo che, in futuro, tale modalità venga estesa anche a tutte le altre quest (vi immaginate una run nel Consolato Russo a difficoltà leggendaria?). Diversi Set, abilità e armi d'alta gamma sono stati inoltre pesantemente rivisti per rendere l'esperienza più equilibrata per tutti i giocatori. L'update introduce anche un nuovo livello di rarità dedicato all'equipaggiamento: ora gli oggetti unici (come il giubbotto di Larae Barrett o l'Historian) divengono esotici; ciò comporta anche un relativo aumento del prezzo per il loro acquisto - chiaramente se possibile - presso il vendor. A questo proposito, esiste anche un altro commerciante digitale che si è improvvisamente guadagnato il palcoscenico: il venditore Premium.

Le microtransazioni sono finalmente arrivate anche in The Division il quale, alla fine, si allinea a centinaia di altre produzioni. Tale scelta commerciale ci pare condivisibile visto che, tanto lo sviluppo quanto il mantenimento tout court del titolo hanno un costo non indifferente (se andate nel vostro profilo Ubisoft vi aspettano 170 crediti Premium da riscattare gratuitamente).

La valuta, acquistabile con denaro reale, è ovviamente del tutto opzionale e non costringe nessuno a mettere mano al portafogli. Dal venditore è possibile comprare nuove skin per le armi e (novità) per gli zaini, emote e vestiti con cui dare un tocco estetico personale al proprio agente, così da sopperire all'iniziale, carente, editor del personaggio.

La fine non è che un nuovo inizio

Senza dilungarci oltre nell'analisi della patch 1.6, cerchiamo di raggiungere il cuore di questa ultima espansione. Come abbiamo già accennato in apertura, col terzo e ultimo contenuto relativo all'Anno Uno fanno il loro debutto una modalità di gioco tutta nuova dedicata al PvP competitivo e un'incursione che, invece, arricchisce il solo PvE.

La modalità, da cui trae il nome l'espansione, permette a tutti i giocatori di gettarsi nel PvP competitivo, senza preoccuparsi dell'esperienza e delle classiche dinamiche in atto nella tradizionale Zona Nera. Infatti, al pari di quanto già accaduto in precedenza, anche Fino alla fine prevede un percorso di crescita stratificato e inedito, slegato da tutto il resto. La modalità consente a due squadre, formate da otto giocatori ciascuna, di affrontarsi su mappe su cui insistono tre obiettivi da conquistare e mantenere sino al raggiungimento del punteggio prestabilito per concludere la partita. Insomma, una sorta di modalità Dominio con elementi PvPvE in cui diviene fondamentale dividersi tra la difesa dei punti di controllo tattici e la raccolta della tecnologia Shade lasciata cadere dai mob. Tale risorsa assume il ruolo di valuta condivisa tra tutti i giocatori della propria squadra e necessaria per "acquistare" potenziamenti e difese fisse nel corso del match. Sottovalutare un parametro tanto importante concentrandosi sulla caccia della squadra avversaria comporta molto spesso la sconfitta e molti giocatori, questo, non l'hanno ancora capito stando a quanto visto nel corso delle nostre sessioni.

Al termine di ogni partita si ricevono punti esperienza con cui salire di livello e ricompense in apposite Casse profilate sul punteggio racimolato durante lo scontro. Quindi, giocando con lungimiranza è possibile guadagnare ogni volta anche più di qualche cassa, piena di equipaggiamento e crediti Phoenix.

La modalità di gioco, fatti salvi i problemi tecnici dei primi giorni, ci è sembrata comunque un'aggiunta davvero divertente, completa, frenetica e ben implementata che dà la possibilità a chiunque - anche a chi non possiede un team affiatato - di dedicarsi a un po' di sano PvP senza l'ansia delle estrazioni, degli agenti traditori e della difficilissima caccia in solitaria. Insomma, Fino alla fine possiede le carte in regola per tenervi impegnati a lungo, indipendentemente dal vostro livello di competitività. Sotto questo profilo Massive Entertainment è riuscita davvero a colpire nel segno, arricchendo e ampliando l'offerta di The Division con dei contenuti all'altezza delle aspettative. Tra questi, non possiamo esimerci dal citare anche la nuova incursione: Segnale Dirottato, punto d'arrivo di un'evoluzione partita da Falcon Lost. Di strada, da quella che può esser definita più come una modalità orda che un'incursione vera e propria, ne è stata fatta. Finalmente possiamo dare un giudizio positivo alla nuova arrivata tanto per ciò che concerne il concept e la complessità del level design (ora più "intelligente"), quanto per il tasso di sfida proposto dato che la missione - in determinati frangenti - porta i giocatori a cambiare al volo le abilità attive e lo stile di gioco per adattarli alle situazioni contingenti. L'incursione si sviluppa su tre diversi ali ognuna delle quali presenta un crescente livello di difficoltà e, completando l'intero percorso, è possibile sbloccare il boss finale dei Rikers che tiene in ostaggio il centro televisivo. In definitiva, anche gli amanti del PvE più spinto avranno pane per i loro denti.